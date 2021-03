Le président de l'ACDQ souligne avec la fée des dents le 6e anniversaire de l'absence d'entente sur le régime public de soins dentaires

« Nous sommes venus souligner ce triste anniversaire en compagnie de la fée des dents car, rappelez-vous, il y a quelques mois, le premier ministre décrétait que cette dernière faisait partie des services essentiels. Or, notre Association souhaiterait que le gouvernement en fasse autant pour les dentistes. Le gouvernement doit conclure rapidement une entente portant sur les soins dentaires couverts par la RAMQ, a déclaré le président de l'ACDQ, le Dr Carl Tremblay. Bien que l'activité d'aujourd'hui se déroule sur un ton humoristique, nous demandons sérieusement au gouvernement qu'il reconnaisse comme services essentiels et prioritaires les soins dentaires que nos membres fournissent à la population, dont nos jeunes enfants couverts par le régime. »

En effet, le régime public de soins dentaires ne fait pas partie ces dernières années des priorités du gouvernement du Québec, si bien que les dentistes sont en attente du renouvellement de leur entente depuis six ans. Malgré de nombreuses rencontres entre l'ACDQ et les représentants du gouvernement, aucun progrès satisfaisant n'est à noter. Cela est d'autant plus décevant que le régime de soins dentaires de la RAMQ ne représente que 150 M$ sur le budget de près de 50 G$ du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

« Le gouvernement a les moyens de régler cette entente; c'est une question de volonté politique. Nos membres tiennent le régime à bout de bras depuis des années, car ils ont la santé buccodentaire de la population à cœur, a rajouté le Dr Tremblay. Quand on pense qu'il ne reste que 3 $ au dentiste pour un acte chirurgical d'une durée moyenne de 30 minutes, telle qu'une extraction dentaire, soit moins que le tarif d'un trajet d'autobus, c'est dire à quel point le gouvernement demande la charité aux dentistes pour maintenir le régime public à flot. Si nos dirigeants continuent de négliger le régime et de n'en parler qu'en campagne électorale, il va finir par s'écrouler, et c'est toute la population qui va en faire les frais. »

Depuis six ans, les dentistes continuent d'offrir des services à la population pour le compte du gouvernement, et ce, sans entente. La principale revendication des dentistes concernant le régime est la reconnaissance des frais d'exploitation, qui sont très importants et qu'ils doivent assumer entièrement pour soigner leurs patients.

À propos de l'ACDQ

Depuis plus de 50 ans, l'Association des chirurgiens dentistes du Québec a pour objet l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses 4300 membres. Elle veille à positionner la profession de chirurgien dentiste comme le leader de la santé buccodentaire au Québec et vise à faire reconnaître la compétence de ses membres, à contribuer à leur formation, à défendre la valeur et l'importance de leurs services, et à négocier en leur nom toutes les ententes jugées nécessaires.

SOURCE ASSOCIATION DES CHIRURGIENS DENTISTES DU QUEBEC (ACDQ)

Renseignements: Personnes-ressources : Pour toute demande de renseignements sur l'ACDQ : Sébastien Cyr, [email protected], 514-298-2448 ; Pour les demandes d'entrevues : Yves-Alexandre Comeau, [email protected], 514-295-4287

Liens connexes

www.acdq.qc.ca