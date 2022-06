La COVID-19 perturbe la vie de tout le monde depuis plus de deux ans, soit depuis le début de la pandémie en novembre 2019. Elle constitue une grave menace pour la santé et la vie humaine et cause des dommages importants à l'économie mondiale. Les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé montrent que plus de 530 millions d'infections à la COVID-19 et environ 6,3 millions de décès liés à la maladie ont été enregistrés dans le monde jusqu'à présent. Heureusement, il a fallu moins de 12 mois à Pfizer/BioNTech et Moderna pour mettre au point avec succès des vaccins contre le SRAS-CoV-2. Par conséquent, des millions de vies ont été sauvées. C'est pourquoi les contributions révolutionnaires de ces trois lauréats ne peuvent être ignorées. La D re Kariko et le D r Weissman ont trouvé un moyen de réduire l'immunogénicité de l'ARNm, et l'on attribue au D r Cullis le mérite d'avoir conçu des nanoparticules lipidiques pour l'administration de vaccins à ARNm.

Il existe deux grands défis lorsqu'il s'agit d'introduire l'ARN dans le corps humain. Premièrement, l'ARN déclenche des réponses immunitaires innées. Deuxièmement, il est facilement dégradable. Il a donc de la difficulté à atteindre les cellules ou les organes cibles. La nouvelle plateforme élaborée par ces trois scientifiques est un vaccin à ARNm à nucléoside modifié qui peut échapper au système immunitaire, prévenant ainsi l'inflammation grave qui se produit lorsque l'ARNm transcrit in vitro est reconnu par les cellules immunitaires. Ces molécules d'ARNm sont encapsulées dans des nanoparticules lipidiques et administrées efficacement dans les cellules. Elles indiquent ensuite à la machinerie cellulaire de produire des morceaux inoffensifs de protéine de spicule trouvé à la surface du coronavirus et déclenchent une série de réponses immunitaires adaptatives, par exemple, en entraînant les cellules B à produire des anticorps et en indiquant aux cellules T d'attaquer les cellules infectées.

Les découvertes révolutionnaires des trois lauréats et les approches ingénieuses qu'ils ont mises au point sont essentielles à l'élaboration rapide et réussie des vaccins contre le SRAS-CoV-2. Ces techniques ont non seulement révolutionné la vaccinologie, mais elles ont aussi indiqué un changement de paradigme dans la protéinothérapie. Elles représentent l'avènement d'une nouvelle ère en matière de thérapies à base d'ARN. Contrairement aux méthodes traditionnelles qui prennent beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour mettre au point des vaccins, ces nouvelles techniques d'ARNm transforment les cellules en usines où peuvent être produites des protéines qui servent d'antigènes ou de molécules thérapeutiques. Il est désormais possible de produire en série des vaccins, et ce, à un coût relativement peu élevé. De plus, ces techniques peuvent être utilisées pour faire face à diverses maladies. Elles peuvent servir dans la mise au point de vaccins contre d'autres virus, de vaccins sur mesure contre le cancer, de vaccins contre le VIH ou même de vaccins contre les maladies allergiques.

À propos du prix Tang

Depuis l'avènement de la mondialisation, l'humanité a pu profiter des avantages associés aux progrès de la civilisation humaine et de la science. Et ce même si de nombreux défis, comme les changements climatiques, l'émergence de nouvelles maladies infectieuses, l'écart entre les riches et les pauvres et la dégradation morale sont apparus en cours de route. Dans ce contexte, le Dr Samuel Yin a créé le prix Tang en décembre 2012. Celui-ci comprend quatre catégories de prix, soit le développement durable, les sciences biopharmaceutiques, la sinologie et la primauté du droit. Tous les deux ans, quatre comités de sélection indépendants et professionnels, composés de nombreux experts, universitaires et lauréats du prix Nobel de renommée internationale, choisissent comme lauréats du prix Tang des personnes qui ont influencé le monde et y ont apporté une contribution importante, peu importe leur origine, leur nationalité ou leur sexe. Un prix en argent de 50 millions de dollars de Taïwan (environ 1,7 million de dollars américains) est attribué à chaque catégorie. De ce montant, 10 millions de dollars de Taïwan (environ 0,35 million de dollars américains) sont destinés à une subvention de recherche qui vise à encourager les professionnels de tous les domaines à examiner les besoins les plus urgents de l'humanité au 21e siècle et à devenir acteurs de premier plan dans le développement de la société humaine grâce à leurs résultats de recherche exceptionnels et à leur engagement citoyen actif.

