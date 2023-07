LE PREMIER MINISTRE DE LA MALAISIE SERA LA TÊTE D'AFFICHE DE L'IGEM ET DU PREMIER SOMMET ATOZERO AESAN AU MOIS D'OCTOBRE

Le lancement du sommet AtoZero ASEAN représente le premier partenariat entre Constellar et la MGTC, et il sera l'occasion de discussions mondiales de haut niveau sur la neutralité carbone

KUALA LUMPUR, Malaisie, le 3 juill. 2023 /CNW/ - Alors que les pays du monde entier se dépêchent d'atteindre la neutralité carbone, les gouvernements et les chefs de file de l'industrie sont fortement incités à accélérer leur transition vers de nouvelles formes d'énergie verte. AtoZero, ou « Accelerate To Net Zero », est une nouvelle série d'événements rassemblant des décideurs et des artisans du changement clés, afin d'explorer de manière exhaustive les voies, les politiques et les possibilités commerciales qui profiteront aux programmes mondiaux visant à lutter contre les changements climatiques.

Le premier Sommet et Exposition AtoZero ASEAN aura lieu au Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) du 4 au 6 octobre 2023, en même temps que la 14e édition de l’International Greentech & Eco Products Exhibition and Conference Malaysia. (PRNewsfoto/Constellar)

La série débutera avec le première édition du Sommet et de l'Exposition AtoZero ASEAN, co-organisé par Constellar et la Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation (MGTC). Le Sommet aura lieu en même temps que la 14e édition de l'IGEM (International Greentech & Eco Products Exhibition and Conference Malaysia), et se déroulera au Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) du 4 au 6 octobre 2023, où la cérémonie d'ouverture conjointe sera présidée par le Premier ministre de la Malaisie, YAB Dato' Seri Anwar Ibrahim.

Sous le thème « Connecter, collaborer, accélérer », le sommet de trois jours rassemblera des ministres de l'énergie, des groupes de réflexion, des financiers et des chefs de file de l'industrie mondiale du développement des énergies renouvelables et des technologies vertes, afin de stimuler le dialogue sur les politiques, de présenter des innovations, et d'accélérer les partenariats qui donneront aux pays de l'ANASE les moyens de se diriger vers la neutralité carbone.

L'événement arrivera à point nommé pour créer des liens entre les principales parties prenantes, à l'heure où les pays de la région entreprennent leur ambitieux parcours pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 à 2060. L'engagement climatique de la Malaisie visant à réduire de 45 % d'ici 2030 l'intensité des émissions de gaz à effet de serre (GES) dérivés du produit intérieur brut (PIB) a mené à des initiatives et des réalisations clés en matière de décarbonation et de développement des énergies renouvelables, soulignant l'importance des initiatives stratégiques visant à soutenir l'adoption accrue des énergies renouvelables et des projets de connectivité transfrontalière.

« AtoZero a été envisagé comme une série de sommets internationaux réunissant la communauté mondiale pour susciter des changements de politiques et des partenariats stratégiques qui auront un impact positif sur une population de 3,5 milliards de personnes dans les marchés représentés. Nous sommes heureux de démarrer avec notre solide série avec un discours-programme du premier ministre de la Malaisie, Anwar Ibrahim, qui préparera la voie à une plateforme dynamique, inclusive et à fort impact réunissant les parties prenantes les plus importantes qui façonnent directement la transition vers un bilan de neutralité carbone de la région de l'ANASE », a déclaré M. Chua Wee Phong, chef de la direction du Groupe Constellar.

Le chef de la direction du Groupe MGTC, Ts. Shamsul Bahar a confié pour sa part : « En tant que co-organisatrice de l'IGEM, la MGTC est fière de continuer à stimuler la croissance de l'économie verte dans la région, avec un bilan de plus de 41 milliards MYR en matière de pistes d'affaires; elle peut également s'enorgueillir d'avoir attiré plus de 500 000 visiteurs venus de plus de 50 pays depuis 2010. »

« Avec le thème de cette année, "La course vers la neutralité carbone : un leadership pour l'action climatique", et notre partenariat avec Constellar, l'IGEM est destinée à accélérer davantage les décisions et les initiatives orientées par le leadership pour mettre en œuvre des mesures de lutte contre les changements climatiques. Nous sommes convaincus qu'avec l'expertise et le soutien de Constellar, nous allons pouvoir mener à bien cette ambitieuse mission », a-t-il ajouté.

