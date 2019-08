Le président de Perfect World, Chi Yufeng, dit explorer une nouvelle façon de développer l'industrie du sport électronique

Le sport électronique, une nouvelle industrie qui a pris de l'ampleur ces dernières années, doit sa popularité non seulement à l'intérêt croissant du public, mais aussi aux énormes progrès des technologies qui stimulent le développement de ce secteur. Estimant que le sport électronique peut avoir d'abord été un dérivé des jeux vidéo, mais qu'il est devenu depuis un tout nouveau domaine complètement différent de celui des jeux, M. Chi affirme que son potentiel futur doit être examiné principalement dans l'optique du sport.

À titre d'exemple, M. Chi a comparé la NBA et le DOTA2 pour montrer en quoi le sport électronique est comparable aux sports traditionnels du point de vue du modèle d'entreprise, des aspects compétitifs et de l'attrait visuel, illustrant ainsi son grand potentiel.

S'attardant sur la tendance future du développement, M. Chi a déclaré que « la 5G sera un atout majeur pour le sport électronique, puisque son intégration dans de nombreuses plateformes va engendrer de nombreuses autres possibilités, en particulier comme vecteur de diffusion de la culture chinoise dans le monde entier. »

Perfect World est l'une des premières entreprises à exploiter et à gérer en Chine des produits et événements de sport électronique. Forte de son succès dans l'exploitation de produits bien connus, notamment DOTA2 et Counter-Strike: Global Offensive (CS : GO), et d'événements connexes, la société a créé et optimisé son propre système d'événements 3D et a acquis une riche expérience dans la gestion des tournois mondiaux.

Les Championnats internationaux DOTA2 (TI9), qui se tiennent à Shanghai en août, approchent à grands pas. C'est la première fois que la Chine accueille ce tournoi, et le prix est la plus grande cagnotte prévue à un seul événement de sport électronique jamais organisé. Perfect World, le prestataire de services de DOTA2 en Chine continentale, fera conjuguer ses compétences pour faciliter la tenue de ce grand événement.

La conférence annuelle Global Esports, un événement phare tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'industrie du sport électronique, a, cette année, non seulement suscité des idées novatrices sur le développement de l'industrie à l'échelle mondiale, mais également accueilli l'inauguration de la Semaine du sport électronique de Shanghai (Shanghai Esports Week). Par ailleurs, la conférence a vu annoncer des normes de construction et d'exploitation de sites de sport électronique, ainsi que des politiques de soutien à l'industrie dans la nouvelle zone de Pudong. Ces initiatives contribueront à faire de Shanghai la « capitale mondiale du sport électronique ».

