DAVOS, Suisse, 19 janvier 2024 /CNW/ - Le président du groupe Hisense, Jia Shaoqian, a récemment été invité à participer à la 54e édition annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse. Le forum de cette année portait sur le thème opportun « Reconstruire la confiance dans l'avenir » et sur la façon de rehausser la confiance envers les efforts mondiaux de reprise et de renouvellement. Jia Shaoqian a représenté le groupe Hisense lors de certains événements, y compris lors de la discussion intitulée « Recharging Growth in China », et a prononcé un discours lors du gala « China Night ». Par l'entremise de discussions et d'engagements de haut niveau auprès de dirigeants internationaux du monde des affaires, de gouvernements et d'ailleurs, il a partagé la vision et les stratégies d'Hisense favorisant l'innovation et la réussite sur la scène mondiale.

« La mondialisation est une tendance dominante. Malgré les défis actuels, nous demeurons confiants à l'égard de l'avenir », a expliqué Jia Shaoqian lors du forum sur la croissance durable de la Chine. De plus en plus d'entreprises mondiales se tournent vers les technologies de pointe et transforment et améliorent des industries haut de gamme. Par conséquent, les produits bas de gamme sont remplacés par des produits de milieu à haut de gamme, une tendance qui concorde avec la trajectoire d'Hisense.

Hisense a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices pour 2023, avec des augmentations importantes en Chine ainsi que sur divers marchés internationaux.

Le secteur des appareils électroménagers est très concurrentiel à l'échelle mondiale. Il repose largement sur un système intégré englobant la recherche et le développement, la fabrication, le marketing et les chaînes d'approvisionnement. Les grandes marques ont donc une portée mondiale considérable. Pour connaître du succès sur la scène internationale, Hisense régionalise ces fonctions grâce à une approche unifiée à l'égard de la production, du marketing et des activités de recherche et développement. Cela favorise la collaboration au-delà des frontières nationales.

Jia Shaoqian a ajouté : « Quelle que soit leur nationalité, les entreprises doivent respecter la culture locale, les normes sociales, les comportements des consommateurs et les pratiques de R-D partout où elles exercent leurs activités. Ainsi, Hisense continue à créer des emplois, à s'acquitter de ses fonctions économiques et à assumer ses responsabilités sociales. S'il s'agit d'une acquisition locale, la marque originale doit être respectée et remodelée pour améliorer la longévité des activités. »

À ce jour, Hisense exploite 34 parcs industriels, 25 centres de R-D et 66 entreprises à l'étranger. Son chiffre d'affaires en 2023 devrait dépasser les 200 milliards de yuans, les marchés étrangers représentant plus de 42 % du total du groupe. Grâce à ses centres régionaux, Hisense vise à mieux comprendre les besoins des consommateurs locaux et à développer des produits de pointe de haute qualité adaptés à chaque marché.

Au même moment, le vaste réseau mondial d'Hisense procure un soutien mutuel dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la rotation des stocks et les cycles de livraison. Cela réduit considérablement les coûts associés à la logistique, la consommation de ressources et les émissions.

Mais la véritable localisation demande du temps et de la patience. Les beaux slogans ne suffisent pas. Lors de leur intégration à l'échelle mondiale, les entreprises chinoises doivent adopter des cultures diverses en faisant preuve de tolérance et de compréhension mutuelles. À cet égard, une coopération ouverte est essentielle pour rétablir la confiance envers un environnement concurrentiel en évolution.

« Notre confiance dans l'avenir de la mondialisation demeure inébranlable. Il y a différences régionales, linguistiques et culturelles dans le monde, mais les aspirations de la population à une vie meilleure, sa quête de prospérité et son désir pour des échanges et une amitié égalitaires représentent le lien qui nous unit tous », a déclaré Jia Shaoqian.

L'équilibre entre la croissance et l'innovation, l'inclusivité et la durabilité demeure un défi persistant dans la revitalisation de l'économie mondiale. Hisense est déterminée à participer de manière constructive au marché concurrentiel et à la coopération sur la scène mondiale, guidée par un état d'esprit reposant sur les facteurs ESG. Hisense cherche de façon continue à réduire son empreinte carbone, utiliser plus de matériaux recyclables dans la fabrication de ses appareils ménagers et être un moteur de changement positif dans le monde.

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public. Elle œuvre dans des domaines comme le multimédia (en particulier dans le domaine des téléviseurs intelligents), les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes. Hisense exerce actuellement ses activités dans plus de 160 pays.

