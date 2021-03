Microsoft étend son programme de formation à huit nouveaux établissements au Canada, ce qui permet à un plus grand nombre d'étudiants d'obtenir des certifications convoitées en analyse de données, en IA et en infonuagique

TORONTO, le 23 mars 2021 /CNW/ - Microsoft Canada a annoncé aujourd'hui l'ajout de huit établissements postsecondaires au Programme Canada Skills, portant le total à 20 écoles dans six provinces du Canada.

Lancé l'automne dernier, ce programme permet aux étudiants d'acquérir des certifications convoitées de Microsoft en analyse de données, en IA et en infonuagique, en plus des qualifications de leurs établissements, ce qui améliorera leur employabilité lorsqu'ils entreront sur le marché du travail. Au cours des six premiers mois, plus de 20 000 étudiants ont participé.

De nouvelles données du Conseil des technologies de l'information et des communications (CTIC) ont révélé que 50 % des services de technologie de l'information (TI) des entreprises interrogées en Amérique du Nord sont en manque de personnel pour les postes en TIC, et qu'on s'attend à ce que 149 millions de nouveaux emplois d'ici 2025 soient créés dans l'économie de l'innovation. Pour profiter de cette occasion au Canada, nous devons relever le défi constant que présente le vivier des talents en technologie.

Le Programme Canada Skills vise à relever ce défi, et ce, en soutenant au moins 2 000 étudiants supplémentaires dans le cadre de programmes de diplôme, de grade et de formation continue partout au Canada en leur permettant d'obtenir des certifications convoitées de Microsoft en analyse de données, en IA et en infonuagique.

« Microsoft continue d'investir dans des initiatives de qualification, car la création d'un vivier de talents dotés de compétences en infonuagique, en données et en IA est essentielle au renforcement de l'économie de l'innovation au Canada, a déclaré Kevin Peesker, président de Microsoft Canada. La pandémie a rendu ces besoins plus urgents que jamais. L'expansion du Programme Canada Skills signifie que plus d'étudiants démarreront leur carrière outillés des bases dont ils ont besoin pour obtenir un travail significatif et favoriser une innovation accélérée. »

Les huit établissements postsecondaires ajoutés au Programme Canada Skills sont les suivants :

New Brunswick Community College (Nouveau-Brunswick)

(Nouveau-Brunswick) Georgian College ( Ontario )

) Collège La Cité ( Ontario )

) Université McMaster, DeGroote School of Business ( Ontario )

) Université de Toronto , School of Continuing Studies ( Ontario )

, School of Continuing Studies ( ) Université de Waterloo ( Ontario )

) LaSalle College Vancouver (Colombie-Britannique)

Vancouver (Colombie-Britannique) Red River College ( Manitoba )

Cette expansion du Programme Canada Skills est le plus récent engagement continu de Microsoft à favoriser un meilleur accès aux compétences numériques et à fournir aux étudiants les outils dont ils ont besoin pour soutenir l'économie canadienne, qui surmonte les défis posés par la pandémie de COVID-19.

Voici d'autres annonces récentes de Microsoft :

une annonce mondiale de qualifications offrant un accès gratuit aux outils de formation en ligne de Microsoft, de LinkedIn et de GitHub;

une collaboration avec l'Alberta Machine Intelligence Institute (Amii) pour offrir des bourses aux apprenants de collectivités marginalisées;

des ateliers gratuits accélérés sur les bases d'Azure, animés par le Seneca College , en collaboration avec la RBC, et

, en collaboration avec la RBC, et Microsoft s'associe à Digital Technology SuperCluster, à Npower Canada et à Blueprint pour offrir une formation professionnelle à de jeunes chômeurs et sous-employés issus de collectivités sous-représentées dans l'économie numérique.

BANQUE DE CITATIONS

« L'Université de Waterloo est ravie de collaborer avec Microsoft dans le cadre de ce programme. Cette collaboration renforce nos liens continus avec Microsoft et renforce la capacité de notre pays à jumeler le talent et les compétences des étudiants aux occasions offertes dans le secteur. »

Norah McRae , vice-recteur, Éducation coopérative et expérientielle, Université de Waterloo

« L'accélération de l'automatisation et de la numérisation au cours des 12 derniers mois en réponse à la pandémie de COVID-19 remet l'accent sur l'importance des compétences en informatique en nuage, en analyse de données et en intelligence artificielle, des certifications offertes par le programme Canada Skills. Le partenariat entre le CCNB et Microsoft Canada outillera davantage de gens du sentiment de sécurité lié aux compétences pour prospérer dans un monde du travail en évolution.

Mary Butler , présidente et chef de la direction, New Brunswick Community College

« La School of Continuing Studies (SCS) de l'Université de Toronto (SCS) est heureuse de travailler avec le Programme Canada Skills et Microsoft Canada. Cette collaboration s'harmonise à notre engagement à aider à relever les défis auxquels sont confrontés nos apprenants associés à un monde et à une main-d'œuvre qui évoluent rapidement. Parallèlement, des certifications de Microsoft sont étroitement complémentaires avec nos cours et certificats convoités dans les domaines de l'informatique en nuage, de l'IA, des sciences des données et de la cybersécurité. Cette collaboration aidera les apprenants, peu importe leur âge et l'étape de leur carrière, à continuer à acquérir des compétences pertinentes et à gagner la confiance nécessaire pour participer, s'adapter et assurer le leadership dans un environnement de travail numérique en évolution pour les années à venir. »

Maureen MacDonald , doyenne, School of Continuing Studies, Université de Toronto

« À DeGroote, nous nous concentrons sur la formation de leaders qui performent dans la transformation numérique. Notre collaboration avec Microsoft Canada et le programme Canada Skills élargira les compétences numériques de nos étudiants, surtout dans des domaines essentiels comme l'analyse de données, l'IA et les technologies infonuagiques, et les préparera à mener la reprise post-pandémique au Canada.

Khaled Hassanein , doyen associé, Études supérieures et recherche, DeGroote School of Business

À propos de Microsoft Canada

Fondée en 1985, Microsoft Canada Inc. est la filiale canadienne de Microsoft Corp. (code Nasdaq « MSFT »), le chef de file mondial du marché des logiciels, des services et des solutions qui aident les individus et les entreprises à réaliser leur plein potentiel. Microsoft Canada offre des services de vente, de marketing, de consultation et d'assistance locale partout au pays, en français et en anglais. Pour obtenir plus de renseignements sur Microsoft Canada, visitez le site www.microsoft.ca.

