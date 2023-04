La conception unique et novatrice du MEGABOOK T1 de TECNO lui a permis de remporter le prix Red Dot Product Design Award 2023.

NEW YORK, 11 avril 2023 /CNW/ - Les lauréats de la version allemande des prix Red Dot 2023 ont été officiellement annoncés. Le premier ordinateur portable MEGABOOK T1 de TECNO a remporté le prix Red Dot dans la catégorie de la conception de produit grâce à son apparence qui se distingue de celle des ordinateurs portables traditionnels, assurant un juste équilibre entre la fonctionnalité, la qualité et la conception esthétique. Le MEGABOOK T1 de 1,48 kg ultra léger est équipé d'un écran ultramince (14,8 mm) de 15,6 po, ce qui lui permet de répondre à un plus grand nombre d'applications, Cela en fait un outil idéal pour le travail de bureau et les déplacements, et pour une nouvelle vie de réseau.

Le MEGABOOK T1, LAURÉAT D'UN PRIX RED DOT 2023

Le MEGABOOK T1 de TECNO optimise la performance des produits et s'intègre harmonieusement à une opération ergonomique, ce qui améliore considérablement l'expérience utilisateur. Sa conception originale Startrail Phantom et sa conception élaborée avec microparticules de diamant créent de la luminosité dans la forme du produit, et ses coins arrondis et novateurs lui donnent une esthétique artistique.

Startrail Phantom

Inspiré par les caractéristiques dynamiques des consommateurs de la génération Z, MEGABOOK T1 a conçu de manière innovante le dessus du couvercle offert en deux tons avec la conception Startrail Phantom unique, qui combine le fini métallique et miroir pour transformer 38 couches en une vision dynamique du rythme. Startrail Phantom présente différents effets visuels sous tous les angles, mettant en valeur la jeunesse, la vitalité et le luxe.

Conception MEGA

La conception élaborée au moyen de 220 microparticules de diamant du MEGABOOK T1 présente une texture de verre au fini lustré de perles scintillantes, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience tactile délicate d'une qualité extraordinaire.

MEGABOOK T1 intègre les éléments musicaux à sa conception industrielle, créant une nouvelle fusion de l'art et de l'industrie. Conformément à son couvercle au design vibrant, le dessous du portable est muni d'une grille de dissipation de la chaleur et adopte également un design unique qui favorise l'inspiration cosmique et convertit l'élément musical en un design en forme d'onde cosmique dissimulé dans la grille de dissipation de la chaleur. Le MEGABOOK T1 est également équipé d'un très grand ventilateur aspirant et de ventilateurs doubles, ce qui favorise une meilleure dissipation de chaleur et un fonctionnement plus fluide permettant de répondre aux différentes exigences de travail. Sa conception est à la fois fonctionnelle et esthétique, ce qui en fait un ajout novateur au marché.

Écosystème TECNO

Le MEGABOOK T1 prend également en charge l'écosystème OneLeap de TECNO, ce qui favorise le transfert de fichiers, le partage de données et la collaboration sur plusieurs écrans à partir des téléphones intelligents TECNO et des ordinateurs MEGABOOK. Il est équipé d'un processeur Intel Core, d'une mémoire vive pouvant atteindre 16 Go et d'un disque SSD de 512 Go pour offrir des performances exceptionnelles.

Le prix Red Dot Design Award, qui a été décerné pour la première fois en Allemagne en 1955, est l'un des trois plus prestigieux prix récompensant la conception au monde. Il est reconnu à l'échelle internationale comme l'un des meilleurs gages de qualité d'une bonne conception. Les prix Red Dot Product Design Award visent à récompenser les meilleurs produits de l'année. Les produits sélectionnés sont exceptionnels, attrayants sur le plan esthétique, fonctionnels, intelligents ou innovants.

À propos des solutions d'intelligence artificielle embarquée de TECNO

Dès 2019, TECNO a annoncé son intention de promouvoir la création d'une écologie de produits numériques en lançant sa stratégie commerciale d'intelligence artificielle embarquée qui vise à révolutionner le mode de vie numérique des consommateurs cibles et à les inspirer à se bâtir une vie meilleure. Avec des années d'investissements, d'efforts et d'exploits constants, TECNO est en train de devenir une marque technologique novatrice, passant des services mobiles à une offre diversifiée de solutions d'intelligence artificielle embarquée. Depuis 2022, les solutions d'intelligence artificielle embarquée de TECNO sont rapidement passées des accessoires personnels intelligents aux entreprises et maisons intelligentes.

Ces solutions continueront de prendre de l'expansion pour enrichir son offre de produits centrée sur les téléphones intelligents et les ordinateurs portatifs. L'entreprise s'efforcera aussi d'améliorer les interconnexions entre appareils, afin d'offrir des services numériques à chaque personne, à chaque foyer et à chaque organisation et de contribuer à créer un mode de vie intelligent entièrement connecté.

