Le premier vol civil autour de la Lune à bord du Starship de SpaceX

Yusaku Maezawa annonce les huit membres d'équipage de la mission lunaire du Starship

NEW YORK, 15 décembre 2022 /CNW/ - Yusaku Maezawa (chef de la direction, Start Today, Inc.) a annoncé que huit membres d'équipage et 2 membres d'équipage de relève ont été sélectionnés pour le projet « dearMoon », le premier vol civil autour de la Lune à bord du Starship, une fusée en cours de développement par SpaceX.

En mars 2021, M. Maezawa a lancé un appel sur le site Web officiel de dearMoon, offrant à des talents plus diversifiés l'occasion d'aller dans l'espace. Il a reçu plus d'un million de candidatures de 249 pays et régions.

Les huit membres de l'équipage voleront autour de la Lune pendant un voyage d'environ sept jours avec M. Maezawa avant de revenir sur Terre.

L'équipage principal est :

Steve Aoki : Producteur de musique, artiste, créateur de mode et entrepreneur deux fois en nomination pour un prix GRAMMY

Rhiannon Adam : Artiste photographe

Tim Dodd : Créateur de contenu, photographe, vidéographe et musicien; animateur de la chaîne YouTube « Everyday Astronaut »

Yemi A.D . : Force créative multidisciplinaire, innovateur social et chorégraphe

Brendan Hall : Documentariste

Karim Iliya : Photographe et cinéaste

TOP / Choi Seung Hyun : Musicien, acteur primé et collectionneur passionné d'art

Dev D. Joshi : Acteur professionnel et influenceur sur les médias sociaux

Il y a deux membres d'équipage de relève : la médaillée d'or olympique américaine Kaitlyn Farrington et la danseuse et chorégraphe japonaise Miyu.

M. Maezawa a réalisé son rêve d'aller dans l'espace en séjournant à la Station spatiale internationale (SSI) en décembre 2021. Son prochain défi est ce voyage entièrement civil autour de la Lune, le premier dans l'histoire de l'humanité.

« Nous avons reçu des demandes d'environ un million de personnes dans le monde entier… [Les membres de l'équipage] sont tous fantastiques, a déclaré M. Maezawa. Il n'y a pas de tâche fixe pour chacun d'eux, mais j'espère que chaque membre d'équipage reconnaîtra la responsabilité qui vient avec le fait de quitter la Terre… Ils tireront beaucoup de cette expérience, et j'espère qu'ils l'utiliseront pour contribuer à la planète et à l'humanité. »

« Toute l'équipe de SpaceX est ravie que ces personnes extraordinaires se joignent à la mission dearMoon, a affirmé Jessica Jensen, vice-présidente, Opérations et intégration de la clientèle, SpaceX. Nous avons hâte de faire voler cette équipe d'artistes, de créateurs de contenu et d'athlètes de partout dans le monde. Ces membres voyageront à moins de 200 km de la surface lunaire alors qu'ils feront le tour complet de la Lune avant de retourner sur Terre en toute sécurité. »

SOURCE Start Today Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Bureau pour les relations publiques à l'échelle internationale : Ketchum Inc., Nom : Olivia Buffington, courriel : [email protected], téléphone : 1 336 337-2033