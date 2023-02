Le producteur de technologies Jacobi fournit des outils numériques améliorés à LGIM

SAN FRANCISCO, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Jacobi Strategies (Jacobi) a été choisie pour améliorer les outils d'analyse et les outils numériques fournis aux clients des solutions déléguées de Legal & General Investment Management (LGIM).

Jacobi fournira des analyses très détaillées sur demande concernant les portefeuilles, ce qui permettra à LGIM d'intégrer ses propres modèles et données et sa propriété intellectuelle dans un déploiement privé du logiciel de Jacobi. La technologie de Jacobi complétera un ensemble de systèmes internes de LGIM.

Voici la déclaration de Tony Mackenzie, chef de la direction de Jacobi :

« Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec LGIM, le plus grand gestionnaire d'actifs du Royaume-Uni, qui possède un riche patrimoine en gestion de placements.

LGIM a élaboré des plans de numérisation ambitieux qui placent ses clients à l'avant-plan de la stratégie. Nous sommes heureux de travailler avec un chef de file reconnu sur le marché. LGIM possède une expérience considérable dans le développement de ses propres technologies et dans l'investissement en propriété intellectuelle, et Jacobi complétera cette expérience.

Nous continuons d'enregistrer une forte demande pour notre technologie en raison de la nécessité accrue pour les entreprises d'investissement d'élargir et de relier les processus d'investissement et d'accroître la qualité de l'engagement auprès des clients. Jacobi a une présence mondiale et une banque appréciable d'occasions d'affaires, et d'autres gains commerciaux seront annoncés plus tard cette année ».

Tim Dougall, responsable des solutions déléguées chez LGIM, explique :

« Nous sommes ravis de travailler avec Jacobi pour améliorer nos capacités et créer une plus grande valeur pour nos clients. La plateforme technologique novatrice de Jacobi nous permet de mieux tirer parti de nos outils d'analyse exclusifs, d'améliorer la surveillance des risques en temps réel et d'offrir des capacités de production de rapports sophistiquées au sein de portefeuilles de clients complexes couvrant des actifs publics et privés. »

À propos de Jacobi

Jacobi est un fournisseur mondial de technologies de placement qui simplifie les processus de placement multiactifs et permet la conception du portefeuille, l'analyse et la mobilisation des clients. Sa plateforme à « architecture ouverte » unique permet aux entreprises d'adapter la plateforme en intégrant leurs propres codes, modèles, données, analyses et applications. Fondée en 2014, Jacobi fournit sa technologie à des organisations d'investissement de haut niveau, dont certains des meilleurs gestionnaires d'actifs et de patrimoine au monde, des fonds de pension, des propriétaires d'actifs et des conseillers en placement.

À propos de LGIM

Legal & General Investment Management (LGIM) est l'un des plus importants gestionnaires d'actifs d'Europe et un important investisseur mondial, avec des actifs sous gestion totalisant 1,6 billion de dollars américains. LGIM travaille avec un large éventail de clients mondiaux, notamment des régimes de retraite, des fonds souverains, des distributeurs de fonds et des investisseurs de détail. Au cours des 40 dernières années, LGIM a bâti son entreprise en comprenant ce qui compte le plus pour les clients et en transformant cette information en produits et solutions de placement utiles et accessibles.

Elena Anisimova, vice-présidente, Ventes, Amérique du Nord, Jacobi [email protected], +1 2404761735