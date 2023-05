Le premier ministre resserre les liens du Canada avec ses partenaires à l'échelle internationale lors du Sommet du G7 au Japon

Hiroshima, Japon, le 21 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui sa participation au Sommet du G7 à Hiroshima, au Japon. Pendant le Sommet, les dirigeants du G7 ont fait la promotion des valeurs et des priorités qu'ils ont en commun, comme le renforcement de la sécurité et de la résilience économiques dans le monde, le respect de la Charte des Nations Unies et le travail en partenariat avec les économies émergentes et les pays en développement pour relever les défis communs.

Les crises qui se chevauchent de nos jours à l'échelle mondiale - la hausse des conflits armés, les changements climatiques, l'insécurité alimentaire et énergétique et la récente pandémie - exigent une plus grande collaboration à l'échelle internationale reposant sur des relations externes et des partenariats tels que le G7. D'une voix commune, les dirigeants du G7 ont mis en relief des mesures de cet ordre :

Soutenir l' Ukraine face à la guerre d'agression illégale soutenue de la Russie, aussi longtemps qu'il le faudra.

face à la guerre d'agression illégale soutenue de la Russie, aussi longtemps qu'il le faudra. Renforcer les efforts de désarmement et de non-prolifération nucléaires, conformément au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.

Lancer la Plateforme de coordination du G7 sur la coercition économique afin d'accroître nos efforts collectifs d'évaluation, de préparation et de dissuasion, de lutter contre la coercition économique et de promouvoir la coopération avec des partenaires à l'extérieur du G7.

Resserrer la coopération avec des partenaires du monde entier pour bâtir les économies de demain, qui seront axées sur l'énergie propre et qui permettront de réduire la pauvreté et de favoriser la prospérité collective, comme l'indique le Plan d'action des dirigeants du G7 pour une économie axée sur l'énergie propre.

Lancer l'Énoncé d'action d' Hiroshima pour la résilience de la sécurité alimentaire mondiale en collaboration avec des pays partenaires, pour répondre aux besoins alimentaires et nutritifs d'aujourd'hui et de demain.

pour la résilience de la sécurité alimentaire mondiale en collaboration avec des pays partenaires, pour répondre aux besoins alimentaires et nutritifs d'aujourd'hui et de demain. Favoriser les infrastructures durables et de qualité conformément à l'engagement à mobiliser jusqu'à 600 milliards de dollars d'ici 2027 pour le Partenariat du G7 pour les infrastructures mondiales et l'investissement.

Consacrer plus de 21 milliards de dollars en financement, cette année, à la lutte contre les crises humanitaires qui s'aggravent, notamment la crise alimentaire mondiale.

Mobiliser plus de 48 milliards de dollars dans les secteurs public et privé afin de soutenir des initiatives de santé mondiale dans une ère post-pandémique, y compris favoriser l'universalité des soins de santé et renforcer la prévention, la préparation et l'intervention en cas de pandémie.

Accélérer l'atteinte des Objectifs de développement durable, en étant conscients que la réduction de la pauvreté et des inégalités entre les sexes va de pair avec la lutte contre les crises liées au climat et à la nature.

Promouvoir une région indo-pacifique libre et ouverte, qui soit inclusive, prospère, sûre et fondée sur la primauté du droit et qui protège les principes communs que sont la souveraineté, l'intégrité territoriale, le règlement pacifique des différends, les libertés fondamentales et les droits de la personne.

Dans le cadre d'une rencontre tenue à Hiroshima, une ville tristement liée au souvenir de la dévastation sans précédent et de la souffrance humaine causées par les bombardements atomiques de 1945, les dirigeants du G7 ont discuté de désarmement et de non-prolifération nucléaires. Ils ont rendu publique la Vision d'Hiroshima des dirigeants du G7 sur le désarmement nucléaire, dans laquelle ils dénoncent la rhétorique nucléaire irresponsable de la Russie et soulignent l'importance de prolonger le bilan de 77 ans de non-utilisation d'armes nucléaires.

Dans une extraordinaire démonstration de solidarité, et pendant que les attaques du président Poutine se poursuivent, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, s'est joint aux dirigeants du G7. Il a présenté aux dirigeants du G7 un compte-rendu direct des besoins criants des Ukrainiens et discuté des défis à long terme liés à la reconstruction et à la relance économique du pays. Les dirigeants du G7 ont réitéré leur condamnation de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, ont réaffirmé leur volonté commune de défendre l'ordre international libre et ouvert fondé sur la primauté du droit et se sont engagés à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Le premier ministre Trudeau a mis en relief l'aide multidimensionnelle et soutenue que le Canada apporte à l'Ukraine. Il a notamment évoqué l'aide financière, humanitaire et militaire, l'aide au développement, à la paix et à la stabilisation, de même que les sanctions visant les complices du président Poutine et les mesures d'immigration mises en place pour les Ukrainiens fuyant l'invasion russe.

