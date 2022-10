Whispering Barren, la première série de boîtes mystères en édition limitée de Bless Global, a été épuisée dès sa mise en vente, suscitant une grande attention sur le marché. Dans un contexte baissier, une telle réussite n'aurait pas été possible sans l'écologie de jeu dynamique, la solide reconnaissance du marché et les nombreux utilisateurs potentiels qui sont fidèles et très engagés. Ces facteurs réunis garantissent aux joueurs la possibilité de monétiser leurs actifs en jeu dans Bless Global.

SÉOUL, Corée du Sud, le 20 oct. 2022 /CNW/ - Le 18 octobre, Tigon Mobile, la filiale de Longtu Korea, a commencé à vendre le premier lot de Whispering Barren à 19,9 USDT chacun avec un stock limité à 2 000 unités sur la plateforme de NFT PocketBuff. La série contient des boîtes mystères sur le thème du désert de Bless Global, nouveau GameFi basé sur le jeu PC Bless Online.

Alors que l'industrie du GameFi, comme l'ensemble du marché, est en déclin, Whispering Barren montre le contraire. Toutes les boîtes mystères ont été vendues dès leur mise en vente. Cette série spéciale a suscité une attention considérable sur le marché des cryptomonnaies dès sa sortie.

Bien que de nombreux joueurs n'aient pas eu la chance de s'emparer des boîtes mystères, l'équipe de Bless Global a déclaré sur Twitter qu'il y aura une deuxième vente, dont les détails seront bientôt annoncés officiellement sur différentes plateformes.

Il est surprenant de constater à quel point les boites mystères de Whispering Barren se sont avérées un grand succès dans le contexte d'un marché en déclin. Bien sûr, les actifs en jeu rentables contenus dans la boîte constituent une des raisons de sa popularité. Toutefois, ce qui est plus important, c'est la reconnaissance que l'ensemble de l'industrie a accordée au jeu.

1. Qu'est-ce que les joueurs peuvent obtenir de Whispering Barren?

Il semblerait que les utilisateurs qui achètent les boîtes Whispering Barren obtiendront au hasard l'un des deux NFT suivants : Cartes postales et laissez-passer VIP.

Obtenir des cartes postales

Chaque boîte mystère vendue dans le premier lot contient six articles, y compris cinq cartes postales différentes pour le désert (qui peuvent apparaître plusieurs fois) et une carte postale pour sculpture cachée (qui apparaît au hasard).

Un ensemble de cinq cartes postales du désert différentes peut être échangé à un moment précis contre le Lion de fer NFT à monture limitée, atout en jeu rare et vital qui peut être échangé sur le marché et augmenter considérablement les statistiques des personnages lorsqu'ils sont déployés, notamment l'ATK (attaque), les HP (points de vie) et la SPD (vitesse).

Les joueurs chanceux peuvent obtenir la seule et unique carte postale sculpturale de sa série, un SSR ou Spécial Super Rare caché en édition limitée qui apparaît de manière aléatoire dans les boîtes mystères Whispering Barren.

Un jeu complet de cartes postales de sculpture estampillées de différentes scènes peut être échangé contre un laissez-passer VIP Diamant avec les plus hauts bonus, un accès à la bêta, et bien plus encore.

Obtention du laissez-passer VIP

Bien entendu, les joueurs peuvent également obtenir le laissez-passer VIP directement dans la boîte. Il existe des laissez-passer Platine (le plus courant), Or et Diamant (le plus rare). Seuls 5 des 200 laissez-passer VIP Diamant disponibles ont été vendus dans le premier lot, ce qui les rend extrêmement rares.

Le laissez-passer VIP vise à accroître l'efficacité de votre exploitation minière, comme celle de Corestal. Vous pouvez consommer des Corestals dans le jeu pour obtenir des BLEC, actif du portefeuille qui peut être utilisé pour acheter des NFT sur PocketBuff. Les différents laissez-passer VIP offrent aux joueurs des avantages et des bonus différents.

En conclusion, les espoirs de gain des joueurs pour ces actifs en jeu et l'effet de richesse qui en découle ont ajouté un carburant indispensable à l'explosion des ventes. Mais là encore, la reconnaissance, par l'industrie, du jeu comme un trésor dont la présence est établie sur le marché actuel constitue le facteur le plus déterminant.

2. Bless Global a le potentiel de devenir un GameFi de niveau AAA phénoménal

Bless Global est un JRMM GameFi de niveau AAA basé sur la vision du monde et le contenu du jeu PC Web 2.0 Bless et révélé par Tigon Mobile, filiale de Longtu Korea et société cotée au KOSDAQ.

En tant que fabricant de référence, Longtu Korea est très présent sur le marché dans ce domaine et possède une vaste collection de jeux de niveau AAA. Sword And Magic et Yulgang Mobile ont remporté la faveur et le soutien de plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Au cours de la dernière décennie, la Société a fourni des services de jeux à plus de 200 millions d'utilisateurs.

