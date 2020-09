Le fondateur et PDG de Human Horizons, Ding Lei, a déclaré : « Human Horizons utilise la technologie pour améliorer l'expérience de conduite et l'efficacité tout en accordant la priorité à la sécurité des utilisateurs pour nos projets. Dans cette optique, nous cherchons à promouvoir la conduite autonome et nous lançons la technologie V2X prête pour une application sur le marché de masse. »

Le nouveau système AVP offre une expérience de conduite autonome de niveau 4 avancée basée sur l'intégration de technologies de véhicules et routières intégrées. L'équipement sensoriel fixe comme les lasers, les radars et les dispositifs de communication dans les aires de stationnement permet de repérer et de suivre les véhicules et les obstacles, d'envoyer cette information par 5G au véhicule et de le guider vers un espace de stationnement sécuritaire. Les conducteurs pourront sortir de leur voiture n'importe où dans l'aire de stationnement et laisser la voiture se garer de façon autonome. À leur retour, les conducteurs pourront appeler le véhicule à leur emplacement actuel à l'aide d'une application mobile.

Le système AVP intégré peut surmonter les difficultés auxquelles font face les véhicules autonomes dans les parcs de stationnement souterrains sans signal GPS, avec angles morts et virages serrés. HiPhi devient ainsi le chef de file de l'industrie dans ce domaine.

Dotée de cette technologie, le HiPhi X fera ses débuts au salon de l'auto de Beijing 2020, devenant ainsi le premier véhicule électrique intelligent produit en série au monde à atteindre le niveau 4 en matière de stationnement entièrement autonome.

Mis à part le système AVP, le nouveau système de pilotage automatique du HiPhi X place également la sécurité des utilisateurs à l'avant-garde du développement. Le système utilise les mêmes principes que la conception de sécurité des avions, en utilisant un système à double redondance, ce qui signifie que des composants de secours assurent la fiabilité du système même en cas de dysfonctionnement d'un composant. Ce système peut démarrer, arrêter, tourner et conduire le véhicule à une vitesse allant de 0 à 130 km/h. Il prend le relais du pied, des mains, des yeux et de l'attention du conducteur grâce à 24 capteurs placés dans toute la voiture (notamment des caméras intelligentes de vision frontale et de vision périphérique, des radars à ondes millimétriques, des radars à ultrasons, des caméras DMS de détection du statut du conducteur et plus encore). Ceci, associé à une technologie de cartographie de haute précision, permet au HiPhi X d'atteindre le niveau 4 de stationnement autonome, ce qui en fait le premier modèle de production à parvenir à ce niveau en Chine.

En 2019, dans le cadre de son plan stratégique pour l'écosystème des véhicules intelligents, des routes intelligentes et des villes intelligentes, Human Horizons a créé la première route intelligente au monde permettant la conduite V2X à Yancheng, dans la province du Jiangsu. L'équipe a également lancé un projet de démonstration d'intégration véhicule-route-ville 5G dans le parc de l'intelligence artificielle de Zhangjiang, à Shanghai. Avec le lancement du système AVP et son application dans les aires de stationnement et les autoroutes, la vision de Human Horizons en matière de mobilité connectée, autonome et intelligente franchit un pas de plus.

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et améliorée par ses utilisateurs. Le HiPhi X est un véhicule électrique avec une construction hybride légère en acier et en aluminium, avec des cuirs durables à base de plantes et des matériaux recyclables plus durables.

Human Horizons s'est engagée à produire des technologies de mobilité intelligentes innovantes et de pointe, ainsi que des véhicules intelligents orientés vers l'avenir, à échelle industrielle. De plus, Human Horizons construit des technologies de transport intelligentes et contribue au développement de villes intelligentes, qui redéfiniront davantage la mobilité humaine.

