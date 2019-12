Le processus de sélection de la ville hôte des Jeux Gais XII de 2026 va commencer

SAN FRANCISCO, 19 décembre 2019 /CNW/ -- La Fédération des Gay Games (FGG, www.GayGames.org) annonce que le processus de mise en candidature pour la tenue des Jeux Gais (Gay Games) XII de 2026 a commencé et que les villes qui souhaitent accueillir le plus grand événement sportif et culturel du monde, ouvert à toutes et à tous, sont invitées à communiquer avec la FGG à l'adresse [email protected] afin d'en savoir plus et d'entamer le processus de soumission. L'information officielle, y compris les détails sur l'échéancier et le processus, est mise à disposition sur le site www.GayGames.org. La date limite de dépôt d'une demande d'information (RFI) officielle de la FGG est le 21 février 2020, à 23h59, heure du Pacifique.

Les Jeux Gais sont ouverts à tous et, depuis la première édition en 1982, perpétuent l'héritage consistant à changer les attitudes culturelles, sociales et politiques envers les personnes LGBTQ+. Comme le précise la Fédération des Gay Games, les Jeux Gais sont au fond animés par les principes de participation, d'inclusion et de dépassement de soi (Participation, Inclusion and Personal Best™), principes qui seront mis en avant lors des prochains Jeux Gais 11 en 2022 à Hong Kong, une grande occasion d'affirmer aussi qu'il n'a jamais été aussi important de défendre les droits des communautés LGBTQ+ du monde entier.

Pour la ville hôte des Jeux Gais, l'impact financier positif de l'événement est évident, comme en témoignent les points saillants officiels, en termes économiques, de la 10e édition tenue à Paris en 2018 :

Impact économique total : 117,9 millions de dollars US

La contribution économique des habitants et des étrangers s'est élevée à 72,7 millions de dollars US au total, en termes d'hébergement, de repas et de divertissements, de déplacements et autres nécessités, et de tourisme.

Un montant additionnel de 45,8 millions de dollars US a été généré sous forme de revenus locaux, soit l'équivalent d'environ 1 429 emplois à temps plein.

40 % des participants locaux ont déclaré qu'ils auraient voyagé à l'extérieur de Paris , en France , pour participer aux Jeux Gais, donc dépensé 9,2 millions de dollars US ailleurs.

À propos de la Fédération des Gay Games

Les Jeux Gais (Gay Games) ont été fondés par le médecin Tom Waddell, un décathlonien olympique américain, comme moyen d'autonomiser des milliers d'athlètes et d'artistes LGBTQ+ par le sport, la culture et la camaraderie. La première édition s'est déroulée à San Francisco, en 1982, et depuis les éditions suivantes ont eu lieu successivement à San Francisco (1986), Vancouver (1990), New York (1994), Amsterdam (1998), à Sydney (2002), Chicago (2006), Cologne (2010), Cleveland+Akron (2014) et Paris (2018). Les Jeux Gais, 11e édition, se tiendront à Hong Kong en 2022. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.gaygameshk2022.com.

Médias sociaux :

Twitter

Facebook

IG

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1056653/Federation_of_Gay_Games_Logo.jpg

SOURCE Federation of Gay Games

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Shiv Paul, responsable des communications, [email protected]; Adresse : 584 Castro Street, Suite 343, San Francisco, CA 94114 États-Unis, Téléphone : +1-866-459-1261, http://www.gaygames.org

Liens connexes

http://www.gaygames.org