Le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, assumera la présidence du Conseil des grandes villes canadiennes

MONTRÉAL, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue la nomination de son président et chef de la direction, Michel Leblanc, comme président du Conseil des grandes villes canadiennes (CGVC), une organisation regroupant les présidents des chambres de commerce de neuf métropoles canadiennes. Elle salue aussi la nomination de Bridgitte Anderson, présidente et directrice générale de la Chambre de commerce du Grand Vancouver, à titre de vice-présidente du CGVC. À cette occasion, le Conseil a annoncé le lancement d'un projet commun pour la relance des centres-villes des métropoles canadiennes.

« Alors que le contexte économique et géopolitique demeure incertain, nous devons encourager la collaboration à l'échelle nationale du milieu des affaires canadien. L'année à venir sera décisive pour l'avenir des métropoles canadiennes, et nous travaillerons ensemble pour défendre leurs intérêts. À ce titre, je suis honoré de prendre la suite de Patrick Sullivan à la présidence du Conseil des grandes villes canadiennes. Je le remercie pour son leadership exemplaire durant la très difficile période de la pandémie », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les grandes villes du Canada sont une force motrice incontestable de l'innovation au pays. Elles agissent comme de véritables locomotives pour rallier les entreprises, les talents et le capital. Je me réjouis à la perspective de travailler avec mes homologues d'un océan à l'autre alors que nous visons à favoriser une croissance durable, à accroître notre compétitivité à l'échelle mondiale et à améliorer la qualité vie de tous les Canadiens et Canadiennes », a déclaré Bridgitte Anderson, présidente et directrice générale de la Chambre de commerce du Grand Vancouver.

« Bien que nous constations une forte reprise généralisée, les centres-villes des grandes villes canadiennes continuent de souffrir des conséquences de la pandémie. Dans ce contexte, nous allons proposer une approche commune pour soutenir ces zones névralgiques de l'économie canadienne. Avec l'initiative « J'aime travailler au centre-ville » à Montréal, nous avons montré qu'il était possible de mobiliser l'ensemble des acteurs autour d'une grande initiative pour relancer les centres-villes. Il est temps qu'un mouvement similaire se diffuse partout au pays et nous demanderons au gouvernement fédéral de s'investir davantage », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos du Conseil des grandes villes canadiennes

Fondé en 2015, le Conseil des grandes villes canadiennes (CGVC) est une coalition formée des présidents et des chefs de la direction des huit plus grandes chambres de commerce urbaines du Canada : Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Brampton, Toronto, Montréal et Halifax. Représentant la moitié du PIB et de la population du Canada, le CGVC est un ardent défenseur des politiques nationales qui rendent les économies urbaines compétitives et durables.

