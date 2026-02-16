TORONTO, 16 février 2026 /CNW/ - Heytea, l'initiateur d'un thé nouvelle génération, a ouvert officiellement aujourd'hui son premier heytea lab au Canada au CF Toronto Eaton Centre (TEC), marquant une étape importante de son expansion en Amérique du Nord suite au lancement début 2025 de son heytea lab à l'étranger à Times Square, à New York.

En tant que concept de vente au détail le plus avant-gardiste de la marque, le heytea lab sert de pôle créatif pour l'innovation, l'exploration des saveurs et la présentation esthétique du thé. L'ouverture au TEC concrétise le premier lancement de la série "tea lab" au Canada, avec huit boissons exclusives en édition limitée à l'échelle mondiale conçues pour les marchés internationaux, ancrées dans la base de thé Rock Oolong nouvellement développée - naturellement riche en arômes et en complexité - et repensant le thé en jouant sur la superposition des saveurs et les contrastes de texture.

Pour souligner la grande ouverture, heytea s'est associé au célèbre chef canadien Susur Lee pour présenter une fusion raffinée de haute cuisine et de culture du thé. Les boissons emblématiques co-créées Rock Oolong Caviar et Rock Oolong Caviar Ice Cream réinterprètent le thé chinois contemporain par le contraste et l'équilibre, associant caviar savoureux à la profondeur florale du Rock Oolong pour offrir une expérience sensorielle inspirée des repas gastronomiques. La collaboration reflète la vision de heytea d'élever le thé dans un dialogue culinaire plus large.

Conçue comme une vitrine créative immersive, la boutique transforme visuellement le processus de R&D. Les étalages de feuilles de thé crues, d'ingrédients botaniques et d'équipements d'extraction offrent une transparence dans le savoir-faire artisanal et invitent les clients à connaître l'histoire derrière chaque boisson.

Depuis son arrivée au Canada avec son premier magasin de Vancouver en 2023, heytea a mené une expansion stratégique dans les régions métropolitaines de Vancouver et de Toronto. Le produit phare du TEC marque son entrée en tant que première marque de thé nouvelle génération dans cet important haut lieu canadien du magasinage. La marque exploite maintenant six magasins à l'échelle nationale, soutenus par un centre de distribution à Toronto lancé en décembre 2025 pour assurer une qualité uniforme et une stabilité de la chaîne d'approvisionnement.

Grâce au heytea lab, la marque continue de positionner le thé comme un média culturel et d'établir des liens significatifs au sein de la communauté diversifiée de Toronto.

À propos de heytea

Fondée en 2012, heytea a révolutionné le thé à bulles traditionnel en s'engageant à offrir des ingrédients naturels et exploite aujourd'hui environ 4 000 magasins dans plus de 330 villes à travers le monde, avec plus de 100 emplacements dans la RAS de Hong Kong, la RAS de Macao et les marchés outre-mer, dont plus de 45 en Amérique du Nord. La marque s'est associée à des marques mondiales de mode, de divertissement et de culture, dont FENDI, alexanderwang, WICKED, POP MART et Yayoi Kusama.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2904478/heytea_TEC_store_01.jpg

