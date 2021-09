Le « Prix de l'impact social 2021 » décerné à Microcrédit Montréal

MONTRÉAL, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Microcrédit Montréal est fier d'avoir été sélectionné pour le « Prix de l'impact social 2021 » dans la catégorie Égalité. Avec plus de 10 000 personnes aidées au cours de ses 30 ans d'activités, l'organisme œuvre pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion en offrant aux individus les moyens de réaliser leur plein potentiel et de contribuer pleinement à l'économie locale.

« Ce prix remporté par Microcrédit Montréal, c'est avant tout une reconnaissance de toute une équipe qui depuis plusieurs années travaille sans cesse pour accompagner les personnes en marge du système de financement traditionnel québécois. Un accompagnement personnalisé qui, tous les jours, rapproche les entrepreneurs et les nouveaux arrivants diplômés à l'étranger de leurs rêves et objectifs professionnels. Notre investissement dans le potentiel humain a un impact social et économique pour les familles dans la métropole et partout au Québec, et nous en sommes fiers. », a déclaré Indu Krishnamurthy, directrice générale de Microcrédit Montréal.

Lancés en 2019 par le magazine l'Actualité en collaboration avec la société Credo, les Prix de l'impact social visent depuis trois ans à reconnaître le travail exemplaire des organisations et des entreprises québécoises qui font du bien-être social une priorité.

Microcrédit Montréal : un partenaire national pour l'intégration des professionnels formés à l'étranger

Microcrédit Montréal est un organisme choisi par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour déployer 2 M$ en aide ciblée pour faciliter l'intégration des professionnels nouveaux arrivants. Microcrédit Montréal réalise cette mission à l'aide d'un réseau national de partenaires dans chaque région du Québec.

À propos de Microcrédit Montréal

Depuis 1990, Microcrédit Montréal, membre du réseau MicroEntreprendre, est un organisme pionnier au Canada du mouvement du microcrédit qui repose sur un partenariat avec des investisseurs du secteur privé et public. L'organisme accomplit sa mission de lutte contre la pauvreté et l'exclusion par l'intermédiaire d'investissements à impact social, plus précisément par microcrédit, ces petits prêts qui changent des vies et rapportent gros à la société. Avec une capitalisation de plus de 4 millions de dollars, l'organisme a prêté 6 millions de dollars et a aidé à créer et à maintenir plus de 3000 emplois et a accompagné plus de 10 000 personnes. Trois quarts (75 %) des prêts ont été attribués aux personnes issues de la diversité. Les prêts ont créé un effet levier de plus de 19 millions de dollars dans l'économie locale. Ces prêts d'honneur, allant jusqu'à 20 000 $, permettent à des entrepreneurs et à des professionnels formés à l'étranger de contribuer à la vitalité économique de Montréal.

