SHENZHEN, Chine, 2 décembre 2021 /CNW/ - Le lauréat de la 20e édition des prix Shenzhen Enterprise Innovation Record a été annoncé le 26 novembre 2021. Il s'agit de Shenzhen Hohem Technology Co. Ltd (ci-après appelée Hohem), une entreprise qui a été reconnue pour son produit iSteady V2 et les brevets liés à ce dernier, dans la catégorie de l'innovation, de la conception et de l'utilité.

L'évaluation des produits et le coup d'envoi de l'événement ont officiellement été lancés le 28 avril dernier. Au total, 144 entreprises de plus de 32 industries y ont participé, y compris les secteurs d'activité des nouveaux matériaux, de la biomédecine et de l'intelligence artificielle. Plus de 200 projets ont été soumis. Parmi eux étaient compris 147 projets de création de produits scientifiques et technologiques, 25 projets de production et de fabrication et 28 projets de l'industrie des services modernes. Onze des projets inscrits ont gagné un prix Shenzhen Enterprise Innovation Record à l'échelle nationale, provinciale ou municipale. Ces projets ont remporté 86 distinctions Shenzhen Enterprise Innovation Record, 15 Shenzhen Enterprise Innovation Record (Guangdong), 86 Shenzhen Enterprise Innovation Record (Chine) et 13 Shenzhen Enterprise Innovation Record (à l'international). 138 entreprises et 188 projets ont été retenus après l'évaluation initiale.

Les projets soumis cette année ont en commun deux caractéristiques exceptionnelles. Premièrement, il y a de nombreuses innovations originales pour lesquelles les entreprises possèdent leurs droits indépendants de propriété intellectuelle. Parmi les 188 projets candidats, 124 ont obtenu des brevets, ce qui représente 65,9 % du nombre total de projets. Cette proportion démontre l'excellente capacité d'innovation indépendante des entreprises. Deuxièmement, les résultats enregistrés dans la catégorie des technologies de premier plan sont impressionnants. Certaines entreprises ont mis au point de nouvelles technologies de façon indépendante, mais, en plus, leurs produits sont fabriqués avec des outils de pointe.

Le produit iSteady V2 de Hohem est un stabilisateur pour téléphone intelligent à cardan repliable. Il est muni de capteurs visuels et intégrés, propulsés par une technologie d'intelligence artificielle, et d'un système de suivi et de prise de vue en temps réel, qui permet aux utilisateurs de capturer la position d'un objet. L'unité informatique mobile unique ultra-simplifiée, à nouvelle génération d'algorithme de stabilisation intelligent, est dotée d'un programme de contrôle du moteur amélioré, de matériel Bluetooth et d'une application mis à jour, qui en améliorent la stabilité. L'unité peut être utilisée pour une prise de vue sans fil et à distance, et l'application est conviviale et optimise grandement l'expérience des utilisateurs dans différents contextes. À l'échelle mondiale, il s'agit du premier produit en son genre à remporter la 20e édition des prix Shenzhen Enterprise Innovation Record (à l'international).

De plus, Hohem a une réputation extraordinaire partout dans le monde ainsi qu'un portefeuille national d'innovations. En 2021, les produits de Hohem faisaient partie de la moitié des 10 articles les plus vendus sur Amazon en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et sur d'autres sites Web d'Amazon lors de son événement du Vendredi fou. Certains de ces produits figurent même parmi les plus grands succès de vente d'Amazon.

Devenue une société en 2014, Hohem se consacre au développement de systèmes intelligents et de haute performance en matière de stabilisation d'image et propose des stabilisateurs intelligents révolutionnaires qui offrent un rendement et une expérience utilisateur de premier ordre. La société a lancé avec succès une variété de stabilisateurs pour les téléphones intelligents, les caméras de sport, les appareils photo reflex numériques professionnels et d'autres imageurs intelligents. Ce grand nombre de produits exceptionnels, vendus tant au pays qu'à l'étranger, sont axés sur l'expérience utilisateur. Des millions de personnes utilisent les produits de Hohem dans plus de 50 pays.

