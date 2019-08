Le prix de l'action de Capital régional et coopératif Desjardins poursuit son ascension et atteint 16,02 $

134 M$ de nouveaux engagements pour le premier semestre de 2019, une hausse de 23 %

Faits saillants pour le semestre terminé le 30 juin 2019

Prix de l'action : 16,02 $, une hausse de 0,68 $ par rapport au 31 décembre 2018

l'action : 16,02 $, une hausse de 0,68 $ par rapport au 31 décembre 2018 Rendement non annualisé : 4,4 %

Bénéfice net : 93,5 M$

Rendement non annualisé du portefeuille d'investissements à impact économique québécois : 4,1 %

Rendement non annualisé du portefeuille des autres investissements (placements) : 6,6 %

Nouvelles sommes engagées par CRCD et ses fonds partenaires : 134 M$ dans 85 PME, coopératives et fonds

MONTRÉAL, le 15 août 2019 /CNW Telbec/ - Au terme du premier semestre terminé le 30 juin 2019, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) annonce que le prix de son action passe aujourd'hui à 16,02 $, un gain de 0,68 $ par rapport au 31 décembre 2018. Pour le premier semestre de 2019, CRCD a réalisé un bénéfice net de 93,5 M$ pour un rendement non annualisé de 4,4 %. L'actif net de CRCD se chiffrait à 2 212 M$ au 30 juin 2019.

Ces résultats sont attribuables, d'une part, à la rentabilité des entreprises du portefeuille d'investissements à impact économique québécois avec un rendement non annualisé de 4,1 % et, d'autre part, à la bonne performance du portefeuille des autres investissements qui a terminé le semestre avec un rendement non annualisé de 6,6 %.

La stratégie de gestion des actifs financiers appliquée depuis plusieurs années permet à CRCD de bénéficier d'une bonne complémentarité entre ses deux portefeuilles. Leur rendement combiné assure un taux de rentabilité raisonnable à long terme aux actionnaires. Ainsi, le rendement composé de l'action est de 5,1 %i sur sept ans, soit la période de détention minimale obligatoire des actions de CRCD, auquel s'ajoute le crédit d'impôt obtenu lors de l'acquisition.

Des nouveaux engagements en hausse de 23 %

Au cours des six premiers mois de l'année 2019, de nouveaux engagements de 134 M$, soit une hausse de 23 % par rapport à la même période l'an dernier, ont été enregistrés par CRCD et son écosystème entrepreneurial dans 85 entreprises, coopératives et fonds. Au 30 juin 2019, cet écosystème appuyait un total de 494 entreprises, coopératives et fonds avec 1 186 M$ engagés aux quatre coins du Québec. Luc Ménard, chef de l'exploitation de Desjardins Capital, gestionnaire de CRCD, se réjouit de ces résultats « annonciateurs d'une empreinte accentuée auprès des entreprises et coopératives du Québec. En effet, nous disposons de capitaux et ressources accrus pour accélérer la cadence et accompagner un plus grand nombre de nos fleurons dans leur plan de croissance, ici comme à l'étranger. »

200 M$ au profit des entreprises et coopératives québécoises

Rappelons que l'échange des actions de CRCD pour un actionnaire admissible consiste à reporter de sept ans le droit de rachat de ses actions détenues depuis au moins sept ans, en contrepartie d'un crédit d'impôt provincial de 10 %. Pour les périodes d'émission 2018, 2019 et 2020, CRCD est autorisé par le gouvernement du Québec à échanger un montant maximal de 100 M$ annuellement. L'intérêt des actionnaires pour l'échange 2018 et 2019 a été au rendez-vous alors que la demande a largement dépassé l'offre avec un montant avoisinant le double du montant annuel permis dans les deux cas. Comme pour la souscription à de nouvelles actions, CRCD a donc dû procéder par sélection aléatoire.

Ainsi, ce sont jusqu'à 200 M$ qui deviennent disponibles pour être réinvestis à long terme afin de soutenir la croissance des PME de toutes les régions du Québec.

140 M$ de nouvelles actions en vente pour l'émission 2019, avec un crédit d'impôt provincial de 35 %

La présouscription des actions aura lieu entre le mardi 3 septembre (9 h) et le lundi 23 septembre 2019 (17 h) au moyen d'AccèsD ou à l'aide du formulaire web sécurisé disponible pendant cette période à www.desjardins.com/crcd. La souscription maximale par investisseur pour 2019 est maintenue à 3 000 $. Au terme de la période de présouscription, les investisseurs sélectionnés auront jusqu'au 8 novembre 2019 pour compléter leur souscription.

À propos de Capital régional et coopératif Desjardins

Avec plus de 105 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) est une société publique dont l'actif net atteint 2 212 M$. CRCD contribue au développement économique du Québec, notamment au moyen de plusieurs leviers qu'il développe en collaboration avec son gestionnaire, Desjardins Capital. Ces leviers, dont CRCD est le pilier, constituent son écosystème entrepreneurial qui vise à valoriser et garder le meilleur de l'entrepreneuriat d'ici. C'est ainsi que CRCD appuie la croissance de près de 500 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec, contribuant ainsi au maintien et à la création de plus de 60 500 emplois. (www.capitalregional.com)

__________________________ iAu 30 juin 2019, les rendements composés de l'action sont de 9,2 % pour un an, 7,4 % pour trois ans, 6,1 % pour cinq ans, 5,1 % pour sept ans et 5,2 % pour dix ans. Chacun de ces taux est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes, le cas échéant. Ces taux ne tiennent pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un actionnaire qui aurait pour effet de réduire son rendement. Les actions de CRCD ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Des frais de placements peuvent s'appliquer. Consultez le prospectus en ligne avant d'investir.

SOURCE Capital régional et coopératif Desjardins

Renseignements: À l'intention des journalistes uniquement, Chantal Corbeil, Capital régional et coopératif Desjardins, 514 281-7229 ou 1 866 866-7000, poste 5557229, media@desjardins.com; À l'intention des investisseurs, Service des relations avec les actionnaires, 1 888 522-3222