Longtu Korea a déjà exploré le GameFi auparavant. Yulgang Global, lancé par Tigon Mobile, est devenu populaire après son lancement. 50 serveurs ont été installés en Asie et 20 lont été en Amérique du Nord. Plus de 5 millions de joueurs ont salué le lancement du jeu et plus d'un million l'ont téléchargé sur Google Play. Les préinscriptions de Global ont maintenant atteint le million, ce qui montre l'expérience et la capacité de Tigon Mobile dans la conception, la promotion et la commercialisation de GameFi. De plus, cela jette les bases du lancement prochain de Bless Global.

PocketBuff, la plateforme qui soutient les transactions NFT de Bless Global, permet aux comptes sociaux grand public d'ouvrir une session et d'intégrer des systèmes de paiement de tiers, apportant une expérience Web 3.0 transparente aux utilisateurs du Web 2.0. PocketBuff permet à Longtu Korea de tirer pleinement parti de ses utilisateurs de jeux massifs accumulés dans l'industrie des jeux traditionnels pour gagner des utilisateurs fidèles.

Bien que le GameFi ait connu une courte période d'éclosion l'année dernière, il a été difficile de poursuivre sur cette lancée après le gel du marché. En conséquence, le GameFi n'en est encore qu'à ses débuts. L'une des raisons en est que les joueurs de GameFi sont principalement des investisseurs spéculatifs en cryptomonnaies, différents des joueurs traditionnels du Web 2.0. En l'absence de loyauté et d'adhésion, les investisseurs s'intéressent aux bénéfices tandis que les joueurs se concentrent sur l'expérience.

En outre, les produits GameFi existants sont fabriqués de manière rudimentaire et ils ne sont donc pas attrayants pour les utilisateurs du 2.0, et il est également difficile pour les investisseurs en cryptomonnaies et les autres acteurs potentiels du Web 3.0 de s'en réjouir.

Bless Global applique un modèle économique GameFi 3.0 centré sur le NFT, qui évite les effets négatifs de la baisse des jetons dans le marché baissier et permet aux utilisateurs de se concentrer sur le jeu, et pas seulement sur le P2E. Les valeurs des actifs sont ancrées dans la rareté et la préférence des joueurs, ce qui crée un environnement de transaction fiable.

En conséquence, Global a le potentiel d'introduire un grand nombre d'utilisateurs du Web 2.0 et d'autres ressources dans l'industrie, afin de réaliser une innovation remarquable.

En tant que JRMM de niveau AAA, Bless Global reprend les caractéristiques bien conçues de Bless. Sur la base d'un moteur de développement avancé, Bless Global a développé un vaste éventail de conceptions, y compris des scènes de jeu multidimensionnelles, des environnements, des systèmes biologiques, des visages modèles et des performances de matériaux vifs. Un jeu avec une grande histoire et une présentation visuelle impressionnante est né.

En outre, Bless Global a conçu une gamme de jouabilité.

Bless Global a différentes classes présentant des caractéristiques variées. Les joueurs sont libres de choisir entre Ranger, Prêtre, Berserker, Croisé et Mage. Obtenez des NFT comme des montures avec des statistiques bonus pour augmenter votre puissance et vous amuser davantage.

Bless Global propose également de nombreux modes de jeu tels que le joueur contre joueur (JCJ), le joueur contre environnement (JCE), les systèmes de développement, etc. Les joueurs peuvent faire évoluer leurs personnages et fabriquer des objets pour se rendre plus forts et explorer ce monde épique à travers différents modes de jeu. Ils peuvent également se battre contre d'autres joueurs grâce à des stratégies particulières et même participer à des batailles d'équipe pour profiter d'un sentiment immersif de réussite et de motivation.

Bless Global apporte le plaisir sensoriel ultime aux joueurs à sa manière, en combinant un confort parfait et un impact merveilleux. Dans cette optique, il renforce encore le plaisir extrême et la jouabilité à long terme, tout en offrant aux joueurs une expérience émotionnelle profonde.

Par rapport aux jeux traditionnels de niveau AAA, le « jouer pour gagner » permet de produire une expérience sensorielle. L'introduction de la NFT dynamise le jeu, élargit l'histoire et accroît la liberté des joueurs.

À l'heure actuelle, il manque d'applications phénoménales dans le domaine du GameFi et on s'attend à ce que les jeux de niveau AAA occupent le rôle principal (il n'y a presque pas de jeux de ce type dans l'industrie actuellement). Le jeu est bien fait par un fabricant de jeux traditionnels expérimenté, avec des histoires épiques et une propriété intellectuelle bien connue. En conséquence, Bless Global doit avoir des perspectives de marché considérables.

De manière générale, la popularité de la boîte mystère « Whispering Barren » montre que le marché reconnaît Longtu Korea et l'écosystème de jeu de Bless Global. Un écosystème solide et un potentiel massif de joueurs loyaux et fidèles sont les garants de la valeur des actifs en jeu. Bless Global devrait combler les besoins présents dans le secteur des GameFi de niveau AAA. Il a également le potentiel d'être phénoménal et de stimuler la croissance dans ce secteur.

