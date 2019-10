Le prix Jean-Éthier-Blais 2019 est décerné à Marie-Frédérique Desbiens

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le prix de la critique littéraire Jean-Éthier-Blais 2019, doté d'une bourse de 3000 $ et décerné annuellement par la Fondation Lionel-Groulx à l'auteur du meilleur livre de critique littéraire paru au Québec pendant l'année précédente, portant sur la littérature québécoise de langue française et écrit en français, est attribué à Marie-Frédérique Desbiens pour son livre Le premier romantisme au Canada : Entre engagement littéraire et politique (Éditions Nota Bene, 2018).

Le jury, présidé par le professeur Claude La Charité de l'Université du Québec à Rimouski et composé de Marc-André Bernier de l'Université du Québec à Trois-Rivières et Katerine Gosselin de l'Université du Québec à Rimouski, a souligné que « le point de vue très large sur le romantisme, considéré dans sa double dimension esthétique et politique, permet à l'autrice de renouveler en profondeur l'histoire littéraire de la période et de dépasser les idées reçues sur le XIXe siècle québécois, en pratiquant une forme d'histoire littéraire « connectée » ou « mondialisée » et en replaçant le Québec de l'époque dans sa juste perspective occidentale, plutôt que dans une comparaison exclusive avec la France. »

Une mention spéciale est également décernée aux essais de Vincent Lambert (L'âge de l'irréalité. Solitude et empaysagement au Canada Français 1860-1930, Éditions Nota Bene, 2018) et d'Emmanuelle Tremblay (L'invention de l'appartenance. La littérature québécoise en mal d'autochtonie, Presses de l'Université de Montréal, 2018).

Marie-Frédérique Desbiens est responsable de programmes au Fonds de recherche du Québec Société et Culture (FRQSC). Elle est détentrice d'un doctorat en études littéraires de l'Université Laval et a signé de multiples articles dans des ouvrages collectifs et des revues, s'intéressant notamment à l'évolution de la littérature québécoise à travers l'histoire.

La remise du prix Jean-Éthier-Blais 2019 aura lieu ce mercredi 23 octobre 2019 à 17h en présence de la lauréate, du président du jury et du président de la Fondation Lionel-Groulx, au 261, avenue Bloomfield à Outremont.

