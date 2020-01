Le président de la division chinoise de Ries Strategy Positioning Consulting nommé chef de la direction à l'échelle mondiale

Simon Zhang a été officiellement nommé chef de la direction à l'échelle mondiale lors d'une récente réunion de partenaires de Ries à Shanghai. Cette réunion avait pour but d'aider les entreprises chinoises à se frayer un chemin au sein de la concurrence mondiale; elle a rassemblé des partenaires de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Europe, du Moyen Orient et de l'Asie. De même, l'équipe de direction de portée mondiale de Ries a été mise en place lors de cette réunion. Elle est notamment formée d'Al Ries et de Laura Ries, les coprésidents à l'échelle mondiale, de Simon Zhang, le chef de la direction à l'échelle mondiale, et de Michael Brandtner, partenaire à l'échelle mondiale de la division européenne.

La société Ries a été fondée en 1963, aux États-Unis, par Al Ries, le fondateur de la théorie du positionnement, qui a été saluée en tant que concept le plus influent du domaine du marketing aux États-Unis. En 2007, Al Ries a été nommé l'un des « 10 plus importants gourous des affaires », aux côtés de Peter Drucker, de Warren Buffett, de Jack Welch et de Steve Jobs, entre autres. Au cours des 50 dernières années, Ries Strategy Positioning Consulting s'est appuyée sur la théorie du positionnement afin d'aider à bâtir de nombreuses marques mondiales et régionales de premier plan.

Al Ries et Laura Ries reconnaissent toute la valeur de la contribution de Simon Zhang dans la promotion de la théorie du positionnement. C'est lui qui a proposé la stratégie de catégories pour améliorer le système théorique; cette théorie a su stimuler efficacement l'innovation et la croissance dans le milieu des entreprises. Al Ries a tenu les propos suivants : « La Chine joue un rôle prédominant au sein des marchés mondiaux du XXIe siècle, et elle saisit des occasions de développement mondial sans précédent. La mise en pratique réussie de la théorie du positionnement au sein des entreprises chinoises donne à penser qu'elle saura libérer un énorme potentiel sur les marchés mondiaux. Nous sommes confiants que sous la direction de Simon, Ries Strategy Positioning Consulting aidera à créer des marques mondiales des plus prospères. »

Simon Zhang s'est joint à Ries Strategy Positioning Consulting en 2007 et il a, de sa propre initiative, mis sur pied l'équipe chinoise de l'entreprise. En 12 ans à peine, l'équipe chinoise dirigée par Simon Zhang a contribué à la création et au succès de nombreuses marques chinoises qui sont aujourd'hui au premier plan en Chine, voire à l'échelle mondiale, notamment : Kweichow Moutai, le plus grand fabricant de spiritueux haut de gamme au monde; Wong Lo Kat, la plus importante marque de tisanes au monde; ROBAM, la première marque de hottes de cuisine au monde; Cha Cha, la plus importante marque de graines de tournesol au monde; Great Wall Haval, la plus grande marque de VUS en Chine. Ces succès ont su consolider le leadership de Ries Strategy Positioning Consulting dans le secteur du positionnement stratégique et de la consultation en Chine.

Simon Zhang a déclaré ce qui suit : « Je suis très honoré d'avoir la confiance de M. Al Ries, père du positionnement, de Mme Laura Ries et des autres partenaires à l'échelle mondiale. J'estime que la concurrence mondiale et la mise sur pied de catégories sont les deux courants les plus importants du XXIe siècle. C'est pourquoi nous allons redoubler d'efforts afin de soutenir les entreprises dans la conception de leurs marques mondiales et de stimuler l'innovation au chapitre des catégories. Nous nous concentrerons principalement sur les marchés américains et chinois, mais nous visons aussi les marchés clés de l'Inde, du Brésil, de l'Allemagne et de la Russie. Nous étendrons encore davantage notre réseau mondial de services pour faire en sorte que notre théorie du positionnement soit mise en œuvre et appliquée de façon plus adéquate au sein des marchés mondiaux.

