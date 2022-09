Kevin Stevenson, de PRA Group, a été désigné comme leader de la Virginie pour une troisième année consécutive

NORFOLK, Virginie, le 2 sept. 2022 /CNW/ - Kevin Stevenson, président et chef de la direction de PRA Group, Inc. (Nasdaq : PRAA) figure au classement des personnes les plus influentes Virginia 500 du magazine Virginia Business pour 2022-23.

L'édition annuelle du classement Virginia 500 du magazine rend hommage aux dirigeants les plus influents de l'État dans les secteurs des affaires, de l'éducation, de la politique et du gouvernement. En tant que cofondateur et dirigeant d'un chef de file mondial coté en bourse dans le secteur des prêts improductifs, M. Stevenson figure dans la catégorie des finances et de l'assurance.

« C'est un honneur pour moi de faire partie des personnes d'exception qui façonnent notre État, et de le faire à leurs côtés en tant que chef d'entreprise, a déclaré M. Stevenson. Je crois que les entreprises qui réussissent favorisent le succès des collectivités au sein desquelles elles exercent leurs activités. J'espère que PRA Group continuera d'illustrer cette conviction à mesure que nous continuons de faire les bonnes choses, pour les bonnes raisons, en mettant l'accent sur le long terme. »

PRA Group, dont le siège social est situé à Norfolk, en Virginie, s'efforce d'aider les consommateurs à améliorer leur avenir financier, de créer des carrières enrichissantes pour ses milliers d'employés et de redonner aux communautés locales du monde entier.

Pour consulter le classement des personnes les plus influentes Virginia 500, visitez https://www.virginiabusiness.com/article/finance-insurance-kevin-ptevenson/

À propos du PRA Group

En tant que chef de file mondial dans l'acquisition et le recouvrement de prêts improductifs, le PRA Group restitue des capitaux aux banques et autres créanciers afin de contribuer à l'expansion des services financiers pour les consommateurs. Avec des milliers d'employés dans le monde entier, les sociétés du PRA Group collaborent avec les clients pour les aider à régler leurs dettes. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.pragroup.com .

