Le prix Guangzhou, co-parrainé par Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), l'Association mondiale des Grandes Métropoles (Metropolis) et la Ville de Guangzhou, reconnaît la valeur de l'innovation en matière d'amélioration de la durabilité sociale, économique et environnementale dans les villes et les régions. Son objectif est de promouvoir l'apprentissage par les pairs ainsi que l'échange de connaissances, d'expertise et d'expérience au moyen de conférences, de séminaires, d'ateliers, de voyages d'étude et de coopération intermunicipale. Depuis 2012, quatre cycles du Prix Guangzhou ont été tenus avec succès. Avec plus de 1 000 projets soumis, mobilisant plus de 480 villes et administrations locales de plus de 90 régions et pays, ces quatre cycles ont fait du prix Guangzhou un véritable trésor touchant un large éventail de domaines, notamment les infrastructures et les services publics, la planification participative et la bonne gouvernance, les partenariats, la technologie, la résilience, l'inclusion sociale et l'égalité des sexes.

L'organisation du prix Guangzhou invite les villes et les régions à soumettre des projets innovants, en cours ou récemment achevés, relatifs aux thèmes mis de l'avant par les ODD et aux engagements du NAU. Cette année, les projets d'avant-garde post-COVID-19 portant sur la manière dont les villes et les régions repensent leurs mécanismes de gouvernance locale, reconsidèrent la morphologie et la typologie urbaines, abordent les problèmes exposés et améliorent la résilience de l'économie urbaine sont également les bienvenus. Des publications spécialisées présenteront 15 villes présélectionnées et 30 villes méritantes, aussi, un grand nombre d'entre elles seront invitées à partager leur expérience dans le cadre d'événements internationaux. De plus, cinq lauréats parmi les villes présélectionnées recevront la somme de 20 000 $ US, un trophée et un certificat commémoratif; les autres villes présélectionnées recevront des médailles d'honneur.

Les candidatures seront acceptées jusqu'à 23:59:59 le 31 octobre 2020 (TUC+08:00). Les participants sont invités à soumettre leur candidature à http://www.guangzhouaward.org/index/user/register.html avant la date limite. Pour tout renseignement complémentaire sur le Prix Guangzhou, consulter le site web officiel : http://www.guangzhouaward.org/p/e_applynow

Renseignements : Tél. : +86 20 8950-4852, courriel : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1294741/Guangzhou_Award_Secretariat.jpg

SOURCE The Guangzhou Award Secretariat

Liens connexes

http://www.guangzhouaward.org