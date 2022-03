Le Programme BeREAL - Un programme d'aide pour tous les entrepreneurs, travailleurs autonomes et investisseurs!

Ce programme de 90 jours touche à toutes les sphères afin d'améliorer la vie des gens qui s'y inscrivent. Le côté professionnel est bien sûr mis de l'avant afin de propulser l'entreprise. Toutefois, le plus gros du programme se concentre sur l'humain derrière le patron. Les entrepreneurs, travailleurs autonomes, investisseurs et dirigeants d'entreprise qui s'inscrivent à La Méthode BeREAL sont en mesure, suite à leurs 90 jours, de propulser leur entreprise au sommet à l'aide des stratégies, techniques et outils puissants. Tout pour augmenter la productivité, mais également, l'efficacité en affaires.

Dans La Méthode BeREAL, les participants ont toutes les stratégies afin de comprendre et de briser leur Upper Limit Problem, pour reconnaître leurs croyances limitantes et les reprogrammer en pensées puissantes. Également, ils verront de quelle façon créer des plans d'action puissants, optimiser leur énergie et leur confiance, augmenter leurs standards, tout ça pour atteindre leur zone d'excellence.

En BONUS, l'équipe Coach Fallone Jean a planifié une journée gratuite BeREAL, ce samedi, 2 avril. De 9 heures à midi, vous prendrez part à un atelier dynamique pour que vous puissiez déjà mettre en application les principes de base du programme. Pour vous inscrire à la journée de samedi : https://calendly.com/fallone/journeebereal

Le Programme BeREAL complet débute le 26 avril prochain, dure 90 jours et demande une implication d'environ 2-3 heures par semaine. Chaque mercredi soir, tous les participants se rencontrent via Zoom pour explorer une thématique spécifique. Les différents modules sont accessibles via une plateforme en ligne. Sont également inclus, 4 coachings individuels avec la MasterCoach du programme BeREAL afin de travailler des problématiques particulières à chaque personne.

L'équipe de Coach Fallone Jean, maintenant composée de 9 personnes, fait des miracles auprès des entrepreneurs depuis bientôt 5 ans. Son offre diversifiée inclut les cohortes BeREAL, Freeminity mais également des bootcamps, des retraites, etc. Plusieurs possibilités pour aider le plus d'humains possible à faire en sorte que l'entreprise soit au service de la vie des participants, et non le contraire!

SOURCE Coach Fallone Jean - Leader en puissance

Renseignements: Pour réponses aux médias : Fallone Jean, 450 494-3558, [email protected]; https://www.facebook.com/coachfallonejean