Le chef de l'hôpital Al Nao au Soudan est reconnu pour avoir maintenu des soins médicaux critiques dans un contexte de guerre civile

et sauver des centaines de vies

NEW YORK, 9 novembre 2025 /CNW/ - L'Aurora Humanitarian Initiative a annoncé jeudi soir que Jamal Eltaeb a été nommé lauréat du prix Aurora 2025. Le prix Aurora d'un million de dollars pour éveiller l'humanité rend hommage aux personnes qui risquent leur vie pour sauver d'autres personnes. Cette année, Aurora reconnaît le courage extraordinaire et le dévouement inébranlable de Dre Eltaeb à fournir des soins aux personnes coincées dans des conflits.

Dans le contexte de la guerre civile dévastatrice au Soudan et de l'effondrement quasi total du système de santé du pays, le Dr Eltaeb a maintenu l'hôpital Al Nao d'Omdurman en tant que l'un des derniers hôpitaux de référence fonctionnels de la grande région de Khartoum, ce qui témoigne de sa résilience et de son leadership sous le feu de l'ennemi.

« En grandissant, j'ai vu à quel point la vie peut être fragile et à quel point les soins et les connaissances d'une personne peuvent faire une différence. « Je voulais être médecin parce que je voulais servir les gens dans leurs moments les plus vulnérables, a déclaré le Dr Eltaeb. « Le prix Aurora encourage les médecins, les enseignants, les travailleurs humanitaires et les gens ordinaires du monde entier à continuer, sachant que leurs efforts sont importants. C'est un rappel que le courage d'une personne peut inspirer le changement et que la compassion a le pouvoir de guérir. Même le plus petit acte de gentillesse peut apporter de l'espoir. »

« À une époque où l'indifférence se répand et la compassion est assiégée, M. Eltaeb est la preuve vivante que l'humanité n'est pas perdue, a déclaré Noubar Afeyan, cofondateur et président du conseil d'administration de l'Aurora Humanitarian Initiative, fondateur et chef de la direction de Flagship Pioneering. « Dans un monde où les « inhumanitaires » dominent trop souvent les titres, le Dr Eltaeb nous rappelle que l'esprit humanitaire perdure et que chacun d'entre nous a la responsabilité de le maintenir en vie. »

Le lauréat du prix 2025 a été annoncé lors de la cérémonie de remise des prix Aurora qui a eu lieu à Ellis Island, un symbole de refuge et de renouveau, marquant dix ans d'efforts mondiaux d'Aurora pour mettre en valeur les humanitaires de base.

Le Dr Eltaeb a été sélectionné dans le cadre d'un processus qui a pris en compte plus de 800 candidatures. En tant que lauréat du prix Aurora 2025, il recevra un prix d'un million de dollars pour élargir son travail et également soutenir d'autres dirigeants locaux et organismes communautaires qui aident les collectivités dans le besoin.

« Face à des dangers et à des privations inimaginables, le Dr Eltaeb a montré à quoi ressemble un véritable leadership humanitaire, a déclaré Lord Ara Darzi, président du comité de sélection du prix Aurora et codirecteur de l'Institute of Global Health Innovation du Imperial College London. « Aurora est honoré de soutenir sa mission et de mettre en lumière la résilience de ceux qui vivent des conflits. « L'altruisme du Dr Eltaeb nous rappelle que, même en temps de guerre, l'humanité peut prévaloir. »

Depuis l'escalade du conflit au Soudan en avril 2023, le Dr Eltaeb a dû composer avec des bombardements répétés, l'effondrement des infrastructures et des pénuries aiguës d'électricité et de fournitures médicales, y compris l'anesthésie, ce qui a permis à des centaines de blessés, les patients déplacés et gravement malades continuent de recevoir des soins. Sous sa direction, l'hôpital Al Nao est devenu une bouée de sauvetage pour la communauté, incarnant la résilience, la solidarité et le dévouement inébranlable à sauver des vies dans les conditions les plus difficiles.

« Le Dr Eltaeb incarne le principe du refus de l'indifférence, a déclaré Chelsea Clinton, membre du comité de sélection du prix Aurora et vice-présidente de la Fondation Clinton et de la Clinton Health Access Initiative. « Son engagement envers l'humanité consiste non seulement à sauver des vies, mais aussi à maintenir le fil essentiel de la dignité et des soins d'une communauté pendant l'un des conflits les plus dévastateurs du Soudan. »

La cérémonie a également reconnu les humanitaires exceptionnels d'Aurora 2025, Sally Becker, Zouhair Lahna et Jill Seaman, ainsi que les philanthropes honorés qui incarnent la valeur fondamentale de l'Aurora, « Gratitude en action », Henrietta H. Fore, Graça Machel, Michael Milken et David Rubenstein.

Célébrant une décennie d'impact en 2025, le prix Aurora Prize of Awakening Humanity est un programme phare de l'Aurora Humanitarian Initiative, fondé au nom des survivants du génocide arménien et en gratitude envers leurs sauveurs. Aurora amplifie la voix des personnes en première ligne des crises de l'humanité et leur fournit les ressources nécessaires pour les aider à accroître leur impact grâce à Gratitude en action. Enracinée dans la conviction qu'il y a un être humain dans chaque humanitaire et un être humain dans chaque être humain, Aurora inspire les gens du monde entier à agir avec courage et gentillesse.

À propos de l'Aurora Humanitarian Initiative

L'Aurora Humanitarian Initiative catalyse le travail de sauvetage en célébrant et en soutenant des humanitaires exceptionnels partout dans le monde. Aurora a été fondée au nom des survivants du génocide arménien et en gratitude envers leurs sauveurs. Au cours de la dernière décennie, l'organisation a construit un réseau mondial et a soutenu plus de 3,5 millions de personnes touchées par des crises humanitaires. En finançant des humanitaires du monde entier qui poursuivent le cycle du don, ce travail contribue à la prolifération de l'humanitarisme à l'avenir. Pour en savoir plus, consultez le site www.AuroraHumanitarian.org.

