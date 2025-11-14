Le Prix Bien-Être Janette Bertrand 2025 remis à Marjolaine St-Jules pour son engagement exceptionnel envers l'inclusion

MONTRÉAL, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Tel-Aide Montréal est fière de décerner le Prix Bien-Être Janette Bertrand 2025, à Marjolaine St-Jules, travailleuse sociale et cofondatrice de l'organisme Rêvanous. Cette distinction souligne son apport exceptionnel à l'inclusion des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme et son engagement à promouvoir un monde plus humain et solidaire, de manière bénévole. La remise a eu lieu hier au Mount Stephen lors de la soirée-bénéfice de Tel-Aide Montréal qui réunissait plus de 200 personnes autour d'une même cause : le bien-être mental.

Une lauréate engagée depuis plus de 23 ans

Marjolaine St-Jules consacre son temps, son cœur et son expertise depuis plus de 23 ans à promouvoir l'inclusion. Visionnaire et persévérante, elle a joué un rôle clé dans la création des Habitations Rêvanous, un projet de logements adaptés permettant aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle légère ou un TSA de vivre de façon plus autonome et épanouie. Inspirée par le parcours de sa fille, elle poursuit son engagement avec une conviction profondémenent personnelle : bâtir un monde où chacun peut vivre à son rythme, dans le respect et la dignité.

Entourée de Marie-Claude Barrette, présidente du jury, et Julie Bélanger, porte-parole de Tel-Aide Montréal, Marjolaine St-Jules a reçu son prix -- un trophée personnalisé et une bourse de 2 500 $ -- des mains de Janette Bertrand, ancienne porte-parole de l'organisme pendant 25 ans et première récipiendaire du prix en 2024.

Un prix pour celles et ceux qui transforment leur communauté

Créé en 2024, le Prix Bien-Être Janette Bertrand rend hommage à des bénévoles dont l'engagement exceptionnel transforme durablement leur communauté. Inspiré par les valeurs de Tel-Aide Montréal et l'héritage de Janette Bertrand -- engagement, empathie, initiative et bien-être collectif -- le prix met en lumière celles et ceux qui, souvent dans l'ombre, changent le monde une action à la fois.

Depuis plus de 50 ans, Tel-Aide Montréal offre un service d'écoute bilingue, anonyme et bienveillant, grâce à l'engagement de plus de 190 bénévoles chevronnés. L'organisme contribue chaque jour au bien-être mental de la population -- où toute personne vivant de la solitude, de l'anxiété ou des défis du quotidien trouve une oreille attentive.

