Le premier Hart Meubles au Canada verra le jour à Fleur de Lys centre commercial

42 000 pieds carrés consacrés uniquement à la maison viennent s'ajouter à l'espace déjà occupé par Hart dans la galerie marchande et permettront de créer plus d'une vingtaine d'emplois dans la ville de Québec.

Sous une enseigne distincte, le nouveau concept Hart Meubles élargit l'offre de La Compagnie Hart avec une gamme de produits tels que des électroménagers, ameublement, rangement et articles de décoration pour la maison. « Nous tiendrons en inventaire une vaste sélection d'articles dernier cri à des prix particulièrement compétitifs », affirme Paul Nassar, président et chef de la direction de La Compagnie Hart. Parmi le vaste éventail de produits, nombreux seront exclusifs à Hart et des nouveautés sont attendues toutes les semaines. « Ce qui est important pour nous, c'est que même en offrant une sélection de produits exclusifs et de qualité, ceux-ci demeurent accessibles pour toute la famille, et c'est là où nous nous différencions », poursuit M. Nassar.

La bonne réceptivité de la clientèle de Fleur de Lys centre commercial à la suite de l'ouverture du Hart en avril dernier a influencé le choix de la galerie marchande pour l'installation du nouveau concept de la bannière. « Nous avons reçu plusieurs commentaires positifs à la suite de la venue de Hart au centre commercial, nous sommes donc très heureux qu'encore une fois, Hart renouvelle sa confiance à notre égard pour l'ouverture de son nouveau concept Hart Meubles », mentionne Jonathan Trudel, vice-président exécutif et co-fondateur de Trudel Alliance. « La succursale déjà installée au centre commercial figure parmi les trois ayant le meilleur taux de rendement en terme de ventes au Canada. En considérant l'espace disponible, sa flexibilité et les projets de redéveloppement qui y sont en cours, nul doute que Fleur de Lys est un choix judicieux où s'implanter. »

À propos de Fleur de Lys centre commercial

Fleur de Lys centre commercial est stratégiquement situé au cœur de Québec, sur un site de près de 3 millions de pieds carré qui est appelé à être redéveloppé pour créer un nouveau quartier où l'on retrouvera une grande mixité d'usages. Situé à moins de cinq minutes du centre-ville, près de toutes les grandes autoroutes et de plusieurs sites d'envergure dont le Centre Vidéotron, Expo-Cité et le futur Grand Marché de Québec, magasiner à Fleur de Lys c'est également retrouver de grandes chaînes telles que Walmart, Urban Planet, L'Équipeur, Mode Choc, Sports Experts, Hart, Maxi, ainsi que le Salon de jeux de Québec, l'exposition LUDOVICA Miniland, et plus de 140 commerces. Pour plus de renseignements, visitez le site fdlcentrecommercial.com

À propos de La Compagnie Hart inc.

La Compagnie Hart inc. exploite un réseau de plus de 100 magasins à rayons de moyenne surface sous la bannière Hart. Les magasins sont situés dans des marchés secondaire et tertiaire de l´est du Canada où la Société s'est taillé une place enviable dans nombre des collectivités qu'elle dessert. Ses magasins offrent une gamme complète et sélective de vêtements mode de marques nationales et exclusives, ainsi que des chaussures pour toute la famille, de l´ameublement, des articles de cadeaux, des jouets et des articles saisonniers.

À propos de Trudel Alliance

Trudel Alliance, dont le siège social est situé à Québec, est un important fonds immobilier commercial d'acquisition de projets harmonieusement intégrés à leur environnement et socialement acceptables. Avec un actif de plusieurs centaines de millions de dollars, Trudel Alliance qui demeure toujours à l'affut pour des transactions immobilières a comme objectif principal de bâtir un portefeuille immobilier de plus de 1 milliard de dollars. L'entreprise possède déjà un important parc immobilier commercial privé comptant de nombreuses propriétés au Québec. Le fonds immobilier est notamment devenu en 2018 le premier propriétaire québécois de Fleur de Lys centre commercial, qu'il a entrepris de revitaliser et de redévelopper afin de répondre aux besoins de la population.

