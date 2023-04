MONTRÉAL, le 17 avril 2023 /CNW/ - C'est depuis son entrepôt de Boucherville, sur la Rive-Sud de Montréal, que Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX: L) (« Loblaw ») mettra en service son tout premier camion lourd entièrement électrique. De marque Freightliner eCascadia, du fabricant Daimler Truck North America (DTNA), il s'agit du premier camion de ce type à prendre la route au pays et l'un des cinq que l'entreprise souhaite mettre en service dans les mois à venir. Avec le déploiement de ce premier camion à batterie électrique, Loblaw franchit un autre pas important vers l'atteinte de son objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre, alors qu'elle s'est engagée il y a six ans à décarboniser son parc de véhicules, qui comprend plus de 160 camions à cabine, d'ici 2030.

Le premier camion lourd entièrement électrique de Loblaw sillonnera les rues afin de desservir les magasins Provigo et Maxi de la grande région de Montréal. Crédit Yvette Cakpo (Groupe CNW/Les Compagnies Loblaw limitée)

Le Freightliner eCascadia à batterie électrique est idéal pour les trajets de courte distance qui permettent une recharge quotidienne. Le nouveau véhicule sillonnera donc les rues afin de desservir les magasins Provigo et Maxi de la grande région de Montréal, pour ensuite retourner en fin de journée à la nouvelle station de recharge installée au centre de distribution de Boucherville.

Mesures de sécurité et attributs techniques

Le développement complet et les essais rigoureux réalisés avec plusieurs prototypes et camions testés par les clients du fabricant ont permis d'obtenir un camion électrique puissant et efficace, avec plusieurs options de batterie et d'essieu moteur, ainsi qu'une autonomie pouvant aller jusqu'à 370 kilomètres selon les configurations du véhicule, tout en transportant jusqu'à 37 000 kilos de poids brut (qui diminuera graduellement avec chaque magasin visité). Puisque chaque minute compte au sein d'une industrie comme celle de l'alimentation au détail, une batterie d'une capacité maximale de près de 440 kWh peut recharger le camion à hauteur de 80 % en environ 90 minutes.

Pour accroître la sécurité des automobilistes et des piétons, surtout en milieu urbain, le camion de 37 000 kilogrammes de classe 8 est doté de l'assistance active au freinage du système de sécurité active Detroit Assurance 5, qui intègre aussi le système d'assistance active de protection latérale (ASGA). Cette technologie, une première dans l'industrie, s'engage lorsque le camion amorce un virage à basse vitesse (20 km/h ou moins), pour l'empêcher de tourner à droite lorsqu'un cycliste ou un piéton est détecté du côté passager du camion.

« Ce n'est pas un secret que la décarbonisation des transports est au cœur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et nous voulons être le chef de file quant à l'adoption de cette nouvelle technologie », a déclaré Patrice Presseau, gestionnaire principal, Transport pour Loblaw au Québec. « Il y a près de deux ans que nous testons différents types de véhicules et nous sommes heureux de mettre sur la route une solution qui fonctionne, et de marquer ainsi une étape importante dans l'évolution de l'industrie vers un avenir plus durable »

Le déploiement de camions électriques est l'un des 250 projets que l'entreprise a réalisés au cours de la dernière année seulement, afin d'atteindre des émissions carboneutres, un élément important de ses engagements en matière de ESG et un pas important dans la lutte contre les changements climatiques.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, ainsi que le plus important détaillant et employeur privé au pays. Avec environ deux milliards de transactions chaque année dans son réseau inégalé de 2 500 magasins et options de commerce électronique à l'échelle nationale, Loblaw offre des produits alimentaires, des produits de pharmacie, des produits de beauté, des vêtements et des services financiers à ses clients par l'entremise de plusieurs des marques les plus populaires et dignes de confiance au Canada : le Choix du Président, sans nom, Loblaws, Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, No Frills, Real Canadian Superstore, T&T, Joe Fresh, PC Express et PC Finance. Le programme de fidélisation de l'entreprise, PC Optimum, compte plus de 18 millions de membres et est l'un des programmes de récompenses les plus importants et les plus appréciés au Canada.

À propos de Daimler Truck North America

Daimler Truck North America LLC, dont le siège social se situe à Portland, en Oregon, est un important fournisseur de technologies et de produits complets pour l'industrie du transport commercial. Daimler Truck North America conçoit, fabrique et commercialise des camions, poids moyen et de gros tonnage, des autobus scolaires, des châssis de véhicule et leurs technologies et composants connexes sous les marques Freightliner, Western Star, Thomas Built Bus, Freightliner Custom Chassis Corp et Detroit. Daimler Truck North America est une filiale de Daimler Truck Holding AG (DTG), l'un des principaux fabricants de véhicules commerciaux au monde.

