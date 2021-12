Dans une lettre ouverte, Lin Mingfeng a expliqué l'intention derrière le don. Il a parlé de son enfance difficile en milieu rural, et a attribué son succès à la politique d'ouverture en Chine et au soutien de ses collègues. Il espère éclairer les routes rurales avec des lampadaires dotés de la technologie avant-gardiste d'Unilumin en matière d'éclairage et d'affichage à DEL, afin de redonner à la société.

Outre le don de son président, Unilumin Group est depuis toujours en faveur de la responsabilité sociale d'entreprise (RSE). Par exemple, pour lutter contre la COVID-19, Unilumin a créé un fonds de dotation mondial comprenant 5 millions de yuans et des fournitures.

Au début de 2017, Lin Mingfeng et ses collègues ont eu l'idée de s'engager dans le bien-être public, créant par la suite la Fondation Unilumin à Shenzhen. Depuis, il a transformé la Fondation Unilumin en plateforme pour les parties prenantes d'Unilumin pour démontrer leur philanthropie, et ainsi faire prospérer la fondation. Par conséquent, il a décidé de faire don de son capital-investissement de 11 millions d'actions d'Unilumin à la Fondation Unilumin afin d'enrichir la réserve de capital de la fondation et d'inciter d'autres employés d'Unilumin à participer à des activités caritatives.

Lin Mingfeng a déclaré être le principal responsable de la bonne gestion de l'entreprise et de la fourniture d'excellents produits et services aux clients d'Unilumin, tout en conservant la responsabilité des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). À l'avenir, la Fondation Unilumin se concentrera sur la « revitalisation rurale, l'aide médicale, l'aide aux étudiants et l'aide à l'enseignement » et cherchera un modèle novateur de bien-être public favorisant le développement durable.

