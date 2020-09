LONDON, 24 septembre 2020 /CNW/ - La World Food Travel Association (WFTA), organisme phare en matière de tourisme culinaire à l'échelle mondiale, vient d'annoncer que son tout premier sommet nord-américain, FoodTreX North America, aura lieu du 12 au 13 novembre.

Qui dit « FoodTreX » parle d'excellence en tourisme gastronomique. Elle fait fonction d'appellation commune pour une série d'événements professionnels organisée depuis 2017 par la WFTA. Les événements FoodTreX mettent en vitrine des idées et des études de cas qui favorisent l'innovation et l'excellence au sein de cette industrie. Par conséquent, les conférenciers invités au sommet FoodTreX North America de cette année concentreront leurs interventions sur des questions d'intérêt pour les entreprises nord-américaines, notamment :

Comment une forfaitiste de Memphis a remis l'accent sur les attraits locaux , Cristina McCarter , propriétaire et guide, City Tasting Tours ( Memphis, TN , É.-U.)

, , propriétaire et guide, City Tasting Tours ( , É.-U.) Comment les Américains voyageront-ils après la COVID? Jason Holland , majordome gastronomique et propriétaire, Travel Simplicity ( York, PA , É.-U.)

, majordome gastronomique et propriétaire, Travel Simplicity ( , É.-U.) Ce que recherchent actuellement les journalistes gastronomiques et touristiques , Chantal Cooke , propriétaire, Panpathic Communications (Londres, Royaume-Uni) et Bri Kelly , Thompson & Co. Public Relations ( Anchorage, AK , É.-U.)

, , propriétaire, Panpathic Communications (Londres, Royaume-Uni) et , Thompson & Co. Public Relations ( , É.-U.) Pourquoi Pinterest est plus pertinent qu'Instagram pour votre entreprise , Veruska Anconitano, journaliste indépendante primée ( Irlande )

, Veruska Anconitano, journaliste indépendante primée ( ) Dire « oui » à la gastronomie autochtone locale , Dana Thompson , copropriétaire/chef de l'exploitation, Sioux Chef ( Minneapolis, MN , É.-U.)

, , copropriétaire/chef de l'exploitation, Sioux Chef ( , É.-U.) Un partenariat intrigant entre un OCT et un forfaitiste gastronomique , Lauren Shannon , directrice générale et partenaire, Arigato Japan Food Tours ( Tokyo , Japon)

, , directrice générale et partenaire, Arigato Japan Food Tours ( , Japon) Envoyer des fèves, puis recevoir des gens - ou comment trouver une niche profitable en tourisme culinaire , Aaron Sylvester , fondateur, Tri-Island Chocolate (Grenade)

, , fondateur, Tri-Island Chocolate (Grenade) Passer du privé au monde des affaires : un défi pour vous? Aashi Vel, cofondateur, Traveling Spoon; Lauren McCabe Herpich , fondatrice, Local Food Adventures (tous deux à Oakland, CA , É.-U.); séance animée par Midgi Moore , Juneau Food Tours ( Juneau, AK , É.-U.)

Aashi Vel, cofondateur, Traveling Spoon; , fondatrice, Local Food Adventures (tous deux à , É.-U.); séance animée par , Juneau Food Tours ( , É.-U.) Relancer le tourisme culinaire en 2021 : le contexte nord-américain , Erik Wolf , directeur exécutif et fondateur, World Food Travel Association

, , directeur exécutif et fondateur, World Food Travel Association Transformé, plutôt que décommandé - Un avenir brillant à l'horizon pour le tourisme culinaire, Steven Shomler fondateur, Culinary Treasure Network; président-directeur général, Spark to Bonfire Consulting; président, Shomler Media Group; auteur; conférencier

Lauren Shannon, directrice générale d'Arigato Japan Food Tours, partage cette pensée : « Arigato Japan est fière et heureuse de participer au sommet FoodTreX North America. Alors que nous traversons collectivement cette période difficile, nous devons nous unir et nous soutenir les uns les autres en préparation de la reprise du tourisme. L'une des choses que nous avons constatées au cours de la pandémie est l'importance de tisser des liens étroits - et de partager nos expertises - avec nos collègues au sein d'une industrie aussi dynamique que la nôtre. Le FoodTreX North America fournira aux professionnels régionaux du tourisme culinaire des enseignements précieux et des conseils pratiques de la part de spécialistes de partout sur la planète; ils pourront dès lors les implanter dans leurs propres entreprises nord-américaines, alors que nous nous préparons tous pour la suite. »

Les entités intéressées peuvent en apprendre davantage et s'inscrire sur le site www.WorldFoodTravel.org/north-america-summit

Pour les médias qualifiés, un nombre limité de laissez-passer gratuits seront offerts.

À PROPOS DE LA WORLD FOOD TRAVEL ASSOCIATION (WFTA)

La WFTA est un organisme sans but lucratif fondé en 2001 par son directeur exécutif actuel, Erik Wolf. M. Wolf est reconnu, à l'échelle mondiale, comme étant la sommité en matière de tourisme culinaire (aussi appelé tourisme gastronomique). La mission de la WFTA est de préserver et de promouvoir les cultures culinaires par l'entremise du tourisme d'accueil. Chaque année, l'organisation prête main-forte à près de 200 000 professionnels dans plus de 150 pays. Pour en savoir plus, visitez le site www.WorldFoodTravel.org.

