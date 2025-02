Le prochain budget du gouvernement du Québec sera crucial pour affronter la tempête Trump

MONTRÉAL, le 13 févr. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a présenté ses recommandations à M. Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise du Québec, dans le cadre des consultations prébudgétaires 2025-2026.

« La préparation du budget 2025 se fait dans un contexte d'incertitude inégalé. Outre les déclarations incendiaires du président Trump, nous devons aussi composer avec un premier ministre canadien démissionnaire et une échéance électorale probablement très proche. Nous avons néanmoins encouragé le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, à présenter sans délai son budget pour la prochaine année. Il contribuera ainsi à rassurer le milieu des affaires sur les stratégies du gouvernement pour appuyer les entreprises et stabiliser l'économie, advenant une dégradation marquée de l'environnement d'affaires. Nous avons aussi assuré le ministre que nous comprenons très bien qu'il sera peut-être nécessaire d'ajuster ces stratégies en cours d'année », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous avons réitéré au ministre l'absolue nécessité de réussir à améliorer significativement la productivité de nos entreprises. Entre 2020 et 2023, la productivité globale des entreprises québécoises a reculé de plus de 5 %, alors que celle des États-Unis a progressé de près de 2,5 %. L'écart avec les pays membres de l'OCDE est tout aussi alarmant. Le gouvernement du Québec doit s'assurer que son dispositif de soutien aux entreprises les incite à investir pour accroître leur productivité. Cela devrait s'accompagner de mesures pour réduire le fardeau fiscal et réglementaire. Le succès se mesurera à la hausse des investissements privés pour adopter de nouvelles technologies, former la main-d'œuvre et moderniser les équipements. Nous ne pourrons financer adéquatement les autres missions de l'État si nous ne réussissons pas à être plus compétitifs sur le plan économique », a ajouté Michel Leblanc.

« La menace bien réelle que font peser les tarifs américains met en lumière le douloureux constat fait par la Chambre depuis des années : nous sommes vulnérables en raison de la très forte concentration de nos exportations vers les États-Unis. Cette réalité s'explique par la proximité du marché américain et son poids économique. Le contexte remet en évidence que nous devons diversifier nos marchés à l'international et mieux saisir les occasions d'affaires dans le reste du pays. Nous applaudissons à cet égard le récent consensus entre les premiers ministres pour lever les barrières qui entravent le commerce interprovincial. Cela dit, nos entreprises auront besoin d'accompagnement pour ajuster leurs modèles d'affaires et leurs plans à l'exportation. Nous avons invité le ministre Girard à accroître les budgets consentis à Investissement Québec International et à doubler les budgets des organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX). La Chambre peut témoigner de l'efficacité de leurs actions et de la nécessité de leur mission. Nous avons aussi encouragé le ministre à relever le plafond imposé aux fonds fiscalisés, afin qu'ils soient en mesure d'aider les entreprises à investir dans cette transition », a poursuivi Michel Leblanc.

« Nous avons rappelé au ministre la nécessité d'allouer des budgets additionnels pour répondre à trois enjeux urgents. Nous devons trouver une solution pour le financement des infrastructures publiques requises pour le développement de grands projets d'habitation dans le quartier Namur-Hippodrome et le secteur Bridge-Bonaventure. La Ville de Montréal n'a pas la capacité financière d'assumer les coûts de ces infrastructures évalués à plus de 500 millions de dollars. La Chambre a proposé un mécanisme de financement novateur qui correspond à bien des égards à celui proposé par le GALOPH. Ces projets ne pourront se déployer sans un signal clair du gouvernement du Québec et un engagement tout aussi essentiel du gouvernement fédéral. La solution est là et, dans le cas de Bridge-Bonaventure, les promoteurs sont prêts à construire », a précisé Michel Leblanc.

« Par ailleurs, la situation de l'itinérance à Montréal et ailleurs au Québec atteint des proportions très inquiétantes et nécessite des efforts additionnels qui incombent au gouvernement du Québec. Nous avons été encouragés par les réponses du ministre, qui laissent entrevoir que des sommes significatives seront consacrées à cette crise dans le prochain budget », a indiqué Michel Leblanc.

« Nous avons également rappelé au ministre à quel point notre secteur culturel souffre et pourrait se déstructurer, faute d'un appui additionnel d'urgence et dans la durée. Chaque jour, des institutions et des travailleurs culturels sonnent l'alarme et annulent des représentations. La Chambre et ses partenaires ont dévoilé un plan d'action l'automne dernier qui appelle les acteurs privés et publics à se mobiliser pour protéger et développer nos atouts culturels. Les budgets consacrés à la culture et aux organismes de soutien doivent être accrus et systématiquement indexés. Il est impératif d'agir », a continué Michel Leblanc.

« Enfin, nous sommes conscients que la situation actuelle complexifie l'objectif du gouvernement du Québec d'un retour à l'équilibre budgétaire en 2029-2030. L'État devra intervenir en fonction d'un environnement difficile et hautement incertain. Toutefois, nous avons réitéré au ministre l'importance de présenter quand même un plan de retour à l'équilibre budgétaire comme il s'y est engagé. Nous devons nous imposer un exercice semblable chaque fois que l'État s'engage dans des déficits, encore plus lorsqu'une portion de ces déficits est de nature structurelle », a conclu Michel Leblanc.

Synthèse des recommandations

Recommandation 1 : Augmenter la productivité des entreprises québécoises et renforcer la compétitivité de notre économie en :

a) Procédant à une évaluation des outils fiscaux du gouvernement afin de renforcer les mesures qui permettent de stimuler l'investissement et d'accroître la productivité des entreprises québécoises.

b) Concentrant les stratégies sectorielles et les investissements du gouvernement sur un nombre restreint de secteurs et d'entreprises stratégiques, afin d'éviter la fragmentation du financement public et de maximiser l'impact sur l'économie québécoise.

c) Doublant le niveau de financement des ORPEX afin d'arrimer les sommes du provincial avec celles du fédéral, et en augmentant significativement le financement d'Investissement Québec International pour permettre de soutenir plus d'entreprises dans l'exportation vers de nouveaux marchés, particulièrement vers les marchés hors États-Unis.

d) S'assurant que l'attribution des blocs d'électricité s'intègre dans une stratégie globale de soutien à la compétitivité des entreprises québécoises afin d'augmenter l'impact des actions de l'État.

Recommandation 2 : Répondre aux grands enjeux de main-d'œuvre de la métropole en :

a) Octroyant le financement nécessaire pour soutenir le développement d'infrastructures urbaines dans les secteurs à haut potentiel de Namur-Hippodrome et Bridge-Bonaventure.

b) Accordant des ressources financières supplémentaires aux organismes de francisation, d'intégration et de placement en entreprise pour répondre à la demande d'intégration venant de la main-d'œuvre immigrée.

Recommandation 3 : Présenter un plan crédible de retour à l'équilibre budgétaire pour 2029-2030 et s'engager à ne pas hausser le fardeau fiscal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768