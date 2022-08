BAODING, Chine, 17 août 2022 /CNW/ - Récemment, le HAVAL H6 GT de GWM, qui avait été lancé en Australie, y a tenu son premier essai routier en compagnie de représentants des médias, permettant à un plus grand nombre de consommateurs d'avoir accès à son excellente expérience de conduite.

Pendant l'essai routier, de nombreux médias ont fait l'éloge du HAVAL H6 GT pour sa conception qui fait tourner les têtes et ses fonctions de technologie intelligente. De nombreux médias faisant autorité ont été invités à vivre une expérience approfondie du coupé, dont CarExpert et Carsales.

Le premier coupé VUS de GWM à l’échelle mondiale, le HAVAL H6 GT, reçoit de bons commentaires de la part des médias automobiles (PRNewsfoto/GWM)

Ce modèle adopte la conception esthétique bionique inspirée du requin pour montrer son aspect sportif unique aux pilotes d'essai. La face avant est conçue avec des éléments inspirés des nageoires pectorales et des dents du requin, tandis que le côté présente une carrosserie profilée et un arrière de style bicorps. Ces détails font que le HAVAL H6 GT crée un fort sentiment de sport.

« Il combine l'utilité du véhicule utilitaire sport (VUS) standard et le caractère unique du coupé VUS, et cette combinaison obtiendra la faveur des acheteurs locaux », a déclaré CarExpert, un site Web professionnel local consacré à l'automobile.

Lors de son essai routier sur les routes urbaines, le coupé a également montré son excellente performance intelligente aux pilotes d'essai. Les modèles testés sont la version haut de gamme du véhicule, équipée de nombreuses fonctions de technologie intelligente, comme l'affichage tête haute et le système d'identification des panneaux de signalisation. Le système d'identification des panneaux de signalisation peut saisir rapidement les renseignements sur la limite de vitesse et les présenter clairement sur l'affichage tête haute pour prévenir les excès de vitesse.

Carsales, le célèbre site Web australien consacré à l'automobile, a déclaré : « Le HAVAL est en train de donner un élan à l'Australie alors que la nouvelle génération de modèles fait son entrée sur le marché avec de hauts niveaux d'équipement, de technologie et de sécurité. Maintenant, un modèle de coupé sport a été lancé pour l'améliorer. »

Le HAVAL H6 GT est le premier coupé VUS au monde conçu à l'aide de la plateforme L.E.M.O.N. de GWM. Cet essai routier a permis aux médias de constater directement l'excellence des performances de conduite de ce coupé.

« HAVAL de GWM s'est engagé à offrir aux utilisateurs locaux des expériences de produits qui correspondent le mieux à leur mode de vie australien », a déclaré Tom, chef de marque de HAVAL en Australie.

Fort de ses connaissances du marché australien et de sa compréhension approfondie des besoins des utilisateurs, HAVAL s'efforce de promouvoir l'itération et la mise à niveau de produits. Plusieurs produits ont été lancés successivement en Australie, tels que le HAVAL H6 de 3e génération et le HAVAL JOLION. Ces véhicules sont populaires auprès des consommateurs locaux pour leur expérience de conduite tendance et intelligente.

HAVAL a connu une croissance rapide de ses ventes en lançant de nouveaux produits qui répondent aux différentes préférences des acheteurs locaux. Selon les données communiquées par CarExpert, les ventes de la marque ont continué d'augmenter considérablement en Australie. Les ventes du HAVAL JOLION et du HAVAL H6 ont toutes deux augmenté de plus de 150 %.

Aujourd'hui, HAVAL a mis au point une gamme de produits diversifiés sur les marchés mondiaux, tels que le HAVAL JOLION, le HAVAL H6 de 3e génération avec ses versions hybrides et GT, le HAVAL DARGO et le HAVAL H9.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1880004/GWM_s_First_Global_Coupe_SUV__HAVAL_H6_GT_Receives_Favorable_Reviews_from_Motoring_Media.jpg

SOURCE GWM