Le dernier jour du Sommet, le premier ministre Trudeau a tenu une rencontre bilatérale avec le président Zelenskyy. Les deux dirigeants ont discuté des besoins militaires et financiers du pays, ainsi que des défis à long terme liés à la reconstruction et à la relance économique du pays. Le premier ministre a réaffirmé le soutien du Canada envers un plan de paix pour l'Ukraine. En particulier, il a souligné que la participation d'économies émergentes et de pays en développement au G7 constitue une précieuse occasion d'établir un dialogue.

La résilience et la sécurité économiques ont figuré parmi les priorités dans les délibérations de l'ensemble du Sommet. Le premier ministre Trudeau a souligné le rôle important du Canada dans la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale et le secteur des minéraux critiques en vue de bâtir un avenir vert et durable. Il a mis en valeur le rôle de premier plan du Canada sur la scène internationale dans le domaine des minéraux critiques, notamment parce qu'il figure parmi les plus grands producteurs de minéraux et de métaux au monde. Il a aussi insisté sur la nécessité d'assurer la sécurité économique pour protéger les chaînes d'approvisionnement contre les chocs économiques et les menaces géopolitiques. Enfin, il a souligné l'importance de déployer des efforts multilatéraux dans une approche de coopération, y compris avec des partenaires de l'extérieur du G7, pour favoriser la prise de mesures ambitieuses pour le climat.

Le premier ministre et les autres dirigeants du G7 ont tenu des rencontres avec les dirigeants des pays invités et les dirigeants des organisations internationales invitées pour discuter de l'accélération des progrès dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), notamment au chapitre de l'égalité des sexes, de la sécurité alimentaire et de la santé mondiale; des mesures climatiques ambitieuses mises en place et de la promotion de biodiversité, tout en faisant croître les économies propres et les emplois de l'avenir; et de la défense de la paix, de la sécurité et des droits de la personne. Il a mentionné qu'il est important que tous travaillent ensemble pour réformer l'architecture financière internationale afin que les économies émergentes et les pays en développement aient davantage accès à du financement. Ces initiatives sont motivées par la volonté inébranlable d'assurer la prospérité et un emploi convenable pour tous, sans que personne ne soit laissé pour compte.

Durant le Sommet, le premier ministre a plaidé pour le rehaussement de la coopération entre partenaires du G7 dans la région indo-pacifique sur les questions de défense, de sécurité et de géopolitique, afin d'élargir le consensus au sein du G7 quant aux moyens de contrer les menaces qui pèsent sur l'ordre international fondé sur des règles. Il a réaffirmé l'importance de la stratégie indo-pacifique et du rôle de chef de file du Canada dans la région, notamment en soulignant l'établissement de relations diplomatiques avec les îles Cook.

Guidés par des valeurs communes et par la volonté d'améliorer la vie de tous, les dirigeants se sont engagés à coopérer avec la société civile et des partenaires au-delà du G7 pour renforcer la résilience de leurs sociétés, promouvoir le respect des droits de la personne en ligne et hors ligne et parvenir à l'égalité des sexes.

Citation

« La tenue du Sommet du G7 à Hiroshima, au Japon, nous rappelle tout le chemin parcouru par la communauté internationale. Faisant serment que de tels événements n'arriveraient plus jamais, nous avons érigé un ordre international fondé sur des règles qui a fait naître une paix et une prospérité sans précédent. Le G7 s'efforce de bâtir un monde meilleur où personne n'est laissé pour compte. De plus, il est voué à promouvoir la relance et la résilience économiques, à accélérer les progrès vers l'atteinte des ODD et à bâtir les économies propres de demain. Dans le cadre de ce Sommet du G7 et à tout moment, le Canada reste prêt à travailler en collaboration afin de coordonner les efforts déployés pour offrir à tous un avenir meilleur. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Durant le Sommet, le premier ministre Trudeau a rencontré les dirigeantes et dirigeants suivants :

le premier ministre du Japon, Kishida Fumio;



le chancelier d'Allemagne, Olaf Scholz ;

la première ministre de l'Italie, Giorgia Meloni ;

le président de la France , Emmanuel Macron;

le premier ministre du Vietnam , Pham Minh Chinh ;

le président de l'Indonésie, Joko Widodo ;

le président du Conseil européen, Charles Michel ;

la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen;

le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres;



le président de l' Ukraine , Volodymyr Zelenskyy ;

le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva; et



le premier ministre des îles Cook, Mark Brown .

