À la suite d'un processus rigoureux de sélection mené par un comité indépendant de juges, qui était composé d'experts reconnus de l'industrie, le professeur Eric A. Hanushek et la D re Rukmini Banerji ont été choisis comme lauréats des prix Yidan 2021 pour la recherche et pour le développement dans le domaine de l'éducation. Ils se joignent aux neuf lauréats qui ont reçu un prix Yidan depuis sa création en 2016 par la Yidan Prize Foundation, une fondation mondiale axée sur l'éducation philanthropique et stimulant le progrès et le changement dans l'industrie.

Soutien des lauréats de 2021 pour l'amélioration de la qualité de l'éducation offerte et les résultats d'apprentissage

Eric Hanushek, professeur agrégé supérieur au titre « Paul and Jean Hanna » à l'institution Hoover de l'Université Stanford, a remporté le prix Yidan 2021 pour la recherche dans le domaine de l'éducation. Le travail du professeur Hanushek sur les résultats d'apprentissage et l'importance de la qualité de l'éducation offerte a transformé les efforts de recherche et les politiques à l'échelle internationale. De plus, son travail a contribué à façonner le quatrième objectif de développement durable de l'Organisation des Nations Unies : « Éducation de qualité » (assurer l'offre d'une éducation inclusive, équitable et de qualité). Grâce à lui, les objectifs en matière de résultats d'apprentissage ont pu être recadrés, et il a démontré que ce qui propulse l'économie n'est pas le nombre d'années d'études d'une personne, mais plutôt l'accumulation de ses apprentissages.

Avec la somme du prix Yidan, le professeur Hanushek compte préparer un programme de bourses de recherche en Afrique qui appuiera la capacité d'analyse et permettra de façonner l'éducation.

Le travail de la Dre Rukmini Banerji - chef de la direction de la fondation de l'éducation Pratham - axé sur l'amélioration des résultats d'apprentissage lui a valu l'octroi du prix Yidan 2021 pour le développement dans le domaine de l'éducation. Mise au point par la Dre Banerji et son équipe, l'approche d'évaluation du rapport annuel sur l'état de l'éducation (ASER) a révélé des lacunes en littératie et en numératie chez les enfants qui avaient déjà passé plusieurs années à l'école. Afin de combler ces lacunes, son équipe responsable du programme « Teaching at the Right Level » (TaRL) travaille avec les écoles et les collectivités locales pour favoriser le développement de compétences de base en lecture et en arithmétique, de façon à ce qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte. Il s'agit d'un modèle d'enseignement systématique et reproductible qui a été adopté dans le monde entier et grâce auquel des millions d'enfants sont éduqués chaque année.

Avec le soutien financier du prix Yidan, la Dre Banerji prévoit de renforcer et d'élargir le travail de Pratham afin que chaque enfant puisse acquérir tôt dans sa vie des compétences de bases solides. Elle croit que ses efforts contribueront grandement à l'atteinte de l'objectif consistant à placer chaque enfant dans une école pour qu'il apprenne bien.

Chaque lauréat recevra 30 M$ HK (environ 3,9 M$ US), dont la moitié ira à un fonds de projet, ce qui permettra à une série de projets innovants et progressistes dans l'industrie de l'éducation de prendre de l'ampleur et de soutenir des millions d'apprenants à l'échelle internationale. Conjointement, les projets des lauréats contribueront à rendre le monde meilleur par l'intermédiaire de l'éducation.

Tous les lauréats se joindront aux membres du Council of Luminaries du sommet des prix Yidan pour travailler en collaboration et se prononcer collectivement sur l'importance de repenser la formule de l'éducation au moyen d'idées novatrices.

Début de la période de mise en nomination des lauréats aux prix Yidan 2022 : 19 octobre

La période de mise en nomination de candidats aux prix Yidan 2022 aura lieu du 19 octobre 2021 à mars 2022.

À propos de la Yidan Prize Foundation et des prix Yidan

La Yidan Prize Foundation est une fondation mondiale axée sur l'éducation philanthropique. Par l'intermédiaire de ses prix et de son réseau d'innovateurs, elle soutient les idées et les pratiques relatives à l'éducation, en particulier celles qui ont le pouvoir de transformer positivement la vie des gens et la société.

Les prix Yidan représentent une distinction en matière d'éducation inclusive et sont remis aux personnes ou aux équipes qui ont contribué de manière significative à l'éducation sur les plans théorique ou pratique.

