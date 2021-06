« Ces cinq artistes finalistes représentent toutes les régions du Canada ainsi que la force et l'avenir de l'art contemporain », a déclaré Sasha Suda, Ph. D., directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada, et présidente du jury du Prix Sobey pour les arts. « Tout au long de cette année difficile, le Prix Sobey pour les arts a contribué à soutenir mon optimisme envers l'art. Je suis toujours reconnaissante au jury et à la Fondation Sobey pour les arts pour son engagement continu envers les arts visuels au Canada. Par-dessus tout, c'est un privilège extraordinaire que de défendre ces courageuses voix artistiques émergentes. J'ai hâte d'accueillir le public à l'exposition du Prix Sobey pour les arts au Musée des beaux-arts à l'automne -- et de rencontrer personnellement ces artistes lors du gala de remise des prix organisé au Musée. »

Les cinq artistes en arts visuels finalistes pour le Prix Sobey pour les arts 2021, provenant des cinq régions du Canada, sont :

Ces artistes recevront chacun 25 000 $ et feront l'objet d'une exposition au Musée des beaux-arts du Canada du 8 octobre 2021 au 20 février 2022.

Un jury indépendant composé de conservateurs de cinq régions (Canada atlantique, Québec, Ontario, Prairies et Nord, et côte Ouest et Yukon), ainsi que de deux jurés internationaux, a supervisé le processus de sélection des artistes finalistes et continuera de participer au reste des délibérations.

Les membres du jury sont :

Présidente , Sasha Suda , PhD, directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada .

, , PhD, directrice générale du Musée des beaux-arts du . Atlantique , Nisk Imbeault, directrice et conservatrice, Galerie d'art Louise-et-Reuben-Cohen, Université de Moncton .

, Nisk Imbeault, directrice et conservatrice, Galerie d'art Louise-et-Reuben-Cohen, Université de . Québec , Dominique Fontaine , commissaire indépendante

, , commissaire indépendante Ontario , Emelie Chhangur , directrice et conservatrice, Agnes Etherington Art Centre

, , directrice et conservatrice, Agnes Etherington Art Centre Prairies et Nord , Tarah Hogue , Conservatrice (art autochtone), Remai Modern

, , Conservatrice (art autochtone), Remai Modern Côte Ouest et Yukon , Joni Low , conservatrice indépendante et autrice

, , conservatrice indépendante et autrice Juré international , Adriano Pedrosa , directeur artistique, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand

, , directeur artistique, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand Juré international, Adam D. Weinberg , Directeur Alice Pratt Brown, Whitney Museum of American Art.

Le Prix Sobey pour les arts, qui en est à sa vingtième année, est administré conjointement par la Fondation Sobey pour les arts et le Musée des beaux-arts du Canada. Décerné chaque année, ce prix met en lumière plusieurs des artistes émergents les plus passionnants du pays. Le nom du grand gagnant du Prix Sobey pour les arts 2021 sera annoncé à l'automne 2021.

Pour plus d'informations, y compris les biographies des artistes finalistes 2021, veuillez consulter le lien du Musée des beaux-arts du Canada ici : https://www.beaux-arts.ca/a-laffiche/prix-sobey-pour-les-arts

SOURCE La Fondation Sobey pour les arts

Renseignements: À l'intention des médias seulement. Pour toute demande médiatique, prière de communiquer avec : Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]; Denise Siele, Gestionnaire principale, Communications, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]; Bernard Doucet, Directeur général, Fondation Sobey pour les arts, [email protected]