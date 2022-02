Le premier salon du cannabis de Québec dévoile la programmation de son After-Party

QUÉBEC, le 16 févr. 2022 /CNW Telbec/ - CanEmpire annonce aujourd'hui sa programmation pour l'After-Party de son événement tant attendu : le CanFest! Mettant en vedette Jérémy Demay, Souldia ainsi qu'Alaclair Ensemble, l'After-Party est accessible gratuitement aux détenteurs de billets du CanFest et aura également lieu au Complexe Capitale Hélicoptère dès 17h le samedi 28 mai 2022.

C'est l'humoriste franco-québécois Jérémy Demay qui ouvrira la soirée! Ce dernier a su attirer la foule dès son premier spectacle pour lequel près de 100 000 billets ont été vendus! L'humoriste qui compte plus de 400 000 abonnés Facebook a vu son premier livre « La Liste » devenir un bestseller et se vendre à plus de 90 000 exemplaires.

Par la suite, le rappeur Souldia viendra enflammer la scène dans sa ville natale! Nominé au gala de l'ADISQ en 2019 pour l'album rap de l'année et meilleur vendeur avec son album « Survivant », Souldia lance en 2020 un nouvel album qui atteint plus de 7 000 ventes dans la première semaine. Avec ses 50 millions de visionnements sur YouTube, il ne fait aucun doute que Souldia est une légende du rap québécois!

Pour clôturer l'After-Party du CanFest, un DJ Set du groupe Alaclair Ensemble fera danser le public pendant 90 minutes! Formé en 2010, le collectif de hip-hop canadien suscite beaucoup d'intérêt au Québec et en Europe. Leur vidéoclip « Ça que c'tait » fait fureur sur YouTube avec plus de 2.3 millions de visionnements. Après avoir remporté trois Félix en 2017, le groupe récidive en 2018 avec cinq nominations et deux Félix.

CanFest : événement en soutien à la déstigmatisation du cannabis

Après plusieurs mois de reports dû au contexte pandémique, le salon de cannabis revient en force avec une édition revisitée et améliorée. Sur place, plusieurs kiosques issus des domaines du chanvre, du cannabis médical ou fournissant éducation et information sur le cannabis seront présentés.

L'objectif de ce rassemblement étant de briser les idées préconçues entourant le cannabis, 4,20% des profits du CanFest 2022 seront versés à des initiatives canadiennes qui travaillent à faire avancer cette industrie.

CanEmpire

Leader en divertissement cannabis-friendly au Canada, CanEmpire est une entreprise créatrice d'expériences uniques.

Informations

Vente de billets du CanFest : Eventbrite, 40$, www.canempire.ca pour les détails

SOURCE CanEmpire

Renseignements: Pour questions ou entrevues : Awa Diagne, actionnaire & PDG de CanEmpire, [email protected]