Le prix de la diversité Paul-Gérin-Lajoie 2020 remis à Marjorie Villefranche par Ensemble pour le respect de la diversité

MONTRÉAL, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - ENSEMBLE pour le respect de la diversité a remis le prix de la diversité Paul-Gérin-Lajoie à Madame Marjorie Villefranche, directrice de la Maison d'Haïti, le 21 octobre dernier.

Madame Villefranche a consacré sa vie à l'éducation et à la participation citoyenne des populations immigrantes. Plus récemment, elle a été au premier plan dans la lutte pour faire régulariser le statut des travailleurs essentiels qui revendiquent le statut de réfugié. Elle a fait progresser divers dossiers, dont celui des femmes immigrantes et des sans-papiers. Dernièrement, elle a aussi participé à la Commission Laurent en exposant la stigmatisation des familles noires à la DPJ.

« Madame Villefranche est une femme d'exception qui lutte contre toutes les formes de discrimination. Elle n'hésite pas à s'engager pour favoriser l'inclusion de tous. En lui remettant le prix de la diversité Paul-Gérin-Lajoie, nous voulons reconnaître et surtout remercier cette femme exemplaire qui s'est investie tout au long de sa vie pour la diversité », souligne Sébastien Barangé, président du Conseil d'administration d'ENSEMBLE pour le respect de la diversité. « Il est clair pour nous que l'engagement de Madame Villefranche dans le milieu communautaire est par vocation et par solidarité », ajoute le président du jury, François Morin. Pour le jury, composé de Sébastien Barangé, Brian Bronfman, Rachida Azdouz, Marie-Laure Leclerq, Déborah Cherenfant, Jean-François Gaudreault-Desbiens, François Morin et Marie José Fiset, le choix fut unanime tant pour les qualités personnelles que pour le modèle d'engagement que représente Mme Villefranche.

« J'accepte ce prix avec beaucoup d'humilité. Je n'ai fait que vivre ma vie ! Je remercie chaleureusement toute mon équipe de la Maison d'Haïti pour leur éternelle collaboration », a affirmé Mme Villefranche lors de la remise du prix.

À propos d'ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Chef de file en matière d'éducation à la diversité, ENSEMBLE pour le respect de la diversité a pour mission d'engager le dialogue autour de l'inclusion et la diversité. L'organisation œuvre auprès des 9-18 ans pour promouvoir un environnement qui respecte les différences de chacun. Chaque année ENSEMBLE rejoint chaque année plus de 25 000 jeunes des écoles primaires et secondaires du Québec. Depuis 2009, l'organisme remet chaque année le prix de la diversité Paul-Gérin-Lajoie à une personnalité publique pour récompenser sa contribution à la promotion des valeurs humanistes, des droits de la personne, de la lutte contre la discrimination et du rapprochement interculturel (http://www.ensemble-rd.com/paulgerinlajoie).

