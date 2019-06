Le producteur Tandem communication événementielle prépare un moment unique pour la fête du Canada à Laval!

LAVAL, QC, le 25 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le 1er juillet prochain, la fête du Canada se déroulera au Centre de la nature de Laval pour une journée de célébrations, d'activités familiales, d'animations et d'un grand spectacle réunissant des artistes qui en étonneront plus d'un! La famille, le besoin de se rassembler, l'importance d'accueillir les nouveaux arrivants, ce moment emblématique qui se grave dans la mémoire de chacun d'eux : voici ce qui inspire cette journée du 1er juillet à Laval.

Le site ouvrira à 12 h avec l'arrivée des futurs citoyens et des dignitaires, ainsi que l'aire de pique-nique avec des jeux gonflables pour les enfants et une murale collective « Nous sommes Canada ».

À 13 h, les futurs citoyens Canadiens se verront assermenter lors de la cérémonie officielle : levée du drapeau, hymne national et partage du gâteau emblématique où dignitaires et invités spéciaux souhaiteront la bienvenue à ceux et celles qui ont choisi notre pays.

À partir de 14 h 30, un atelier de maquillage pour enfants et des animations de cirque émerveilleront les enfants. Le Caravane Randolph et ses animateurs proposeront des jeux d'extérieur, de société et des jeux géants pour tous les âges.

Enfin, le grand rassemblement de fin de soirée, qui débute comme toujours à 20 h 30, accueillera sur scène l'auteure-compositrice-interprète Andréanne A. Malette et la formation Galaxie. Ce moment festif et dansant se terminera sur un grand feu d'artifice, qui viendra clore une journée à la fois touchante, unificatrice et pleine de joie!

La fête du Canada à Laval cette année est non seulement un moment pour célébrer son pays, mais également pour accueillir ceux et celles qui font l'avenir de ce pays. Soyez des nôtres pour célébrer ce 1er juillet, et arrivez tôt… car les festivités vous emballeront d'une heure à l'autre!

TANDEM COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE

VILLE DE LAVAL

Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada

SOURCE Fête du Canada de Laval

Renseignements: Stéphane Guertin, sguertin@tandemevenements.com, 514 842-7877; Jennifer Bouchard, jbouchard@tandemevenements.com, 514 842-7877