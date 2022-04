Le logiciel local mis à niveau offre aux clients une interface utilisateur simplifiée, des capacités de gestion de serveur et de stockage, et une réduction du bruit de 90 %.

CLEVELAND, 27 avril 2022 /CNW/ - Park Place Technologies, le chef de file mondial des centres de données et d'optimisation de réseaux, a lancé une nouvelle version de son logiciel local de surveillance de réseau d'entreprise, Entuity v20.0. La nouvelle version ajoute la fonctionnalité de surveillance clé en main de la performance du stockage, la scrutation définie par l'utilisateur via les API REST permettant d'améliorer l'infrastructure et l'observabilité des applications, l'alerte extensible par l'utilisateur par l'intermédiaire des liens de rappel HTTP, ainsi qu'une interface utilisateur simplifiée et une prise en charge des mises à jour du micrologiciel.

L'acquisition d'Entuity par Park Place Technologies en 2019 a apporté un élément clé au modèle de prestation de services à plusieurs fournisseurs de Park Place, offrant la surveillance des clients, la maintenance automatisée, les services du centre d'exploitation de réseau, la gestion d'événements, et l'analyse des des données informatiques et des causes probables à partir de la même console. Le produit Entuity v20.0 offre une version améliorée, notamment par :

L'amélioration de la surveillance et de la gestion de la configuration : Les tableaux de bord, les filtres et les options de rapports améliorés fournissent des renseignements plus détaillés sur les changements de configuration individuels et les violations des politiques au fil du temps, ainsi qu'une expérience simplifiée de la gestion des configurations.

Les tableaux de bord, les filtres et les options de rapports améliorés fournissent des renseignements plus détaillés sur les changements de configuration individuels et les violations des politiques au fil du temps, ainsi qu'une expérience simplifiée de la gestion des configurations. L'ajout d'une fonctionnalité de gestion des mises à jour du micrologiciel : La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de mettre à jour les images du micrologiciel sur les dispositifs réseau Cisco IOS et de gérer un répertoire d'images IOS sur le serveur actuel sous l'onglet « micrologiciel » ajouté dans les Configurations.

La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de mettre à jour les images du micrologiciel sur les dispositifs réseau Cisco IOS et de gérer un répertoire d'images IOS sur le serveur actuel sous l'onglet « micrologiciel » ajouté dans les Configurations. Les nouvelles mesures de performance du stockage : L'ajout d'une surveillance de performance des dispositifs de stockage vient compléter la gamme de produits existants de stockage et de scrutation de l'état d'Entuity. Les nouveaux tableaux de bord du système utilisés pour surveiller la performance de stockage comprennent le sommaire du stockage, le sommaire du dispositif de stockage, le sommaire du groupe d'unités de stockage du matériel, le sommaire du volume du matériel, le sommaire du numéro d'unité logique du matériel et un sommaire du disque dur du matériel mis à jour.

L'ajout d'une surveillance de performance des dispositifs de stockage vient compléter la gamme de produits existants de stockage et de scrutation de l'état d'Entuity. Les nouveaux tableaux de bord du système utilisés pour surveiller la performance de stockage comprennent le sommaire du stockage, le sommaire du dispositif de stockage, le sommaire du groupe d'unités de stockage du matériel, le sommaire du volume du matériel, le sommaire du numéro d'unité logique du matériel et un sommaire du disque dur du matériel mis à jour. Les liens de rappel HTTP personnalisés : La capacité d'ajouter des liens de rappel HTTP de n'importe quel fournisseur ou service d'appareil, ou de n'importe quelle application et de les transformer en événements personnalisés au moyen de règles de liens de rappel HTTP.

La capacité d'ajouter des liens de rappel HTTP de n'importe quel fournisseur ou service d'appareil, ou de n'importe quelle application et de les transformer en événements personnalisés au moyen de règles de liens de rappel HTTP. L'outil de scrutation des API REST amélioré défini par l'utilisateur : Un nouvel outil de scrutation des API REST défini par l'utilisateur permet aux utilisateurs d'Entuity d'ajouter une prise en charge pour les dispositifs réseau, les plateformes logicielles et les applications qui fournissent des données par l'intermédiaire des API REST. L'outil de scrutation permet de remplir les attributs définis par l'utilisateur au moyen des appels API REST et chaque attribut stocke automatiquement les données transmises en continu de flux historiques.

Un nouvel outil de scrutation des API REST défini par l'utilisateur permet aux utilisateurs d'Entuity d'ajouter une prise en charge pour les dispositifs réseau, les plateformes logicielles et les applications qui fournissent des données par l'intermédiaire des API REST. L'outil de scrutation permet de remplir les attributs définis par l'utilisateur au moyen des appels API REST et chaque attribut stocke automatiquement les données transmises en continu de flux historiques. Les améliorations de la connectivité de l'outil de scrutation à distance : La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d'établir une connexion en amont entre un serveur de scrutation et un serveur de consolidation au moyen du protocole HTTPS standard. Une interface utilisateur améliorée pour la configuration à plusieurs serveurs répond aux améliorations de connectivité de l'outil de scrutation à distance de la version 20 d'Entuity et aux améliorations apportées à son exploitabilité.

« La prise en charge des dispositifs de réseau, des plateformes définies par logiciel et des applications qui fournissent des données au moyen des API REST changent complètement la donne pour les nouveaux clients d'Entuity v20.0 et ceux qui passent à cette version mise à niveau, a déclaré David Cramer, président de l'unité commerciale stratégique des logiciels, des services gérés et des services professionnels. Nous permettons aux clients de créer leurs propres dispositifs de surveillance API qui peuvent extraire toutes les données dont ils ont besoin de pratiquement n'importe quel appareil ou site Web ou de n'importe quelle plateforme ou application dans des tableaux de bord et des modèles de rapports personnalisés qui aideront à rationaliser des processus semblables à l'avenir. »

La version 20 d'Entuity a été conçue principalement pour répondre aux demandes de fonctionnalités des clients, conformément à l'engagement de Park Place Technologies envers le soutien et le service à la clientèle. Les nouveaux clients de surveillance réseau seront automatiquement intégrés à la version 20 d'Entuity, tandis que les clients actuels d'Entuity auront la possibilité de passer à la plus récente version, s'ils le souhaitent.

« Un autre élément clé d'Entuity, c'est qu'il s'agit d'un logiciel local. Ceci en fait un choix privilégié pour les industries ou les entreprises plus réglementées qui veulent contrôler l'environnement où Entuity est exploité. Il s'agit notamment du gouvernement, des banques, des services financiers, des institutions d'enseignement supérieur et de l'approvisionnement », a déclaré M. Cramer. D'ici le début de l'année prochaine, nous prévoyons ajouter une version SaaS d'Entuity à notre portefeuille afin d'attirer les clients qui préfèrent un produit de surveillance de réseau infonuagique. »

Les conseils de gestion des services, les PME et les organisations aux prises avec des pénuries de talents et de compétences qui nécessitent un soutien plus pratique pour la surveillance du réseau devraient profiter de l'offre de services gérés de Park Place. Il s'agit d'un ensemble complet de soutien à la gestion de l'infrastructure qui comprend le catalogage et la surveillance de biens de TI, la gestion du stockage, la gestion des serveurs et la gestion des réseaux.

