Le premier lot de NFT vocaux au monde s'est vendu en 10 minutes!

Fondée par trois membres de BAYC, Voiceverse cherche à créer la prochaine génération de NFT offrant une grande utilité intrinsèque, permettant aux détenteurs de faire entendre leur voix dans le métavers. Grâce aux NFT vocaux, les utilisateurs peuvent maintenant personnaliser leur photo de profil NFT en y ajoutant leur voix, ce qui rajoute une dimension supplémentaire sur le plan de la personnalisation et de la pseudonymie.

Les détenteurs peuvent :

1) Utiliser les différentes voix dans le métavers, des jeux aux appels vidéo, et bien plus.

2) Créer un NFT vocal au moyen de leur propre voix, ou de celles de leurs proches, après avoir reçu leur consentement explicite.

3) Combiner différents NFT vocaux pour créer une nouvelle « race » de NFT vocal.

4) Ajoutez des voix à leurs photos de profil NFT existantes, afin de leur donner une toute nouvelle vie.

Voiceverse est propulsée par LOVO, sa société mère établie à San Francisco et à Séoul. L'entreprise affiche un solide bilan dans le domaine de la synthèse de la parole alimentée par l'IA. En tant que jeune entreprise financée par du capital de risque ayant établi des partenariats avec des doubleurs célèbres, Voiceverse a fait son entrée dans l'univers des NFT en profitant d'un élan considérable. L'entreprise travaille en partenariat avec des doubleurs comme Charlet Chung, Andy Milonakis and Jonny Cruz.

Après une semaine de prévente, le lot de NFT de Voiceverse Origins s'est vendu en 10 minutes et est très populaire dans toutes les catégories sur OpenSea. Il a également toujours figuré parmi les 10 premières positions sur le plan du volume des ventes (en nombre). Misant sur ses antécédents en matière d'IA et de synthèse de la parole, Voiceverse cherche à bouleverser l'industrie et à susciter une tendance à l'égard des NFT de deuxième génération.

Jetons non fongibles de Voiceverse sur OpenSea : https://opensea.io/collection/voiceverse-origins-nft

PERSONNE-RESSOURCE : TomLee, [email protected]

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1738733/Voiceverse_NFT.mp4

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1738734/Voiceverse_NFT.mp4

SOURCE LOVO; Voiceverse