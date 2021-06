Le casque HoloLens 2 de Microsoft, un dispositif qui permet une visualisation à distance bidirectionnelle en temps réel. L'utilisation de casques et de lunettes de réalité étendue s'est accrue pendant la pandémie en raison des limitations imposées aux déplacements vers et à l'intérieur des hôpitaux.

Un système modulaire qui permet au spécialiste de l'enseignement à distance de visualiser les moniteurs d'événements cardiaques en temps réel, sans que le clinicien actif portant le HoloLens 2 ne soit obligé de regarder les écrans.

Une superposition de la progression clinique en trois dimensions décrivant des instructions étape par étape pour une intervention chirurgicale particulière.

« Nous nous efforçons d'apporter le bloc opératoire au chirurgien. Plutôt que de coordonner les ressources pour demander à un spécialiste d'aller dans un autre hôpital pour être formé, nous pouvons désormais simplifier considérablement le processus, ce qui peut accélérer les soins aux patients, en particulier en cas d'urgence, a déclaré le Dr Lawrence Rudski, directeur du Centre cardiaque Azrieli. « L'utilisation d'un système de réalité étendue en temps réel présente des avantages considérables pour le spécialiste de l'enseignement et pour le clinicien, qui peuvent voir la même chose, ce qui est presque mieux que d'être dans la même pièce qui est souvent encombrée. De plus, cette plateforme peut être étendue à de nombreux autres types de procédures. »

Au cours du pic initial de la pandémie au printemps 2020, l'HGJ a été désigné comme site de traitement principal de la Covid-19. Les difficultés en matière de personnel qui en ont résulté, combinées aux limitations imposées aux déplacements, ont nécessité des solutions de formation à distance efficaces. En collaboration avec la firme d'ingénierie québécoise AGC, l'HGJ a montré la voie quant à l'utilisation du HoloLens de MS pour faciliter la formation et le redéploiement du personnel.

« Nous avons choisi de travailler avec Microsoft principalement en raison des performances inégalées de la solution Hololens2 et en partie en raison de la sécurité offerte par sa conception de cryptage, a déclaré Marcel Lafontaine, PDG d'AGC. Nous sommes très fiers de notre travail consistant à combiner l'expérience de réalité de la voix, de la vidéo et d'une superposition 3D sans décalage. Il s'agit d'une solution prête à utiliser unique et nous sommes ravis de la voir déployée d'une manière aussi efficace pour les cliniciens et, ultimement, pour les patients. »

Le succès initial de ce projet a conduit au développement d'une assistance à distance dans un environnement clinique complexe et d'une connectivité à l'imagerie médicale grâce à l'aide de Medtronic, la société leader du secteur des dispositifs médicaux.

« Nous sommes ravis de pouvoir apporter notre expertise à ce partenariat unique et nous avons hâte de voir cette collaboration s'étendre à d'autres domaines cliniques, a déclaré Richard Paré, directeur commercial régional du portefeuille cardiovasculaire chez Medtronic Canada. Cette plateforme innovante pourra permettre aux systèmes de santé d'optimiser les ressources chirurgicales et la planification, tout en protégeant le personnel, pendant la pandémie, mais aussi par la suite lorsqu'elles se tourneront vers les interventions chirurgicales en attente. »

Dans le cadre de ce partenariat, des applications supplémentaires sont prévues dans le domaine de la médecine cardiovasculaire ainsi que dans d'autres domaines.

Ce projet est soutenu par OROT, le centre névralgique de l'innovation à l'HGJ.

Microsoft et HoloLens sont des marques de commerce du groupe de sociétés Microsoft.

À propos du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal) s'engage à fournir aux bénéficiaires des soins de santé un accès en temps opportun à un continuum de soins répondant aux besoins particuliers de chaque usager.

Le territoire couvert par ce réseau comporte quelque 345 000 personnes qui sont desservies par plus de 30 centres de soins. Le réseau comprend l'un des principaux hôpitaux de Montréal (l'Hôpital général juif) et une vaste gamme de centres de soins complémentaires, notamment trois hôpitaux spécialisés, cinq CLSC, deux centres de réadaptation, six centres d'hébergement et de soins longue durée, deux centres de jour et plusieurs centres de recherche affiliés.

Les traitements et les soins sont prodigués par plus de 12 000 membres du personnel, et quelque 600 médecins.

À propos de Auger Groupe Conseil Inc.

https://www.augergroupe.com/en/augmented-reality

Fondé en 1985, Auger Groupe Conseil est composé d'ingénieurs et d'experts en informatique spécialisés dans les secteurs industriel et médical, y compris une expertise dans les partenariats commerciaux et de développement avec Microsoft, les plateformes de réalité mixte telles que VR/AR/XR et l'intelligence artificielle. AGC est basé au Canada et dispose d'équipes aux États-Unis et en Espagne.

À propos de Medtronic Canada ULC

Fière de servir l'industrie des soins de santé canadiens depuis plus de 50 ans, Medtronic Canada ULC (www.medtronic.ca) est une filiale de Medtronic plc, la plus grande entreprise au monde dans le domaine des technologies, des solutions et des services médicaux. Elle contribue à soulager la douleur, à rétablir la santé et à prolonger la vie de millions de personnes dans le monde. Au service des médecins, des hôpitaux et des patients à l'échelle du pays, Medtronic Canada ULC a son siège social à Brampton, en Ontario, et possède des bureaux régionaux à Montréal et Vancouver. L'objectif de l'entreprise est de collaborer avec des intervenants partout dans le monde pour amener les soins de santé plus loin, ensemble.

Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes, tels que ceux décrits dans les rapports périodiques de Medtronic déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les résultats réels peuvent sensiblement différer des résultats anticipés.

SOURCE Medtronic Canada ULC

Renseignements: Personnes-ressources : Melicent Lavers, Medtronic plc, Relations publiques, +1-905-460-3653 ; Barry Morgan, Hôpital général juif, Relations publiques, +1-514-340-8222

Liens connexes

http://www.medtronic.com/ca-en/about/canada.html