AtoZero ASEAN accueillera plus de 10 personnalités ministérielles, 150 conférenciers, 50 exposants régionaux et commanditaires; plus de 1 000 délégués devraient également y assister afin d'acquérir des connaissances et un accès aux secteurs en expansion rapide des énergies renouvelables et de la décarbonation en Malaisie.

Le premier Sommet et Exposition AtoZero ASEAN bénéficie d'un fort soutien de la part des principales parties prenantes malaisiennes, y compris le ministère des Ressources naturelles, de l'Environnement et des Changements climatiques (Natural Resources, Environment and Climate Change, NRECC), la MGTC, co-organisatrice de l'événement, ainsi que des chefs de file de secteurs clés comme les énergies renouvelables (énergie solaire, énergie éolienne et stockage des services publics), gaz naturel liquéfié (GNL), hydrogène, captage du carbone et autres technologies vertes émergentes.

AtoZero ASEAN fait partie de la série mondiale d'événements d'AtoZero qui visent à susciter le dialogue sur les politiques, à échanger des connaissances et à encourager les partenariats d'affaires. Des éditions futures sont prévues pour l'Inde en décembre 2023 et la Chine en mai 2024. Constellar communiquera bientôt plus de détails à ce sujet.

À propos d'AtoZero

La transition vers la neutralité carbone exige l'action de tous. Pour les marchés dont le nombre d'habitants est considérable, transformer les ambitions en réalité et accroître l'impact sont des défis qu'AtoZero (Accelerate to Net Zero) vise à relever au moyen d'une série d'engagements impliquant de hauts dirigeants, des partenariats stratégiques, ainsi que des contenus proposés tout au long de l'année et adaptés à chaque marché. À commencer par la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, marchés dont la population dépasse les 3,5 milliards d'habitants, la vision d'AtoZero est d'accélérer le parcours de ces marchés jusqu'à l'obtention de la neutralité carbone. Pour en savoir plus, consultez atozero.energy .

À propos de Constellar

Constellar relie un écosystème mondial de partenaires d'événements et de consommateurs grâce à un portefeuille holistique de propriété intellectuelle (PI) dans le secteur des réunions, des mesures incitatives, des conférences et des expositions (MICE). En tant que partenaire de référence en Asie pour la création d'expériences innovantes, Constellar met en place des réseaux percutants pour rassembler les marchés mondiaux, les entreprises et les consommateurs en vue d'une croissance durable. Grâce à notre expertise et à notre dévouement, nous sommes déterminés à vous aider à établir des relations de confiance à long terme avec les intervenants et à favoriser la collaboration intersectorielle grâce à des solutions d'engagement des auditoires de calibre mondial. Visitez le site constellar.co pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos de la Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation (MGTC)

La MGTC est un organisme du ministère des Ressources naturelles, de l'Environnement et des Changements climatiques (Natural Resources, Environment and Climate Change, NRECC) dont la mission est d'inciter le pays à accélérer la croissance verte, à promouvoir l'autonomisation par l'action climatique et à cultiver un mode de vie écologique.

Trois politiques nationales, en particulier la National Green Technology Policy (NGTP), la National Climate Change Policy (NCCP) et le Green Technology Master Plan (GTMP), ont réglementé le rôle de la MGTC en tant que catalyseur de la croissance économique verte.

La principale directive de la MGTC est que la Malaisie atteigne la neutralité carbone pour ses émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2050, en réduisant de 45 % ses émissions totales de GES par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030, en augmentant la valeur du PIB de 100 milliards MYR dans le secteur des technologies vertes, et en créant 230 000 emplois verts.

