SHENZHEN, Chine, 31 octobre 2025 /CNW/ - Tencent (0700.HK) a annoncé aujourd'hui le nom des 50 finalistes du programme CarbonX 2.0 (CarbonX 2.0), provenant de 12 pays et régions du monde. Il s'agit d'une initiative historique visant à accélérer les technologies climatiques de prochaine génération et les capacités essentielles nécessaires à un monde carboneutre d'ici 2050.

Ces innovateurs, sélectionnés parmi plus de 660 candidats dans 54 pays et régions, se disputent une part de financement catalyseur de 200 millions de yuans (environ 28 millions de dollars américains). Les lauréats bénéficieront également de ressources techniques, d'un mentorat d'experts et d'occasions de mettre à l'essai leurs solutions dans des environnements réels, y compris dans des régions vulnérables au climat comme le Kenya, les Maldives et la Serbie.

Rapprocher la « vallée de la mort » de l'innovation climatique

La voie de la découverte révolutionnaire à l'impact réel est souvent bloquée par ce que les experts appellent la « vallée de la mort », l'écart critique entre l'innovation en début de croissance et le déploiement à grande échelle. De nombreuses technologies climatiques ne progressent pas en raison d'un financement, de partenariats et d'environnements d'essai limités.

Le programme CarbonX a été créé pour combler cet écart. Pour ce faire, il construit un écosystème mondial où les scientifiques, les ingénieurs, les entrepreneurs, les investisseurs et les chefs de file de l'industrie travaillent ensemble pour accélérer l'expansion des solutions climatiques, offrant un soutien complet au-delà du simple financement.

« La crise climatique est le défi déterminant de notre époque et s'y attaquer exige à la fois une innovation audacieuse et une action collective dans l'ensemble de l'écosystème mondial », a déclaré Davis Lin, vice-président principal de Tencent. « Avec CarbonX, nous investissons non seulement dans des idées révolutionnaires, mais nous créons également des voies pour les transformer en solutions réelles. En comblant l'écart entre la recherche et le déploiement, nous visons à accélérer les technologies qui peuvent stocker, transformer et réduire les émissions de CO₂ à grande échelle, jetant les bases d'un avenir qui soit véritablement à faibles émissions de carbone. »

Étendre l'innovation climatique au-delà des frontières

S'appuyant sur le succès de son programme inaugural axé sur la Chine, CarbonX 2.0 a pris de l'expansion à l'échelle mondiale pour identifier et soutenir les technologies climatiques prometteuses en début de croissance. Les 50 finalistes représentent un mélange diversifié d'universités, d'instituts de recherche et d'entreprises émergentes qui travaillent à l'avant-garde dans quatre domaines clés :

Élimination du dioxyde de carbone (CDR) : Soutenir des projets pilotes au Kenya afin d'accélérer des solutions évolutives et rentables pour éliminer de façon permanente les émissions historiques de CO₂ avec le potentiel de réduire considérablement les coûts de captage direct de l'air (DAC). Décarbonation industrielle (CUSC pour l'acier) : Faire progresser les approches révolutionnaires pour réduire les émissions du cycle de vie dans la production d'acier avec des projets pilotes en Serbie. L'accent est mis sur le développement de solutions rentables et évolutives de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CUSC) pour les industries dans lesquelles les émissions sont difficiles à réduire. Captage et utilisation du carbone (CarbonXmade) : Transformer le carbone capté en produits chimiques et, en fin de compte, en produits de consommation. Cela crée une chaîne de valeur circulaire qui transforme les déchets en biens de consommation, l'adoption précoce sur le marché étant soutenue par les primes de la marque en Chine. Stockage d'énergie à long terme (SAML) : Fournir des scénarios réels aux Maldives pour affiner et valider les technologies émergentes, afin de répondre à la demande croissante d'expansion des énergies renouvelables, avec des batteries à flux très prometteuses pour un stockage commercialement viable et de longue durée.

Au début de 2026, un groupe mondial d'experts multidisciplinaires évaluera et sélectionnera les équipes gagnantes qui recevront des subventions et d'autres ressources pour mettre à l'essai leurs technologies dans ces régions et créer un impact mesurable.

Sommet CarbonX 2025 : Inspirer l'action collective

L'annonce a été faite lors du CarbonX Summit 2025 qui s'est tenu à Shenzhen. Ce rassemblement d'équipes finalistes et de dirigeants issus du monde de l'entreprise, du monde universitaire et du domaine des politiques visait à explorer comment les écosystèmes d'innovation peuvent accélérer l'action climatique à l'échelle mondiale. Le sommet a mis en lumière le rôle du financement catalyseur, du déploiement inclusif et de la collaboration multilatérale dans l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris.

« La durabilité ne peut être atteinte que par l'innovation », a déclaré Hao Xu, chef de l'innovation climatique chez Tencent. « En soutenant les entrepreneurs climatiques les plus brillants du monde, nous visons à exploiter la technologie comme une force du bien, en répondant à l'un des défis les plus urgents de l'humanité tout en créant une valeur commune pour les générations futures. »

Pour en savoir plus sur CarbonX 2.0, consultez le site Web du programme.

Annexe :Liste des 50 finalistes du programme CarbonX 2.0

