Le premier chien d'Obama, « Bo », réincarné en avatar sur XOOX, une application de service de mise en réseau sociale réservée aux animaux de compagnie, XOOX

-- l'intérêt grandit pour une application permettant d'être réuni avec les animaux de compagnie ayant franchi le Rainbow Bridge

NEW YORK, 17 novembre 2023 /CNW/ - Une vidéo en 3D d'un chien noir au pelage soyeux et ondulant, courant joyeusement sur la pelouse verdoyante de la Maison-Blanche, a capté l'attention des passants sur Times Square, à New York.

Bo, who recrossed the rainbow bridge. : The ad emphasizes the 3D recreation of "Bo," the late First Dog of former President Obama, who has crossed the rainbow bridge. Registering with XOOX brings departed pets to life as 3D avatars using information through the database.

Ce chien noir, dévoilé le 11 novembre, ressemble à « Bo », le bien-aimé chien de l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. Avec ses yeux noirs pétillants, ses pattes avant blanches rappelant des chaussettes et son élégant pelage noir, le chien ressemble comme deux gouttes d'eau à Bo. La courte vidéo de 15 secondes capte le regard sérieux de Bo, dans lequel on décèle le désir de retrouver sa famille grâce à l'application XOOX. Cette expression touchante a profondément ému de nombreuses personnes ayant perdu leurs animaux de compagnie. Le public attend avec un intérêt particulier la réaction de la famille Obama, qui adorait Bo.

La vidéo a été créée XOOX, une application de mise en réseau réservée aux animaux de compagnie (PNS), en réponse à des défis visant à créer du contenu condensé. XOOX, qui a été lancé le 11 novembre, élabore actuellement des avatars d'animaux de compagnie disparus. À l'aide de vidéos et de photos prises au cours de leur vie, XOOX vise à créer des avatars qui ressemblent à s'y méprendre aux animaux de compagnie. Selon XOOX, cela permet aux familles de retrouver leurs animaux disparus et de réconforter ceux qui s'ennuient de leurs bien-aimés compagnons. Kristin Kim, directrice des relations publiques chez XOOX, a déclaré : « Avec le consentement des propriétaires d'animaux de compagnie, nous utilisons les données enregistrées de ces derniers pour créer des avatars. Le but en créant ces avatars d'animaux de compagnie est de transmettre des émotions et de permettre une guérison grâce à des rencontres qui transcendent le temps et l'espace. »

XOOX est une application qui fonctionne par l'intermédiaire de comptes d'animaux de compagnie, et non d'humains. XOOX offre une fonction de service qui analyse les motifs autour des paupières et des yeux des animaux de compagnie pour enregistrer leur identification biométrique de détection du visage et vérifier ensuite leur identité. XOOX a lancé diverses applications spécialisées pour les animaux de compagnie, y compris de la musique destinée exclusivement aux animaux de compagnie, des trousses de diagnostic d'urine et des jeux, en plus de sa principale application fondée sur des défis visant à créer du contenu condensé. En outre, XOOX prévoit lancer une application intégrant l'ADN et le MBTI des animaux de compagnie. Celle-ci est basée sur la mise sur le marché de l'application de kit d'analyse urinaire pour animaux de compagnie élaborée en collaboration avec Medi Cloud, une entreprise mondiale d'analyse génétique s'appuyant sur la technologie de séquençage à haut débit.

Un penny est automatiquement versé à la fondation à chaque nouvelle adhésion à XOOX. Les fonds de la Fondation XOOX sont alloués à des campagnes qui font la promotion de réformes législatives dans le monde entier en faveur du bien-être des animaux de compagnie.

