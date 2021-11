« Nous sommes fiers d'être la principale destination au Canada certifiée pour l'entretien de nombreuses marques de montres de grand luxe, affirme Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction de Birks Group Inc. La haute horlogerie gagne en popularité, et l'Atelier de la Maison Birks offrira des services professionnels d'horlogerie inégalés à notre clientèle de tout le Canada. »

Inspiré par les ateliers d'horlogerie de pointe que l'on trouve en Suisse, cet espace moderne est doté de fenêtres allant du sol au plafond, créant ainsi l'atmosphère parfaite pour les réparations complexes. L'Atelier comprend quatre zones principales : l'espace administratif, le studio de polissage la salle de nettoyage du mouvement et le laboratoire d'horlogerie.

Le studio de polissage est muni d'équipement suisse optimal permettant des techniques de polissage complexes afin de restaurer l'éclat et la forme d'origine de tout boîtier et bracelet. Le lapidage, le satinage et la restauration des boîtiers ne sont que quelques-unes des techniques utilisées pour les métaux tels que le platine, l'or, le titane et l'acier inoxydable.

La salle de nettoyage abrite des machines à ultrasons à la fine pointe de la technologie qui remettent délicatement en état les mouvements de montres les plus délicats à l'aide de séquences préprogrammées et de diverses formules de nettoyage.

Le laboratoire d'horlogerie est le lieu où des horlogers rhabilleurs hautement qualifiés effectuent des services techniques et des réparations avancées. Des établis spécialisés, réglables grâce à un système hydraulique, bordent la zone centrale, offrant un support ergonomique aux horlogers tout au long de la journée. Autour de ces établis spécialisés se trouvent des instruments de mesure de l'étanchéité d'avant-garde qui permettent de détecter l'imperméabilité des boîtiers de montres à l'aide d'air ou d'eau comprimés atteignant une pression impressionnante de 1200 mètres, de 120 atmosphères ou de 800 PSI. Le laboratoire est également muni d'ordinateurs de mesure de précision suisses avancés qui permettent aux horlogers de calibrer et de minuter chaque mouvement selon les normes les plus strictes.

L'équipe de l'Atelier de la Maison Birks compte huit horlogers professionnels. Chaque membre de l'équipe a obtenu son diplôme dans l'un des instituts d'horlogerie respectés où il a étudié. Ils participent continuellement à des formations, à des évaluations et à des certifications, tant à l'interne qu'auprès des marques partenaires, afin de maintenir les activités au plus haut niveau des normes de l'industrie.

À propos de la Maison Birks La Maison Birks, propriété du Groupe Birks Inc. est le plus important détaillant de bijoux de luxe, de bijoux de mariage et de montres au Canada. La Maison Birks compte 26 magasins dans tout le Canada, dont 4 magasins phares à Calgary, à Montréal, à Toronto et à Vancouver. Le site de commerce électronique de la Maison Birks offre la plus grande sélection de produits de luxe en ligne au Canada. L'Atelier de la Maison Birks offre un service de qualité d'entretien des montres de luxe. Les marques offertes par la Maison Birks comprennent Rolex, Bijoux Birks, Breitling, Cartier, Chaumet, Messika, Montblanc, Patek Philippe et Tag Heuer. Pour en savoir davantage, veuillez consulter MaisonBirks.com et @maisonbirks.

SOURCE Maison Birks

