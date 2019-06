Le producteur Tandem communication événementielle prépare un moment unique d'émotions pour la fête du Canada à Montréal!

MONTRÉAL, le 25 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le 1er juillet prochain, le Vieux-Port de Montréal accueillera cette année encore les célébrations de la fête du Canada. Activités familiales, accueil des nouveaux arrivants et spectacle artistique composeront ce moment de partage emblématique pour rester dans les mémoires de chacun d'entre nous.

Cette fois-ci, c'est au Carré Saint-Pierre que s'orchestrera cette journée unique de festivités : un lieu verdoyant situé aux abords du fleuve St-Laurent. Le site ouvrira à 12 h avec des activités pour tous les âges : aire ludique, jeux d'extérieur et murale collective « Nous sommes Canada ». À 13 h, les futurs citoyens Canadiens se verront assermenter lors de la cérémonie officielle qui sera dirigée par le musicien Guillaume Marchand (claviériste de Céline Dion).

Enfin, le grand rassemblement de fin de soirée, qui débute comme toujours à 20 h 30, accueillera sur scène les artistes Mélissa Bédard, Brigitte Boisjoli, Ludovick Bourgeois, KNLO (de la formation Alaclair Ensemble), les choristes Pascale Montreuil et Nini Marcelle, ainsi que l'auteur-compositeur-interprète David Usher, artiste Canadien qui a vendu plus de 1,4 million d'albums à travers le monde! Un spectacle à grand déploiement mis en scène par Véronique Marcotte, et dirigé par Guillaume Marchand avec les musiciens Fred St-Gelais, Maxime Lalanne et Robert Langlois.

La direction artistique de ce spectacle s'est penchée sur la diversité des voix, les différentes époques qui ont marqué le paysage musical canadien, la parité entre les compositrices et les compositeurs ainsi que sur les multiples genres musicaux appréciés de tous publics. Plusieurs des pièces qui seront interprétées sont des chansons inoubliables de notre patrimoine canadien qui d'une part, rapperont des souvenirs aux initiés et, d'autre part, feront découvrir notre univers musical aux nouveaux arrivants.

Ce moment festif se terminera sur un grand feu d'artifice, qui viendra clore une journée à la fois touchante, unificatrice, pleine de joie!

La fête du Canada à Montréal cette année est non seulement un moment pour célébrer son pays, mais également pour accueillir ceux et celles qui font l'avenir de ce pays.

