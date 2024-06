Un jury d'architectes de renommée internationale a choisi cinq projets gagnants sur 743 candidatures provenant de 54 pays

Les lauréats mettent en valeur le potentiel de l'architecture en briques pour une construction durable et novatrice

VIENNE, 11 juin 2024 /CNW/ - Le prix international biennal Brick Award, créé en 2004 par wienerberger pour promouvoir l'innovation et l'excellence en architecture de briques, s'est tenu à Vienne pour la 11e fois. Avec un total de 743 candidatures de 54 pays, l'édition de cette année a une fois de plus mis en lumière la pertinence et le potentiel novateur de l'architecture de briques dans le monde entier.

Parmi les 50 candidats présélectionnés, le jury a choisi des projets gagnants dans cinq catégories : « Se sentir chez soi », « Vivre ensemble », « Travailler ensemble », « Partager les espaces publics » et « Construire à l'extérieur des sentiers battus » et un grand gagnant global, en fonction de critères comme l'esthétique, la durabilité et l'innovation.

« Aujourd'hui, les architectes font face à plusieurs défis majeurs en même temps, a déclaré Heimo Scheuch, chef de la direction de wienerberger. « Ils doivent créer des espaces qui à la fois réduisent notre impact sur la planète et nous protègent des effets des changements climatiques, tout en rendant les maisons plus abordables à mesure que le coût de la vie a augmenté au cours des dernières années. Pour trouver des réponses, les architectes extraordinaires explorent de nouvelles façons d'utiliser les matériaux et la structure, comme le démontrent les lauréats des prix Brick de cette année.

« Leurs projets, en plus de leurs qualités esthétiques et structurelles, sont des manifestations physiques du genre d'esprit d'innovation dont les défis d'aujourd'hui ont besoin. Qu'il s'agisse d'économiser des ressources ou de construire dans des environnements existants, ces esprits créatifs ont trouvé des solutions en exploitant le vaste potentiel de la brique. « Nous sommes fiers d'honorer et de soutenir ces pionniers. »

Des quartiers d'habitation aux installations artistiques : les lauréats mettent en valeur le potentiel de l'architecture en briques

Le prix est doté d'un montant total de 27 000 € -- 7 000 € pour le gagnant du grand prix et 5 000 € chacun pour les quatre autres gagnants de catégorie.

Le grand prix a été décerné au studio britannique Níall McLaughlin Architects et à son projet International Rugby Experience, un centre d'exposition et d'événements à Limerick consacré au rugby, dans la catégorie Brick Award "Sharing public spaces". Sa conception s'inspire des célèbres églises de Limerick tout en maintenant une esthétique moderne, ce qui permet au bâtiment de s'adapter à l'environnement tout en l'améliorant sur le plan esthétique.

La catégorie "Feeling at home" a été gagnée par le studio paraguayen Equipo de Arquitectura, dont la "Maison intermédiaire" utilise des blocs de sol comprimé, ce qui permet un contrôle de la température à faibles émissions.

Le prix Vivre ensemble, la catégorie des logements multipartites, a été décerné à l'équipe argentine d'Estudio Arqtipo pour avoir réalisé une combinaison de 10 unités résidentielles sur un terrain de coin étroit tout en donnant à chaque unité un espace extérieur privé.

Dans la catégorie Working together, deux studios irlandais collaborateurs, Grafton Architects et O'Mahony Pike Architects, ont été les premiers à créer leur nouveau siège social pour le Electricity Supply Board of Ireland, qui a réussi à rapprocher les normes de construction modernes de l'esthétique historique de Dublin.

Le prix Building outside the box a été décerné à un projet conjoint entre les studios HANGHAR d'Espagne et PALMA du Mexique. Pour un festival d'architecture et de design, ils ont construit une construction artistique temporaire en briques intitulée "Types of Spaces" dans un passage étroit de la ville espagnole de Logroño, qui conduit les visiteurs à travers plusieurs styles architecturaux.

Le jury était composé de cinq architectes de renommée internationale :

Christelle Avenier, France -- architecte et cofondatrice d'Avenier Cornejo Architectes

-- architecte et cofondatrice d'Avenier Cornejo Architectes Christine Conix , Belgique -- architecte et cofondatrice de Conix RDBM Architects

, Belgique -- architecte et cofondatrice de Conix RDBM Architects Ingrid van der Heijden , Pays-Bas - architecte et cofondateur de CIVIC architects

, Pays-Bas - architecte et cofondateur de CIVIC architects Wojciech Malecki , Pologne -- architecte et fondateur de Maleccy biuro projektowe

, Pologne -- architecte et fondateur de Maleccy biuro projektowe Boonserm Premthada, Thaïlande -- architecte et fondateur de Bangkok Project Studio

The BRICK 24 Book

Comme les années précédentes, wienerberger a publié un livre intitulé BRICK 24, qui accompagne le concours d'architecture. Il présente les 50 projets présélectionnés, y compris les gagnants. Cinq essais d'auteurs internationaux complètent cet aperçu de l'architecture de briques contemporaine. Le livre met en lumière les matériaux de construction en argile, qui sont intemporels et conviennent parfaitement à une architecture avant-gardiste et novatrice. « BRICK 24 » est publié en collaboration avec Park Books.

Tous les renseignements concernant les projets, ainsi que les photos pouvant être téléchargées, se trouvent à www.wienerberger.com.

wienerberger

wienerberger est un important fournisseur international de solutions écologiques novatrices pour l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment, dans les domaines des nouveaux bâtiments et des rénovations, ainsi que des infrastructures de gestion de l'eau et de l'énergie. Comptant plus de 20 000 employés dans le monde, les solutions de wienerberger permettent un mode de vie écoénergétique, sain, écologique et abordable. wienerberger est le plus grand producteur de briques au monde et le leader du marché des tuiles de toit en argile en Europe, ainsi que des pavés de béton en Europe de l'Est. Dans les systèmes de tuyaux (tuyaux en céramique et en plastique), l'entreprise est l'un des principaux fournisseurs en Europe. En faisant l'acquisition de Meridian Brick, Wienerberger a renforcé sa position en tant que fournisseur de premier plan de produits de façade en Amérique du Nord. Avec ses plus de 200 sites de production, wienerberger a généré des revenus d'environ 200. € 4,2 milliards d'euros et un BAIIA opérationnel de 811 millions d'euros en 2023.

