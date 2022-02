Le processus de dotation dans la fonction publique plus simple et plus agile dès le 21 février 2022

QUÉBEC, le 16 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Loi modifiant la Loi sur la fonction publique et d'autres dispositions entrera officiellement en vigueur le 21 février prochain. Cette loi prévoit entre autres des améliorations en ce qui concerne le processus de recrutement et de promotion des employés de la fonction publique. Elle permettra à la fonction publique de compter sur un processus de dotation qui est à la fois plus simple, plus rapide et plus agile ainsi que de répondre en temps opportun aux différents besoins de main-d'œuvre des ministères et organismes.

Les employés seront désormais choisis au terme d'un processus de sélection plutôt que d'un processus de qualification. La Loi élimine ainsi la notion de banque de personnes qualifiées et prévoit des règles régissant la façon de doter un emploi précis, plutôt que la façon de qualifier des personnes qui pourraient éventuellement occuper un emploi.

Le nouveau processus de sélection préserve les principes énoncés dans la Loi sur la fonction poublique. Le gouvernement doit pouvoir disposer d'une fonction publique dotée selon le principe du mérite de façon à maintenir sa capacité de servir les citoyens de façon loyale et objective et à préserver le lien de confiance de la population dans l'intégrité et l'impartialité de l'administration publique.

Le nouveau processus de dotation fera en sorte que les personnes joueront un rôle davantage actif dans leur recherche d'emploi au sein de la fonction publique, puisqu'ils postuleront sur des emplois précis, qui correspondront à leur profil et leurs champs d'intérêt. Les personnes intéressées pourront consulter en ligne les offres d'emploi publiées par la fonction publique du Québec.

Par ailleurs, dans un marché de l'emploi de plus en plus compétitif, les ministères et organismes pourront dorénavant élaborer des stratégies de recrutement en adéquation avec leurs besoins de main-d'œuvre.

