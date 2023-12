JAKARTA, Indonésie, 11 décembre 2023 /CNW/ - Le président indonésien, Joko Widodo, a marqué par sa présence la cérémonie d'inauguration du salon UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 de la BRI, qui a eu lieu au centre des congrès de Jakarta (JCC) le 7 décembre 2023. Cet événement, qui s'inscrit également dans le cadre des célébrations du 128e anniversaire de la Banque, sert de plateforme permettant aux MPME indonésiennes d'interagir avec des acheteurs internationaux et favorisant la croissance des MPME. Sept cents MPME participent à cet événement de trois jours, sous le thème « Crafting Global Connection » (Établir des liens à l'échelle mondiale), marquant la prestigieuse 5e édition de cette exposition.

Le président a salué l'engagement de la BRI à renforcer l'autonomie des MPME indonésiennes, déclarant : « Nos MPME doivent continuer à améliorer leur situation, à passer au numérique, à s'ouvrir au marché l'international, et à dominer notre marché local, qui est extrêmement vaste, tout en ne négligeant pas les marchés d'exportation et marchés mondiaux. »

Le ministre des Entreprises d'État, Erick Thohir, a également fait l'éloge des programmes de la BRI, soulignant le succès d'initiatives comme celle-ci pour stimuler l'économie, déclarant : « C'est une pierre angulaire de notre économie. Avec le soutien de la BRI, les MPME affichant de solides performances reflètent positivement les activités commerciales réelles au sein de la société, favorisant ainsi la croissance économique. De plus, la BRI affiche un rendement remarquable. »

M. Sunarso, président et directeur de la BRI, a souligné la responsabilité de l'institution dans la promotion des MPME indonésiennes. « La BRI entrevoit d'importantes possibilités pour les produits indonésiens sur le marché mondial. Les créations de notre nation sont jugées compétitives sur le plan de la qualité par rapport aux produits d'autres pays, et la valeur des accords conclus lors du salon BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR continue d'augmenter chaque année. »

La valeur des accords commerciaux conclus lors de l'exposition a connu une croissance remarquable au fil des ans, passant de 33,5 millions de dollars US en 2019 à 57,5 millions de dollars US en 2020, puis à 72,1 millions de dollars US en 2021 et à 76,7 millions de dollars US en 2022. Cette année, l'objectif est d'obtenir des contrats d'une valeur totale de 80 millions de dollars américains.

Mettant en vedette 700 MPME sélectionnées de partout au pays dans cinq catégories : décoration intérieure et artisanat, aliments et boissons, accessoires et produits de beauté, mode et textiles, et soins de santé/mieux-être. Le salon BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 vise à relier les MPME indonésiennes aux marchés mondiaux, afin de favoriser leur expansion et de stimuler les exportations nationales. Il souligne l'engagement de la BRI à améliorer les MPME et à mettre en valeur la capacité concurrentielle des produits indonésiens sur la scène internationale.

Si vous souhaitez soutenir l'autonomisation des MPME indonésiennes, visitez l'exposition en cours jusqu'au 10 décembre. Pour tout renseignement complémentaire sur l'exposition ou sur les MPME, ou pour s'inscrire en tant qu'acheteur, consultez : www.brilianpreneur.com.