. L'Australie, le Brésil, les Comores, les îles Cook, l'Inde, l'Indonésie, la République de Corée et le Vietnam ont participé au Sommet de cette année à l'invitation du premier ministre du Japon, Kishida Fumio.

ont participé au Sommet de cette année à l'invitation du premier ministre du Japon, Kishida Fumio. Le Japon a aussi accueilli en tant qu'invités du G7 les dirigeants des Nations Unies, de l'Agence internationale de l'énergie, du Fonds monétaire international, de l'Organisation de coopération et de développement économiques, de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation mondiale du commerce.

a aussi accueilli en tant qu'invités du G7 les dirigeants des Nations Unies, de l'Agence internationale de l'énergie, du Fonds monétaire international, de l'Organisation de coopération et de développement économiques, de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation mondiale du commerce. Le premier ministre Trudeau a félicité le premier ministre Kishida pour la présidence japonaise fructueuse du G7, cette année, et a souligné l'importance de maintenir la coordination au sein du G7 afin de préserver l'ordre international fondé sur des règles, de favoriser la sécurité économique collective et de donner suite à d'autres priorités communes telles que la non-prolifération des armes nucléaires et le désarmement nucléaire.

Au cours du Sommet, le premier ministre a annoncé ce qui suit :

de nouvelles sanctions en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie ;

;

un financement de 15 millions de dollars pour contrer les menaces que représentent les programmes d'armes de destruction massive de la Corée du Nord et aider la communauté internationale à trouver de l'information et à faire enquête sur les activités de la Corée du Nord liées aux armes de destruction massive, y compris le contournement des sanctions, et à y réagir;



un investissement additionnel de 4 millions de dollars dans l'Agence internationale de l'énergie atomique pour qu'elle continue la vérification et la surveillance des engagements nucléaires de l'Iran. Ces nouveaux fonds aideront la communauté internationale à surveiller les activités iraniennes et à maintenir une solide capacité de vérification jusqu'à ce que les activités de surveillance puissent reprendre dans le pays;



une contribution de 42 millions de dollars au fonds Mirova Gigaton pour des projets axés sur l'énergie propre et adaptés au climat dans les marchés émergents et les pays en développement, et un prêt de 10 millions de dollars de FinDev Canada à la société Maranatha Energy Investment SRL pour la construction et l'exploitation de la première phase d'une centrale solaire en République dominicaine.



une contribution de 100 millions de dollars, par l'intermédiaire du Mécanisme pour des systèmes alimentaires résilients du Canada et de la Société financière internationale, afin de rendre les aliments plus accessibles et plus abordables dans les pays en développement;



un investissement de 50 millions de dollars dans le Fonds pour les systèmes alimentaires adaptés au climat, qui permettra d'offrir des prêts et une assistance technique ciblés à tout au plus 30 petites et moyennes entreprises du secteur agricole de pays en développement pour les aider à réaliser des interventions adaptées au climat et à s'adapter aux changements climatiques et pour contribuer à la résilience des systèmes alimentaires face aux crises et aux bouleversements;



un financement de 4 millions de dollars au Fonds des femmes pour la paix et l'aide humanitaire, dont 1 million de dollars à l'appel d'Haïti, afin de répondre aux besoins distincts des femmes et des filles et de favoriser leur participation aux processus et accords de paix.



le versement de 283 millions de dollars au Partenariat à forte incidence pour la lutte contre le changement climatique, à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, pour aider les pays à bâtir leur économie verte et résiliente aux changements climatiques.

Le premier ministre a réitéré son soutien au Partenariat du G7 pour les infrastructures mondiales et l'investissement pour favoriser la mise en place d'infrastructures durables et de qualité et pour aider les économies émergentes et en développement à atteindre les Objectifs de développement durable. Il a aussi annoncé l'octroi de 283 millions de dollars au Partenariat à forte incidence pour la lutte contre le changement climatique, à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, pour aider les pays à bâtir leur économie propre et résiliente face au climat.

À l'exception de 2020, les dirigeants du G7 se réunissent chaque année depuis les années 1970 pour discuter de questions d'intérêt national et mondial.

Le Canada a assumé la présidence du G7 pour la dernière fois en 2018. Le Japon en assure la présidence en 2023, et l'Italie le fera en 2024. Le Canada accueillera le G7 pour la prochaine fois en 2025.

