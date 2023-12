CAMBRIDGE, Ontario, 20 décembre 2023 /CNW/ - Arriscraft, le principal fabricant de produits en pierre au Canada, qui utilise la technologie de processus naturel, est ravi d'annoncer que le produit Architectural Linear Series Brick (ALSB) a remporté un prix pour l'innovation en matière de produits 2023 décerné par le magazine Architectural Products. Arriscraft est la division des produits en pierre de General Shale, la filiale nord-américaine de Wienerberger AG et un important fabricant de briques, l'un des plus anciens matériaux de construction écologiques au monde.

« Au cours des dernières années, notre produit Architectural Linear Series Brick a été sélectionné pour ses nombreuses conceptions phénoménales », a souligné Marta Zonneveld, directrice du marketing d'Arriscraft. « Nous sommes ravis que ce produit ait été officiellement reconnu dans l'industrie par ce prestigieux prix. Nous devons rendre hommage à nos clients qui ont mis en valeur cette brique unique dans leurs conceptions brillantes. »

Le produit ALSB est mis en évidence dans les résidences universitaires de Princeton (TenBerke), Casa Hope (J. Frankl Architects), Residences at Pier 4 Boston (SHoP Architects), et Charlie West et Denizen Bushwick (ODA Architecture), ainsi que dans plusieurs autres projets de premier plan.

Il s'agit d'un article de maçonnerie en silicate de calcium de haute qualité convenant aux applications extérieures et intérieures. Le produit présente un fini vieilli unique et de longues pièces allant jusqu'à 23 5/8 po pour un fini ultracontemporain. Avant l'introduction du produit ALSB par Arriscraft, la brique très longue, dans un fini typiquement vieilli, était disponible uniquement auprès des fabricants de briques européens. Cette brique populaire fabriquée à Cambridge, en Ontario, et à Fort Valley, en Géorgie, est offerte dans une gamme complète de couleurs de designers, avec des couleurs personnalisées.

La brique en silicate de calcium d'Arriscraft est faite uniquement de sable et de chaux, avec l'ajout de pigments de couleurs. Ces matières premières sont liées par une réaction chimique naturelle, créant des pierres dotées de la force, de la durabilité et des caractéristiques esthétiques de la pierre naturelle.

À PROPOS D'ARRISCRAFT

Arriscraft fabrique une vaste gamme de pierres de première qualité pour des projets commerciaux et résidentiels, y compris des pierres de construction pleine assise et éléments de maçonnerie Renaissance®, des revêtements minces adhérés ou clippés, du Calcaire Adair® et des accessoires moulés. Les designers peuvent choisir des couleurs naturelles parmi une gamme complète de styles, du charme d'antan au contemporain, et parmi différentes applications personnalisées.

Arriscraft, dont le siège social est situé à Cambridge, en Ontario (62 milles/100 km à l'ouest de Toronto), est la division des produits en pierre de General Shale, le principal fabricant de briques, de pierres et de blocs en béton en Amérique du Nord, qui fournit une grande variété de matériaux de maçonnerie pour les projets résidentiels, commerciaux et architecturaux spécialisés.

General Shale exploite 28 installations de fabrication, 26 magasins de détail et un réseau de plus de 200 distributeurs partenaires aux États-Unis et au Canada. General Shale a été fondée en 1928 et son siège social est situé à Johnson City, au Tennessee. Pour en savoir plus sur General Shale, visitez le www.generalshale.com . Pour de plus amples renseignements sur Arriscraft, visitez le www.arriscraft.com . Vous pouvez également communiquer avec Arriscraft au 1 800 265-8123 ou envoyer une demande à [email protected].

