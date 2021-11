Le leader technologique montréalais a été récompensé pour sa solution innovante dans l'atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité lors du défi Tech for Our Planet de la COP26.

MONTRÉAL, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Tout juste après l'annonce d'une levée de fonds de 24 millions de dollars pour la poursuite du déploiement de sa technologie en intelligence artificielle (AI) et alimenter sa croissance mondiale, BrainBox AI , un chef de file de la technologie des bâtiments autonomes, a partagé ses plans de développement et présenté un projet pilote de sa prochaine innovation lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP26. Appliquant les dernières technologies d'IA autonome, BrainBox AI a créé une solution qui permet de relever certains des défis liés à la transition énergétique en utilisant la flexibilité de la demande énergétique d'un groupe de différents bâtiments commerciaux.

À ce jour, BrainBox AI a transformé plus de 100 millions de pieds carrés de bâtiments commerciaux sur cinq continents, grâce à son outil hautement adaptable et efficace permettant ainsi l'atteinte d'objectifs ambitieux de carboneutralité. La technologie est présentement installée dans les pays développés et en développement, ce qui permet de relever les défis d'équité et d'accessibilité auxquels le monde est confronté dans sa lutte contre le changement climatique et ce, de manière abordable.

Le projet pilote a exploité la puissance de la solution d'IA autonome de BrainBox AI pour fournir aux opérateurs de réseau électrique la flexibilité nécessaire pour créer un environnement de consommation plus propre et plus efficace, et minimiser la dépendance aux combustibles fossiles. À l'aide de données existantes provenant de magasins en commerce de détail, d'écoles, d'hôtels, de centres commerciaux et d'immeubles de bureaux équipés de la solution de BrainBox AI, la compagnie a démontré la capacité d'un groupe de bâtiments à se comporter ensemble afin de réduire la congestion des réseaux électriques par la gestion de la demande d'énergie.

Le projet pilote a également montré que des sous-groupes de bâtiments peuvent suivre des profils de charge distincts et préétablis pour gérer la congestion du système, ce qui réduit la nécessité d'étendre les réseaux de distribution ou d'ajouter de nouvelles sources de production pour desservir la charge. En regroupant les signatures de stockage thermique de différents bâtiments, BrainBox AI a créé des portefeuilles capables de soutenir un large éventail de profils de réduction de la demande, nécessaires au maintien de la stabilité et de la fiabilité du réseau.

Plus particulièrement, le projet pilote a été sélectionné comme gagnant du défi Tech for Our Planet parmi une cohorte de dix entreprises en démarrage finalistes sélectionnées pour leurs solutions technologiques climatiques innovantes.

« Nous sommes extrêmement heureux d'avoir reçu la plus haute distinction lors de cet événement mondial et nous exprimons notre gratitude pour la reconnaissance de notre engagement dans la lutte contre le changement climatique », a déclaré Sam Ramadori, président de BrainBox AI.

BrainBox AI est en bonne voie pour atteindre son objectif de carboneutralité d'ici à 2030, mais l'objectif plus important de l'entreprise est d'amener ses clients à atteindre la carboneutralité grâce à sa technologie d'IA innovante.

La délégation du gouvernement québécois présente à la conférence a offert aux cadres supérieurs de BrainBox AI l'occasion de discuter des progrès de l'entreprise et de la portée de ses projets de développement en matière de changement climatique.

« Lors de la Conférence sur le climat de Glasgow, nous avons démontré que nous avons de nombreux atouts pour réussir notre transition climatique et aider d'autres États à le faire. L'un de ces atouts est la capacité d'innovation de nos entreprises, et le succès de BrainBox AI en est un excellent exemple. Grâce à l'intelligence artificielle, l'efficacité énergétique offre un nouveau potentiel pour réduire nos besoins énergétiques à la source. » Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre le changement climatique

Les algorithmes d'apprentissage profond et d'informatique en nuage de BrainBox AI permettent d'économiser jusqu'à 25 % des coûts énergétiques totaux, de réduire de 20 à 40 % l'empreinte carbone et d'augmenter de 60 % le confort des occupants. Les exploitants de bâtiments peuvent également constater une prolongation de 50 % de la durée de vie de l'équipement de Chauffage, Ventilation et Climatisation.

En 2020, BrainBox AI a été reconnue par le magazine TIME comme l'une des 100 meilleures inventions et par CB Insights comme l'une des 100 meilleures entreprises en démarrage d'IA redéfinissant les industries en 2021. L'entreprise est également membre du MaRS Discovery District, le plus grand centre d'innovation urbain d'Amérique du Nord.

Fondée en 2017, BrainBox AI redéfinit l'automatisation des bâtiments et ouvre la voie aux bâtiments interactifs avec le réseau grâce à l'intelligence artificielle, afin de relever le défi de la transition énergétique. Basée à Montréal, une plaque tournante mondiale de l'IA, BrainBox AI compte plus de 125 employés et soutient des clients de l'immobilier dans de nombreux secteurs, notamment des immeubles de bureaux, des aéroports, des hôtels, des immeubles multirésidentiels, des établissements de soins de longue durée, des épiceries et des commerces de détail.

BrainBox AI travaille en collaboration avec des partenaires de recherche, notamment le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du ministère américain de l'Énergie, l'Institute for Data Valorization (IVADO), ainsi que des établissements d'enseignement, dont l'École de technologie supérieure (ETS) de Montréal et l'Université McGill.

