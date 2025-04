FRIEDRICHSHAFEN, Allemagne, 17 avril 2025 /CNW/ -- Au cours de la 31e exposition aéronautique d'AERO Friedrichshafen en Allemagne, Montavista Energy Technologies Corporation (Anhui) (appelée « Montavista ») a dévoilé les derniers résultats des essais de performance cycliste de sabatterie d'aviation électrique. À l'aide du profil de vol fourni par un fabricant d'eVTOL de renommée internationale, le produit de batterie au lithium-métal (LMB) METARY® P de Montavista, qui a une densité énergétique propre à la masse de 400 Wh/kg, a démontré une longue durée de vie de plus de 1 280 cycles avec un taux de rétention de capacité élevé de 99 %.

Montavista a dévoilé les derniers résultats des essais de performance cycliste de sa batterie d’aviation électrique à haute puissance (PRNewsfoto/Montavista Energy Technologies Corporation (Anhui))

Pour les batteries électriques d'aéronefs électriques, des indicateurs de performance complets, comme la densité énergétique, la sécurité, le taux de décharge et la durée de vie, ont tous une incidence directe sur la fiabilité du vol et l'efficacité opérationnelle commerciale. Une densité d'énergie élevée permet un temps de vol continu plus long, tandis qu'une longue durée de cycle prolonge la période pendant laquelle une batterie peut être réutilisée et réduit ainsi les coûts d'exploitation des aéronefs électriques. Les résultats des essais publiés par Montavista démontrent que la batterie haute puissance METARY® P fournit non seulement une densité énergétique spécifique élevée de 400 Wh/kg, mais aussi une longue durée de vie qui n'a pas été démontrée dans d'autres produits de LMB. Les spécifications de performance exceptionnelles et complètes fournissent des capacités très nécessaires pour l'application commerciale de divers aéronefs électriques.

En tant que pionnier dans le domaine des batteries d'aviation électrique à haute énergie, Montavista a annoncé une catégorie de produits de série LMB METARY® E de 500 Wh/kg en 2020, offrant une densité énergétique spécifique de masse ultra-élevée, adaptée à des applications telles que les stations de plateforme à haute altitude (HAPS) avec une demande de débit relativement faible. En 2023, Montavista a lancé les produits de la série METARY® P haute puissance, ciblant les clients qui ont besoin à la fois d'une densité énergétique spécifique élevée et d'un taux de décharge élevé (>10C), adaptés à des applications telles que l'eVTOL et les drones. Depuis, Montavista a collaboré étroitement avec ses clients pour améliorer le rendement global de ses produits. La dernière percée en matière de performances de cyclisme de la batterie haute puissance METARY® P répond aux problèmes auxquels font face les fabricants et les opérateurs d'eVTOL pour un fonctionnement fiable et rentable dans des scénarios réels.

Dans son discours d'ouverture au « sommet AERO sur l'hydrogène et la batterie » pendant AERO Friedrichshafen, le professeur Yuegang Zhang, fondateur de Montavista, a souligné que la densité énergétique spécifique élevée rendue possible par l'anode lithium-métal fait de la LMB un choix optimal ou irremplaçable pour les futursavions électriques. Grâce à une collaboration étroite avec ses clients, Montavista s'efforce de fournir des technologies qui peuvent contribuer à la transformation écologique de l'industrie aéronautique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2663923/1.jpg

SOURCE Montavista Energy Technologies Corporation (Anhui)

PERSONNE-RESSOURCE : Fei Wang, [email protected]