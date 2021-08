Faits saillants pour le semestre terminé le 30 juin 2021

Prix de l'action : 17,49 $, une hausse de 1,27 $ par rapport au 31 décembre 2020

l'action : 17,49 $, une hausse de 1,27 $ par rapport au 31 décembre 2020 Rendement non annualisé : 7,8 %

Bénéfice net : 175,8 M$

Rendement non annualisé du portefeuille d'investissements à impact économique québécois : 14,1 %

Rendement non annualisé du portefeuille des autres investissements (placements) : 1,8 %

Nouvelles sommes engagées par CRCD et ses fonds partenaires : 284 M$ dans 130 PME, coopératives et fonds

MONTRÉAL, le 12 août 2021 /CNW Telbec/ - Au terme du semestre terminé le 30 juin 2021, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) annonce que le prix de son action passe aujourd'hui à 17,49 $, un gain de 1,27 $ par rapport au 31 décembre 2020. Pour le premier semestre de 2021, CRCD a réalisé un bénéfice net de 175,8 M$ pour un rendement non annualisé de 7,8 %. L'actif net de CRCD se chiffrait à 2 423 M$ au 30 juin 2021.

Sur sept ans, soit la période de détention minimale obligatoire des actions de CRCD, le rendement composé de l'action est de 5,6 %1, auquel s'ajoute le crédit d'impôt obtenu lors de l'acquisition.

Les résultats du semestre sont principalement attribuables au portefeuille d'investissements à impact économique québécois qui a généré un rendement non annualisé de 14,1 %, et ce, grâce à la bonne performance des entreprises qui le composent. En effet, les PME ont poursuivi la reprise de leurs activités qui s'approchent d'un retour à la normale à la suite du recul engendré par la pandémie, bien que certains domaines accusent encore un certain retard.

Quant au portefeuille des autres investissements, il a généré un rendement non annualisé de 1,8 %. Ce rendement s'explique, d'une part, par une pondération importante des titres placés sur le marché obligataire qui, après avoir enregistré des plus-values importantes en 2020, ont subi l'incidence d'un retour à la hausse des taux d'intérêt et, d'autre part, par la solide performance des fonds d'actions qui a été propulsée par la hausse des marchés boursiers.

« Au cours du premier semestre de 2021, les engagements de CRCD et de ses fonds partenaires ont atteint 284 M$, a déclaré Marie-Hélène Nolet, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital, gestionnaire de CRCD. Ces données reflètent un marché dynamique dans le secteur du financement des entreprises, le tout soutenu par une solide reprise de l'économie du Québec. Je remercie les entrepreneurs pour la confiance qu'il nous accorde année après année. Je salue également l'engagement des équipes de Desjardins Capital qui incarnent au quotidien notre mission de valoriser et garder le meilleur de l'entrepreneuriat d'ici. »

140 M$ de nouvelles actions en vente pour l'émission 2021, avec un crédit d'impôt provincial de 30 %

La présouscription des actions aura lieu entre le 30 août (9 h) et le 20 septembre 2021 (17 h) au moyen d'AccèsD ou à l'aide du formulaire web sécurisé disponible pendant cette période à www.desjardins.com/crcd. La souscription maximale par investisseur pour 2021 est maintenue à 3 000 $. Au terme de la période de présouscription, les investisseurs sélectionnés auront jusqu'au 1er novembre 2021 pour compléter leur souscription.

Échange d'actions en 2021

La période d'inscription à l'échange des actions pour 2021 se déroulera du 29 novembre 2021 au 7 janvier 2022. Les actionnaires admissibles qui demanderont l'échange de leurs actions sont maintenant assurés de pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt de 10 %. Cette année, le montant autorisé de 50 M$ sera distribué au prorata de la demande totale. Tous les actionnaires visés par cette mesure recevront une communication postale à cet effet pour leur permettre de signifier leur intérêt par le biais d'un formulaire web.

À propos de Capital régional et coopératif Desjardins

Avec près de 109 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) est une société publique dont l'actif net atteint 2 423 M$. CRCD contribue au développement économique du Québec, notamment au moyen de plusieurs leviers qu'il développe en collaboration avec son gestionnaire, Desjardins Capital. Ces leviers, dont CRCD est le pilier, constituent son écosystème entrepreneurial qui vise à valoriser et garder le meilleur de l'entrepreneuriat d'ici. C'est ainsi qu'au 30 juin 2021, 1 625 M$ étaient engagés par l'écosystème de CRCD pour appuyer la croissance de plus de 610 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. (www.capitalregional.com)

1 Au 30 juin 2021, les rendements composés de l'action sont de 16,1 % pour un an, 6,0 % pour trois ans, 6,2 % pour cinq ans, 5,6 % pour sept ans et 5,7 % pour dix ans. Chacun de ces taux est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes, le cas échéant. Ces taux ne tiennent pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un actionnaire qui aurait pour effet de réduire son rendement. Les actions de CRCD ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Des frais de placements peuvent s'appliquer. Consultez le prospectus en ligne avant d'investir.

